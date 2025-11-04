Live TV

Contoare de gaz si tevi de gaz sunt vizibile in exteriorul unui bloc din cartierul Rahova, in Bucuresti
Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
Dumitru Chisăliță, Asociația Energia Inteligentă: Suntem țara cu cea mai veche rețea de distribuție 

În România, accidentele din cauza gazelor naturale fac de 100 de ori mai multe victime decât în Vestul Europei. Țara noastră este pe primul loc atunci când vine vorba de neglijența siguranței propriei case. Raportat la numărul de kilometri de rețea și la accidentele din cauza acumulărilor de gaze, cifrele sunt îngrijorătoare. 

În fiecare an, în România mor oameni din cauze care ar putea fi evitate. Scurgerile de gaze fac de 100 de ori mai multe victime în România, raportat la 50.000 km de conducte de distribuție, decât în Europa de Vest. Asociația Energia Inteligentă estimează că, anual, suntre între 100 și 300 de incidente din cauza acumulărilor de gaze, în care își pierd viața 10-30 de persoane. 

De cele mai multe ori, tragediile nu se întâmplă din „ghinion”, ci dintr-un lanț de mici neglijențe: o verificare tehnică amânată, o instalație improvizată, un miros de gaz ignorat. 

În multe locuințe, siguranța este tratată ca un moft, nu ca o obligație. 

În timp ce în Europa de Vest verificările sunt făcute periodic, în România ele sunt adesea văzute ca o formalitate sau o cheltuială în plus. 

În țările din Occident: 

- frecvența medie a accidentelor (explozii/intoxicări): ≈ 1 accident / 50.000 km de rețea. 

- frecvența medie a deceselor: ≈ 0,13 decese / 50.000 km de rețea. 

În România: 

- frecvența accidentelor: ≈ 150 accidente / 50.000 km de rețea. 

- frecvența medie a deceselor: ≈ 15 decese / 50.000 km de rețea. 

În Vestul UE, rețeaua de gaze depășește 1,2 milioane de km. 

Dumitru Chisăliță, Asociația Energia Inteligentă: Suntem țara cu cea mai veche rețea de distribuție 

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, spune că un cumul de factori contribuie la astfel de incidente, inclusiv comportamentul consumatorilor, dar și faptul că operatorii de distribuție sunt concentrați pe extinderea rețelelor, și nu neapărat către reabilitarea acestora, datorită legislației.

„Suntem țara cu cea mai veche industrie și cea mai veche rețea de distribuție a gazelor naturale. Avem cu 60 de ani înaintea majorității țărilor europene o activitate în această zonă a distribuției gazelor naturale. Asta înseamnă că încă avem multe conducte vechi din oțel care, din păcate, au un grad de defectare mai mare decât conductele din plastic, cele din politilenă, care se folosesc în momentul de față, dacă vorbim pentru partea stradală. 

Dacă vorbim de interiorul imobilelor, discutăm de o schimbare care s-a produs acum 14 ani, atunci când s-a liberalizat accesul la servicii de revizii, verificări, reparații, proiectare, execuție a instalațiilor de utilizare în interiorul imobilelor. Această situație a făcut ca lucrurile să nu evolueze din punct de vedere calitativ în cea mai bună direcție și, mai mult, a făcut ca în momentul de față să avem un număr mare de imobile care nu au făcut aceste verificări sau revizii, după caz. Legislația nu mai permite nicio repercursiune, adică totul rămâne doar la buna credință a consumatorului de a face aceste verificări sau revizii. 

Comportamentul pe care îl avem este un comportament care se adoptă în timp, adică la momentul în care am fost martorii unor situații în care o firmă care a venit și ne-a făcut verificarea poate nu a atins anumite elemente sau poate ne-a trimis doar o factură pe care s-o plătim ca să putem să fim în regulă. Sau poate am stat un an, 2, 3, 5, 6, 7, 10 și am văzut că dacă nu facem verificări nu se întâmplă nimic. Toate aceste situații ne-au determinat să ne schimbăm comportamentul și să spunem că «merge și așa». Nu dăm niște bani la un moment dat, sunt niște firme care vin doar să ne ia niște bani. Ori, toate aceste lucruri au de fapt la bază neîncrederea, alături de neglijența firmelor, de exemplu, sau chiar a unor clienți, a condus la situația în care ne găsim acum. 

Trebuie să recăpătăm încrederea în cei care sunt abilitați să facă acest lucru, dar și la rândul lor trebuie să ne dovedească acest lucru”, spune Chisăliță. 

Expertul afirmă că, în ceea ce privește investițiile și lucrările de reparații la conductele de gaze, că operatorul de distribuție pe un plan pe care îl aprobă ANRE. 

„Lucrurile nu sunt doar la latitudinea operatorului, ci este de fapt o conlucrare între operator și instituțiile statului. De foarte multe ori apar situații în care e mult mai «rentabil» să construiești noi conducte, care înseamnă noi volume, noi clienți, noi venituri decât să reabilitez o astfel de rețea. Acest lucru, având în vedere că rețelele de distribuție sunt monopol de stat și tarifele reglementate, sunt impuse la nivelul instituțiilor de reglementare din România. Asta face ca de fapt să nu putem să spunem că operatorii nu vor să investească. Cadrul legal e făcut de așa natură încât investițiile sunt duse în special pe dezvoltarea de noi rețele, consum, pe dezvoltarea de noi clienți și mai puțin pe reabilitarea și refacere a vechii rețele de distribuție”, mai afirmă Dumitru Chisăliță. 

Editor : A.C.

