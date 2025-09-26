Nicuşor Dan: Preţul energiei este prea mare. ANRE nu-şi face treaba

Nicuşor Dan afirmat joi seara, la Digi24, că în România preţurile pentru energie sunt prea mari, dar s-a arătat încrezător că problemele vor fi corectate într-un orizont de timp relativ scurt. Potrivit președintelui, încă o problemă o reprezintă faptul că nu există o corelare a companiilor de stat care produc energie.

Potrivit şefului statului, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) „nu-şi face treaba” în a gestiona mecanismele de piaţă.

„Dacă vorbim de zona de energie, sunt cumva două probleme care sunt legate şi o instituţie care nu funcţionează. O problemă este că preţul este prea mare, în ciuda faptului că România produce foarte mult din energia sa. Şi atunci când preţul este mare, pe de-o parte văduveşti clientul, persoana fizică finală, gospodăria, pe de altă parte nu stimulezi investiţiile (...) Profitabilitatea industriei, o parte mare, vine din energie”, a spus preşedintele la Digi24.

Potrivit acestuia, a doua problemă o reprezintă faptul că nu există o corelare a companiilor de stat care produc energie. De asemenea, susţine Nicuşor Dan, ANRE „nu îşi face treaba” în a gestiona mecanismele de piaţă.

„A doua problemă este că nu avem o corelare a instituţiilor de stat, a companiilor de stat care produc energie, şi asta e ceva ce putem să facem relativ repede. Toţi banii din preţul ăsta se duc la nişte speculatori, pentru că mecanismele care n-ar trebui să permită acestor speculatori decât să aibă nişte profituri rezonabile într-o economie de piaţă, mecanismele sunt gestionate din ANRE care nu-şi face treaba. Pe scurt, ăsta este peisajul din energie. Ministrul energiei se uită foarte atent la lucrurile astea şi sperăm să corectăm într-un orizont de timp relativ scurt”, a declarat Nicuşor Dan.

Editor : Liviu Cojan