Proiectul Neptun Deep din Marea Neagră va consolida poziția României pe piața regională a gazelor naturale și ar putea transforma țara într-un exportator important începând din 2027, potrivit unei analize S&P Global Energy, citată de Reuters. Noua producție ar putea reduce volumele de gaz natural lichefiat transportate spre nord prin Grecia și Coridorul Vertical. În același timp, proiectul strategic este expus unor riscuri de securitate, pe fondul intensificării atacurilor din Marea Neagră.

Neptun Deep, care are rezerve recuperabile estimate la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, va dubla producția de gaze a României și se va număra printre cele mai importante proiecte energetice ale Uniunii Europene.

Proiectul este dezvoltat în cadrul unui parteneriat între OMV Petrom, controlată majoritar de compania austriacă OMV, și compania de stat Romgaz.

În timp ce Romgaz intenționează să utilizeze partea sa de producție pentru alimentarea centralelor electrice pe gaze din România și pentru aprovizionarea unui producător de îngrășăminte, OMV Petrom are deja contracte pe termen lung pentru livrări către Germania și Republica Moldova. De asemenea, și alte state europene și-au exprimat interesul pentru gazele românești.

„Aprovizionarea suplimentară din România ar putea reduce necesitatea transportării anumitor volume de GNL spre nord, prin Grecia și Coridorul Vertical, unde costurile cumulate de transport sunt ridicate”, a declarat S&P Global Energy pentru Reuters.

Coridorul Vertical de Gaze este un proiect european de infrastructură destinat transportului gazelor naturale, inclusiv al GNL provenit din Statele Unite și din alte surse non-rusești. Ruta pornește din Grecia și traversează Europa Centrală și de Est, ajungând până în Ucraina.

La începutul acestei săptămâni, Comisia Europeană a declarat că începerea producției din perimetrul Neptun Deep va contribui la relansarea creșterii economice a României în 2027 și la reducerea deficitului extern al țării.

Riscurile de securitate din Marea Neagră

Neptun Deep reprezintă o provocare pentru dominația gazului rusesc pe piața regională, însă proiectul este expus unor riscuri de securitate tot mai mari. Intensificarea confruntărilor maritime dintre Rusia și Ucraina transformă Marea Neagră într-o zonă de preocupare majoră pentru NATO.

Războiul a sporit vulnerabilitatea statelor membre ale Alianței care au ieșire la Marea Neagră, printre care România și Bulgaria.

În luna august, armata română a intervenit de două ori pentru a neutraliza drone aeriene și navale detectate în apropierea platformei Neptun Deep.

„Observăm că Marea Neagră este supusă unor atacuri puternice. Mă refer la atacurile cu drone, la navele care au fost lovite, la marinarii care și-au pierdut viața. Observăm presiuni asupra infrastructurii critice, inclusiv asupra platformei Neptun Deep”, a declarat joi președintele României, Nicușor Dan.

„Este nevoie de eforturi de descurajare”, a adăugat șeful statului.

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