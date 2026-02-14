Live TV

Mișcare strategică pe piața gazelor, care ar putea schimba radical evoluția prețurilor: Romgaz aduce oferte după modelul Hidroelectrica

Data publicării:
tevi gaze romgaz
Foto: Romgaz

Statul face o mișcare strategică pe piața gazelor, care ar putea schimba radical evoluția prețurilor. Ministrul Energiei a dezvăluit, într-un interviu la emisiunea „În fața ta”, că un mare jucător va intra pe piață, pe modelul Hidroelectrica. Este vorba despre Romgaz, companie care, spune Bogdan Ivan, este pregătită să anunțe ofertele pentru consumatori de luna viitoare.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Cei de la Romgaz o să intre cu o ofertare undeva în luna martie. Acum sunt în procedură de angajare a acelor oameni care se ocupă exclusiv de segmentul de furnizare, urmează să le fie aprobat un memorandum în Guvernul României ca să poată să facă acele angajări. Au achiziționat deja softurile, au toate licențele. Important e următorul lucru: odată intrați în piață pe modelul Hidroelectrica, vor fi cei care vor veni cu o optimizare foarte mare a costurilor și automat cu oferte foarte bune, cum este Hidroelectrica preț de referință astăzi pe piața consumatorilor casnici, la fel și Romgazul va fi pe piața de gaze naturale. O să ajungă să oferteze cel târziu până în 31 martie. Am luat și un termen de buffer de 2-3 săptămâni. Ei sunt pregătiți să facă lucrul acesta până la finalul lunii februarie,

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
drujba
2
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
medici in spital
3
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de...
marcel ciolacu sustine un discurs
4
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
Cu ce a ajuns să se ocupe, după ce a fost violată după participarea la JO. ”Prietenii nu mai vorbesc cu mine din cauza asta”
Digi Sport
Cu ce a ajuns să se ocupe, după ce a fost violată după participarea la JO. ”Prietenii nu mai vorbesc cu mine din cauza asta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
United,States,Of,America,And,Romania's,Flags,Are,Seen,During
România poate deveni un partener critic pentru SUA. Bogdan Ivan: „Suntem pe primul loc în UE în materie de minerale rare”
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - BRIEFING - 21 NOI 2024
Bogdan Ivan, aluzie la Ilie Bolojan: Nu poți să pui un contabil în fruntea unei companii, se va uita la fiecare cost
Bogdan Ivan
Ministrul Bogdan Ivan: România va deveni până în 2028 „o țară independentă energetic.” Ce înseamnă asta pentru facturile românilor
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, nu va participa la „Ora Guvernului”. Motivul pentru care ar fi cerut reprogramarea dezbaterii
ivan
Bogdan Ivan, la granița cu Ucraina: „Oamenii trebuie să aibă energie, fără excepții”
Recomandările redacţiei
maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu: Rusia nu se va opri nici după pacea din Ucraina. „Trebuie...
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, la Conferința de Securitate de la Munchen...
imagine cu aleksei navalnîi și două lumânări aprinse
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare, otrăvit cu toxina unei...
operator drona ucraina
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o...
Ultimele știri
Avertismentul premierului danez: Interesul SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei nu a dispărut
Standarde unice pentru toate site-urile instituţiilor publice. „Cetăţenii nu ar trebui să reînveţe tot timpul cum funcţionează statul”
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Vor fi reglementate vreodată pensiile speciale ale magistraților?
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă din 17 februarie 2026 aduce noi începuturi, iar trei zodii își vor vedea relațiile zguduite...
Cancan
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Fanatik.ro
Victor Angelescu, atac nuclear: „Am rămas siderat de ce a făcut Radu Petrescu! Lumea știe ce culori poartă...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Apariție de milioane pentru Georgina Rodriguez. A făcut spectacol fără să spună un cuvânt
Adevărul
Rezultat uluitor pentru echipajul de bob al României la Jocurile Olimpice. Tricolorii i-au băgat în sperieți...
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
O influenceriță a murit la două zile după ce s-a filmat mâncând o creatură marină. Ce i-a adus sfârșitul atât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal la JO 2026: a trișat, după care și-a înjurat adversarul! Conflictul a continuat și după meci + Ce...
Pro FM
În anii '90 făcea furori cu piesa „La Solitudine”. Cum arată astăzi, la 51 de ani, Laura Pausini, cea mai...
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
Adevarul
Medicamentele care vor fi retrase de pe piața din UE din cauza riscurilor pentru creier
Newsweek
Casa de pensii recunoaște că se confruntă probleme grave. 3 categorii de pensionari pierd bani la pensie.
Digi FM
Țara cu cea mai îmbătrânită populaţie activă din Uniunea Europeană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Alec Baldwin și Kim Basinger, iubire presărată cu un carusel de crize. Culisele unui film din 91: telefoane...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online