Nuclearelectrica anunţă începerea manevrelor de pornire a Unităţii 1 de la Cernavodă

SN Nuclearelectrica SA a anunțat că, în urma întrunirii condiţiilor minime necesare, miercuri au fost demarate acţiunile specifice pentru pornirea Unităţii 1 a CNE Cernavodă. Resincronizarea Unităţii 1 la Sistemul Energetic Naţional (SEN) este estimată pentru vineri, 6 noiembrie 2026.

Nuclearelectrica a notificat, miercuri, Bursa de Valori Bucureşti că a demarat acţiunile specifice pentru pornirea Unităţii 1 a CNE Cernavodă

„Pornirea unei unităţi nucleare este o operaţiune complexă, strict procedurata şi se desfăşoară cu respectarea riguroasă a cerinţelor de securitate nucleară”, a transmis compania.

Directorul general Nuclearelectrica, Mihai Gioara, a transmis că „începerea manevrelor de pornire a Unităţii 1, odată cu îndeplinirea condiţiilor minime pentru pornirea în deplină siguranţă, este un pas important, aşteptat deopotrivă de companie, de autorităţi şi de public”.

„Reconectarea unităţii la SEN este necesară pentru securitatea energetică şi stabilitatea sistemului. Pe toată durata opririi, specialiştii centralei au derulat, cu profesionalism şi responsabilitate, activităţi specifice pentru menţinerea unităţilor în condiţii sigure. Le mulţumesc pentru tot efortul susţinut. Acest context ne determina să continuăm măsurile deja începute, pentru a putea răspunde corespunzător, dacă astfel de circumstanţe se vor repetă. Împreună cu autorităţile competenţe şi partenerii, lucrăm la soluţii concrete pe termen scurt, mediu şi lung, care să crească disponibilitatea instalaţiilor în situaţia reapariţiei unui eveniment similar şi să ii reducă efectele. Acesta este angajamentul Nuclearelectrica pentru perioada următoare”, a declarat Mihai Gioara.

Potrivit companiei, funcţionarea Unităţii 1 presupune utilizarea unor volume mari de apă pentru răcirea reactorului, ceea ce va conduce la scăderea nivelului în bazinul de aspiraţie.

„Prin urmare, pornirea Unităţii 2 depinde de o creştere susţinută a nivelului Dunării. Odată îndeplinite aceste condiţii, Unitatea 2 va putea fi repornită şi sincronizată ulterior la SEN”, a mai transmis compania.

Aceasta precizează că resincronizarea Unităţii 1 la Sistemul Energetic Naţional (SEN) este estimată pentru vineri, 6 noiembrie 2026.

Unitatea 1 a centralei nucleare a fost oprită controlat la 28 iulie 2026, iar Unitatea 2 a fost deconectată treptat pe 13 august 2026, ducând la oprirea totală a centralei, din cauza debitului scăzut al Dunării.

Potrivit hidrologilor, miercuri dimineaţă, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) a fost în creştere la valoarea de 1700 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4700 m3/s).

Editor : Ș.R.