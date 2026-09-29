„O mină de aur”. Bateriile vechi ale mașinilor electrice ar putea ajuta Europa să nu mai risipească energie

Reutilizarea bateriilor scoase din uz ale vehiculelor electrice ar putea reduce facturile la energie ale europenilor și ar putea preveni oprirea parcurilor eoliene și solare din lipsă de capacități de stocare, relatează Euronews.

Deși energiile regenerabile au ajutat UE să economisească 51 de miliarde de euro anul trecut prin reducerea importurilor de petrol și gaze, infrastructura continentului nu reușește să țină pasul cu tranziția către energie curată.

Conform unui raport din 2026 al grupului de consultanță AFRY, comandat de organizația nonprofit Beyond Fossil Fuels, proiecte de energie curată de 375 de gigawați (GW) și proiecte de stocare a energiei de 455 GW sunt blocate în prezent, așteptând racordarea la rețelele de distribuție de pe tot continentul.

Acest lucru face ca surse regenerabile de energie în valoare de peste 100 de miliarde de euro să aștepte efectiv să se conecteze la rețea, întârziind accesul la panouri solare și pompe de căldură pentru europenii care se confruntă cu facturi la energie tot mai mari.

Deficiențele rețelelor energetice

Rețeaua energetică a Europei a fost construită inițial în jurul cărbunelui, iar ulterior al gazului, funcționând de obicei pe baza unor centrale amplasate în zone cu populație ridicată și cu infrastructură.

Cu toate acestea, proiectele de energie verde, cum ar fi parcurile eoliene și solare, tind să fie amplasate în zone izolate, inclusiv în largul mării, ceea ce face mai dificilă transportarea energiei electrice produse către locuințe și fabrici.

Energia solară și eoliană depind, de asemenea, de anumite condiții meteorologice pentru a genera electricitate, în loc să răspundă direct la cerere.

Când oferta depășește cererea, așa cum se întâmplă adesea, prețurile energiei electrice pot scădea sub zero, iar operatorii pot fi nevoiți să oprească parcurile eoliene și solare sau să le reducă producția.

Numai în 2024, în UE au fost risipiți – sau nu au fost produși deloc - 10 TWh de energie regenerabilă, suficient pentru a alimenta trei milioane de case timp de un an întreg. Acest lucru reprezintă o cantitate uriașă de energie electrică irosită, în valoare de 4,3 miliarde de euro.

Sistemele de stocare a energiei în baterii (BESS) au fost identificate ca un factor-cheie în reducerea acestei risipe în întreaga Europă, dar investițiile sunt departe de nivelul necesar. Experții spun că vehiculele electrice retrase din uz ar putea acoperi cu ușurință acest decalaj.

O nouă viață pentru bateriile vechi

Majoritatea bateriilor de vehicule electrice sunt scoase din uz având încă 70% până la 80% din capacitatea lor originală. Deși acest lucru nu este suficient pentru a îndeplini cerințele din domeniul auto, ar putea ajuta la furnizarea de energie pentru locuințe, companii sau chiar vehicule mai mici.

„Bateriile vechi sunt o mină de aur”, a spus Adrian Hiel, director în cadrul Electrification Alliance, pentru Euronews Earth.

„Chiar dacă performanța lor s-a degradat până la punctul în care nu mai sunt potrivite pentru o mașină, ele pot avea cu ușurință o a doua viață, măsurată în decenii, ca spațiu de stocare pentru rețea, pentru companii sau la nivel casnic,” a explicat el.

Europa are nevoie de baterii de la vehicule electrice care au o vechime de peste 10 ani sau de la vehicule care au fost implicate în accidente.

Problema este că în Europa nu se cumpărau multe mașini electrice în urmă cu un deceniu, iar mașinile de atunci aveau baterii mult mai mici, multe dintre ele de doar 22 kWh sau 24 kWh.

