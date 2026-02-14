Mișcare strategică pe piața gazelor, care ar putea schimba radical evoluția prețurilor: Romgaz aduce oferte după modelul Hidroelectrica

Statul face o mișcare strategică pe piața gazelor, care ar putea schimba radical evoluția prețurilor. Ministrul Energiei a dezvăluit, într-un interviu la emisiunea „În fața ta”, că un mare jucător va intra pe piață, pe modelul Hidroelectrica. Este vorba despre Romgaz, companie care, spune Bogdan Ivan, este pregătită să anunțe ofertele pentru consumatori de luna viitoare.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Cei de la Romgaz o să intre cu o ofertare undeva în luna martie. Acum sunt în procedură de angajare a acelor oameni care se ocupă exclusiv de segmentul de furnizare, urmează să le fie aprobat un memorandum în Guvernul României ca să poată să facă acele angajări. Au achiziționat deja softurile, au toate licențele. Important e următorul lucru: odată intrați în piață pe modelul Hidroelectrica, vor fi cei care vor veni cu o optimizare foarte mare a costurilor și automat cu oferte foarte bune, cum este Hidroelectrica preț de referință astăzi pe piața consumatorilor casnici, la fel și Romgazul va fi pe piața de gaze naturale. O să ajungă să oferteze cel târziu până în 31 martie. Am luat și un termen de buffer de 2-3 săptămâni. Ei sunt pregătiți să facă lucrul acesta până la finalul lunii februarie,

Editor : A.P.