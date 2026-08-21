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Noul val de caniculă pune presiune pe sistemul energetic național. Bușoi: Securitatea aprovizionării nu e pusă în pericol

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stalpi dunare
Foto: Transelectrica / Facebook
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Sunt zile dificile pentru sistemul energetic național. Centrala de la Turceni s-a închis în plină criză energetică, iar prognozele arată pe timpul serii un necesar de importuri care ar putea depăși 2.000 de MW. Instituțiile statului dau asigurări că vom avea de unde să importăm, iar în paralel, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a adoptat un regulament prin care marii consumatori ar putea fi plătiți să facă economie la curent.

Noul val de caniculă pune o presiune uriașă pe sistemul energetic național. Prognozele pentru zilele viitoare arată un necesar la orele de vârf de peste 7.200 de MW. Situația este destul de dificilă, mai ales că una dintre cele 5 centrale pe cărbune, Turceni 5, a fost oprită din cauza unei avarii.

Eugen Iovan, lider sindical la Termocentrala Turceni: E de așteptat. După ce se pornește, te poți aștepta oricând să cedeze la cazan, că se înlocuiește o porțiune. Se sparg 7-8 țevi acum, care au pori în ele, și le înlocuiește. Pe urmă nu se mai întâmplă aici, unde au fost înlocuite, se întâmplă în altă parte...

Ciprian Cherciu, expert în energie: Vorbim despre o infrastructură pe care nu putem să ne bazăm viitorul energetic al României. Este încă o dovadă a faptului că trebuie să facem investiții în capacități de producție, să înlocuim cărbunele cu gaz ca să avem și siguranță energetică, nu doar prețuri mai bune la energie.

Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia, din care face parte Turceni, spun pentru Digi24 că termocentrala ar putea reporni la începutul săptămânii viitoare.

Odată închis grupul de la Turceni 5, România mai produce pe cărbune doar 900 de MW. Cumulat însă cu restul capacităților de producție și făcând abstracție de aportul adus de centralele eoliene, ajungem la orele de vârf la un total de 4.160 MW, iar asta într-un context în care România are zilele acestea nevoie de aproximativ 7.200 de MW.

Diferența de energie va fi asigurată de centralele eoliene și de importuri.

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei: Beneficiem de prezența în UE și de bunele interconectări care, știți bine, s-a mai spus, ajung până la 4.000 de MW, deci faptul că trebuie să importăm 2.000 pe vârfurile de sarcină nu reprezintă un element care pune în pericol securitatea aprovizionării, este doar o chestiune legată de faptul că furnizorii din România, agenții economici din România plătesc către producători din alte țări.

Pe termen lung, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a mai venit cu o soluție pentru ca sistemul energetic să fie ținut în siguranță. În loc să cumpere energie, consumatorii ar putea fi stimulați să folosească mai puțin curent la orele de vârf. Într-o primă etapă, Transelectrica ar putea plăti marile întreprinderi să își oprească producția pentru câteva ore.

Editor : M.B.

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