Conform Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), în 2016 s-au vândut doar 215.000 de vehicule electrice în Europa, comparativ cu 4,2 milioane vândute anul trecut. Aceasta reprezintă o creștere de 1.853%.

„În schimb, mașinile moderne pot avea baterii de la 50 kWh la 100 kWh. Așa că ne uităm la două tendințe diferite, care ar putea schimba radical rețeaua în 10 până la 15 ani”, explică Hiel.

„Vor fi mult, mult mai multe baterii de EV disponibile pentru a fi folosite ca spațiu de stocare în rețea, iar fiecare dintre aceste baterii va fi mult mai mare,” a adăugat el.

Anul trecut, UE a adăugat 27 GWh de baterii în rețea. În același timp, blocul comunitar a adăugat de aproximativ patru sau cinci ori mai multă capacitate de stocare în baterii sub formă de vehicule electrice.

„Când aceste vehicule electrice vor fi scoase din uz, iar bateriile lor vor deveni unități autonome de stocare, acest lucru va transforma modul în care rețeaua este gestionată și exploatată”, adaugă Hiel.

„Cu fiecare an, pe măsură ce aceste niveluri de stocare cresc, ar trebui să vedem scăderi din ce în ce mai mari de preț la energia electrică”, a mai spus el.

Europa riscă să devină un cimitir de baterii

Peste un milion de baterii de mașini electrice ar putea ajunge la sfârșitul duratei de viață până în 2030, potrivit AIE. Dacă nu sunt reutilizate eficient în rețea, experții avertizează că vor deveni unul dintre fluxurile de deșeuri cu cea mai rapidă creștere din lume.

Deși bateriile EV pot fi reciclate, procesul este dificil și costisitor. Înainte ca o baterie să poată începe procesul de reciclare, aceasta trebuie să treacă printr-o fază lungă de pregătire, care implică descărcarea, dezasamblarea și separarea componentelor sale.

Există, de asemenea, riscuri de siguranță asociate cu reacțiile chimice utilizate pentru reciclarea bateriilor, care pot elibera substanțe toxice, cum ar fi acidul fluorhidric. Acești compuși prezintă riscuri grave pentru sănătatea și siguranța angajaților și pot chiar deteriora echipamentele din fabricile de reciclare.

În timp ce experții cer o extindere a infrastructurii de reciclare pentru a recupera mineralele critice din bateriile de mașini electrice, introducerea lor în rețea ar putea fi mai utilă.

Panourile solare produc energie electrică în timpul zilelor însorite, dar acesta este momentul în care consumul de energie electrică în gospodării este la cel mai scăzut nivel, deoarece oamenii sunt plecați de acasă la muncă sau la școală. În loc să fie irosită, această energie în exces ar putea fi stocată în baterii EV reutilizate și folosită mai târziu în cursul serii, când cererea casnică atinge vârful.

„Nu este vorba doar despre energia solară, ci și energia eoliană va avea de câștigat. Bateriile vor muta energia solară de la prânz către vârful de seară în timpul verii și vor muta energia eoliană de peste noapte către orele de vârf în timpul iernii”, a spus Hiel.

Ideea este deja pusă în aplicare în întreaga lume.

În California, de exemplu, o facilitate de 12 megawați-oră (MWh) de la dezvoltatorul de sisteme energetice B2U folosește sute de baterii vechi de mașini electrice Honda, care sunt încărcate de o instalație solară de 1,5 MW. Proiectul vinde energie electrică și servicii de rețea pe piața Operatorului Independent de Sistem din California.

Iar în regiunile mai izolate, bateriile vechi pot ajuta la furnizarea unei surse de alimentare mult mai accesibile ca preț pentru comunități. Banca Mondială estimează că este nevoie de peste 160.000 de mini-rețele pentru a acoperi nevoile de accesibilitate la energie în Africa Sub-Sahariană, conectând astfel 380 de milioane de oameni la surse fiabile de energie.

Editor : M.B.