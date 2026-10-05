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Neptun Deep, „una dintre garanțiile independenței energetice a României”. Virgil Popescu: Trebuie să apărăm ceea ce am construit

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Foto: Ilie Bolojan Facebook
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În contextul în care primele gaze din Neptun Deep ar urma să intre în Sistemul Național în prima jumătate a anului 2027, Virgil Popescu consideră că aceasta este una dintre garanțiile independenței energetice a României. Fostul ministru al Energiei afirmă că securitatea Neptun Deep ar trebui tratată ca o problemă de siguranță națională și susține că „ar fi o inconștiență să construim această independență energetică fără să construim, în același timp, și scutul care o protejează”.

Virgil Popescu a explicat, într-o postare publicată pe Facebook, că România va avea primele gaze din Neptun Deep în câteva luni, aceasta fiind și ultima iarnă înainte ca gazul din Marea Neagră să înceapă să intre în Sistemul Energetic Național. 

Acesta a subliniat faptul că securitatea acestui proiect trebuie tratată ca o problemă de siguranță națională.

Se înmulțesc incidentele cu drone și mine în zona infrastructurii energetice din Marea Neagră, inclusiv în apropierea Neptun Deep. Întâmplare? Nu cred. Pentru ruși, independența energetică a României este un adevărat cosmar. Iar noi trebuie să ne asigurăm că Neptun Deep și întreaga infrastructură offshore sunt apărate în fața dronelor, minelor și oricăror acțiuni ostile”.

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Totodată, fostul ministru al Energiei a explicat că Neptun Deep „este una dintre garanțiile independenței energetice a României”.

„Într-o lume în care energia a devenit din nou armă geopolitică, iar piețele și prețurile gazelor sunt permanent expuse crizelor și conflictelor, gazul românesc din Marea Neagră este o gură de oxigen pentru România. Ar fi o inconștiență să construim această independență energetică fără să construim, în același timp, și scutul care o protejează.

Acum trebuie să apărăm ceea ce am construit. Nu putem investi ani de muncă și miliarde de euro în independența energetică a României și apoi să lăsăm infrastructura care ne-o asigură vulnerabilă în Marea Neagră. Neptun Deep trebuie protejat ca infrastructură strategică a României”.

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Editor : A.M.G.

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