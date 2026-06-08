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Nicușor Dan, despre tranziția la o „economie mai verde”: „E important să reducem emisiile de carbon, dar fără presiuni excesive”

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Foto: Nicușor Dan Facebook

Preşedintele Nicuşor Dan, care a participat, luni, la reuniunea statelor din grupul „Prietenii Competitivităţii”, a declarat că „tranziţia către o economie mai verde trebuie făcută într-un mod realist”, subliniind că „este important să reducem emisiile de carbon, dar fără a pune presiuni excesive”.

„Am discutat astăzi, în format videoconferinţă, cu liderii statelor europene din grupul «Prietenii Competitivităţii», pentru a ne corela punctele de vedere în perspectiva Consiliului European de vară de săptămâna viitoare, de la Bruxelles. Tranziţia către o economie mai verde trebuie făcută într-un mod realist, care să protejeze atât mediul, cât şi economia”, a scris, luni seară, preşedintele Niculor Dan pe reţelele sociale.

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Potrivit acestuia, este important să reducem emisiile de carbon, dar fără a pune presiuni excesive asupra companiilor şi asupra preţurilor la energie”.

„România are resurse importante de energie, inclusiv gaze naturale şi energie nucleară, care pot contribui la securitatea energetică a ţării şi a Europei. De asemenea, este nevoie de investiţii mai rapide în infrastructura energetică europeană, pentru ca energia să circule mai eficient între statele membre”, a mai transmis şeful statului.

Nicuşor Dan a adăugat că ţinta comună este o Piaţă Unică bine integrată, relansarea industriilor europene şi asigurarea autonomiei strategice a UE”.

„Ne dorim o Uniune Europeană puternică şi competitivă, care să creeze bunǎstare pentru cetăţenii săi. O Uniune prosperǎ înseamnǎ o Românie prosperǎ”, a mai transmis preşedintele.

Editor : Ș.R.

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