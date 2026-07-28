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Video Motorina a depășit pragul de 10 lei pentru un litru. Ce măsuri au anunțat autoritățile

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benzinarie motorina pompa carburanti
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Senatul a aprobat o scădere a accizelor etapizată, pentru ca prețul motorinei standard să nu depășească pragul de 10 lei. Astăzi, această cotă, cel puțin în cazul unui lanț de benzinării, a fost depășită. Scumpirile sunt alimentate și de problemele de aprovizionare cu țiței din Kazahstan, provocate de atacurile din Marea Neagră. Perturbarea livrărilor pune presiune asupra producției de motorină din România și contribuie la creșterea prețurilor la pompă.

Șoferii din România plătesc tot mai mult pentru alimentarea mașinilor, după ce prețul motorinei standard a depășit pragul de 10 lei pe litru în unele stații de alimentare.

Potrivit noilor tarife, motorina standard comercializată de una dintre companii s-a scumpit cu 20 de bani pe litru, ajungând la 10,18 lei/litru. În același timp, și benzina standard a înregistrat o creștere de preț, de 15 bani pe litru, fiind vândută acum cu 9,24 lei/litru.

Cu doar o zi înainte, duminică, motorina standard se apropia deja de pragul de 10 lei/litru în mai multe rețele importante de distribuție.

Creșterea prețurilor la carburanți vine într-un context marcat de evoluțiile de pe piețele internaționale ale petrolului și de majorările succesive din ultimele zile, care pun presiune atât pe bugetele șoferilor, cât și asupra costurilor de transport și logistică. Depășirea pragului de 10 lei pentru un litru de motorină reprezintă un nou reper psihologic pe piața carburanților din România și ar putea fi urmată de ajustări similare și în celelalte rețele de benzinării, dacă tendința de scumpire se menține.

Problema pe piaţa carburanţilor azi nu mai este doar cât costă combustibilul, ci dacă există suficient produs disponibil, consideră ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat că intervenţia autorităţilor în piaţă nu trebuie să se facă printr-un mecanism rigid, care poate accentua riscul de penurie, iar Ministerul Finanţelor susţine un mecanism de acciză dinamică, care permite reducerea accizei între 5% şi 25%, în funcţie de evoluţia preţurilor la pompă şi a cotaţiilor Brent şi Platts.

Editor : C.A.

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