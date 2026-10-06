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Nuclearelectrica vrea să împrumute 800 de milioane de euro de la BEI pentru retehnologizarea Unității 1 a Centralei de la Cernavodă

Data publicării:
CERNAVODA - ILUSTRATIE - CENTRALA NUCLEARA - 4 AUG 2026
Centrala nucleara Cernavoda Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
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Nuclearelectrica vrea să contracteze un împrumut de 800 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru retehnologizarea Unităţii 1 a Centralei de la Cernavodă, acesta urmând să fie supus aprobării în Adunarea Generală a Acţionarilor de la sfârşitul lunii octombrie.

Conform unui diocument transmis Bursei de Valori Bucureşti, Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 29/30.10.2026 se va completa cu aprobarea ”contractării, de către SNN, în calitate de împrumutat, a unei finanţări cumulate, în valoare de 800 de milioane de euro, de la Banca Europeană de Investiţii, pentru finanţarea Proiectului “Retehnologizarea Unităţii 1 CNE Cernavodă”

De asemenea, va fi aprobată încheierea/semnarea, de către SNN, în calitate de împrumutat, a Contractelor de Finanţare în valoare cumulată de 800 milioane de euro.

Finanţarea BEI va fi structurată în două contracte de finanţare, fiecare având o valoare de 400 milioane de euro, care se vor semna succesiv – estimativ, primul în 2026 şi al doilea la începutul anului 2027 .

Directorul General şi Directorul Financiar ai SNN sau împuterniciţii acestora vor fi mandaataţi să semneze, în numele şi pe seama SNN, Contractul/Contractele de Finanţare cu Banca Europeană de Investiţii, precum şi pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor şi semnarea tuturor documentelor necesare intrării în vigoare a contractelor de finanţare.

La jumătatea lunii iulie, Nuclearelectrica SA, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, anunţa că boardul Băncii Europene de Investiţii (BEI) a aprobat acordarea împrumutului.

"S.N. Nuclearelectrica S.A. (Nuclearelectrica) anunţă că Boardul Băncii Europene de Investiţii (BEI) a aprobat în data de 15 iulie 2026 acordarea unui împrumut de 800 milioane euro pentru proiectul Retehnologizării Unităţii 1 CNE Cernavodă (Proiectul), ceea ce pentru România şi industria energetică nucleară, în general, reprezintă o finanţare istorică", se arăta compania într-un comunicat.

Strategia de finanţare a Proiectului are în vedere utilizarea unui mix între capitalul propriu al SNN şi împrumuturi/garanţii obţinute din partea unor instituţii financiare internaţionale, agenţii de credit export (ECA) şi bănci comerciale.

Finanţarea Proiectului din surse atrase se realizează în două etape, corelate cu graficul de implementare a Proiectului. Astfel, pentru etapa preliminară a Proiectului, au fost asigurate sursele de finanţare, prin semnarea, în 24 septembrie 2025, a unui contract de împrumut în valoare de 540 milioane euro, cu un sindicat de bănci condus de JP Morgan SE, în calitate de aranjor financiar, se menţionează în document.

„Implicarea instituţiilor bancare internaţionale de renume în asigurarea finanţării externe a Proiectului Retehnologizării Unităţii 1 CNE Cernavodă reprezintă un pas istoric pentru dezvoltarea sectorului energiei nucleare civile, totodată atestând elaborarea unui proiect robust, gestionat corect din punct de vedere tehnic, operaţional şi financiar, şi, simultan, atestă un proiect strategic pentru România, pentru următorii 30 de ani, în linie cu necesităţile energetice şi politice europene, inclusiv accentul pe extinderea sau dezvoltarea capacităţilor nucleare. Conform rigorilor industriei nucleare, organizarea şi desfăşurarea tuturor lucrărilor specifice Proiectului de Retehnologizare a Unităţii 1 se realizează cu respectarea celor mai înalte standarde şi practici din industrie. Unitatea 1 retehnologizată înseamnă încă 9%/an din energia curată, sigură, stabilă a României pentru perioada 2030-2060”, afirma Cosmin Ghiţă, Directorul General al Nuclearelectrica de la acel moment.

Nuclearelectrica a înregistrat o creştere a profitului net de 40,4% la finalul exerciţiului financiar 2025, comparativ cu exerciţiul financiar 2024 şi o creştere a profitului net cu 72% în primul trimestru al anului 2026, comparativ cu perioada similară anterioară, creştere şi stabilitate financiară care permit investiţii sigure şi operare într-un climat volatil, cu rezilienţa dezvoltată pe termen mediu şi lung, precizează oficialii companiei.

Proiectul Retehnologizării Unităţii 1 CNE Cernavodă se află în prezent, conform strategiei de dezvoltare aprobată de acţionari, în cea de-a doua fază de dezvoltare, activităţile aferente acestei faze incluzând obţinerea autorizaţiilor necesare, contractarea serviciilor de inginerie şi construcţie, achiziţionarea materialelor şi echipamentelor, dar şi asigurarea finanţării necesare finalizării Proiectului.
Lucrările civile de construcţie ale Proiectului de Retehnologizare a Unităţii 1 au început în anul 2025, continuând în anul 2026.

Ultima fază de dezvoltare a Proiectului, cea de-a treia, se va desfăşura în perioada 2027-2030 şi implică oprirea Unităţii 1 pentru realizarea lucrărilor majore de retehnologizare, cu accent pe re-tubarea reactorului. Acest proces va continua cu testele tehnologice şi finalizarea Proiectului prin recepţie şi dezafectarea facilităţilor temporare, pregătind Unitatea 1 pentru reluarea operaţiunilor în condiţii optimizate, în anul 2030.

Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost pusă în funcţiune în anul 1996, iar până în prezent exploatarea Unităţii 1 a dus la evitarea a 145 de milioane de tone de CO2 în atmosferă şi a livrat în siguranţă peste 150 de milioane de MWh, la un factor de capacitate de peste 90%, unitatea fiind, în baza factorului de capacitate, între primele 3 reactoare nucleare la nivel global.

Editor : A.P.

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