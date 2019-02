OMV Petrom amână investițiile în Marea Neagră, din cauza „taxei pe lăcomie”

Compania OMV Petrom anunță că investițiile în valoare de câteva miliarde pentru începerea producției de gaze în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră vor fi amânate. Compania invocă instabilitatea mediului legislativ actual, care „nu oferă premisele necesare pentru o decizie de investiție”, se arată în raportul publicat de OMV Petrom pe site-ul Bursei de Valori București.

„Un cadru fiscal și de reglementare stabil, predictibil și favorabil investițiilor reprezintă o cerință esențială pentru dezvoltarea investițiilor noastre viitoare, atât onshore, cât și offshore.

Legea privind activitățile offshore a intrat în vigoare la jumătatea lunii noiembrie 2018. La sfârșitul anului 2018, Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență nr.114, introducând măsuri care afectează mai multe sectoare. Printre aspectele principale care afectează activitatea noastră se numără stabilirea de prețuri reglementate la gaze naturale și energie electrică pe o perioadă de trei ani, precum și majorarea contribuției financiare aplicate cifrei de afaceri din activitățile de gaze naturale și energie electrică.

Actualmente, suntem în curs de evaluare a impactului asupra operațiunilor noastre, deoarece legislația secundară încă nu a fost emisă”, transmite OMV Petrom.

„Planificăm investitii de circa 3,7 miliarde lei pentru 2019, în principal în Upstream. Prioritatea noastră rămâne maximizarea valorii portofoliului curent din Upstream și estimăm că vom limita declinul producției medii zilnice la circa 5% față de 2018, excluzând optimizarea portofoliului”, se mai arată în document.

OMV Petrom a înregistrat anul trecut un avans de 64% al profitului net

OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a anunţat, miercuri, că a înregistrat anul trecut un avans de 64% al profitului net, până la 4,078 miliarde lei (876 milioane euro), în condiţiile unei creşteri semnificative a rezultatului din exploatare, a unor costuri de producţie mai scăzute şi a unui avans al vânzărilor până la 4,84 miliarde euro.

Astfel, rezultatul din exploatare a crescut anul trecut cu 59%, până la 5,213 miliarde lei (1,12 miliarde euro), pe fondul scăderii costurilor de producţie. Totodată, vânzările au înregistrat un avans de 16% anul trecut, faţă de 2017, până la 22,523 miliarde lei (4,84 miliarde euro).

„La nivelul anului 2018, rezultatul din exploatare CCA, excluzând elementele speciale, s-a situat la valoarea de 4,8 mld lei, segmentul Upstream contribuind cu circa două treimi. Segmentul Upstream a beneficiat de preţuri realizate mai bune, precum şi de nivelul mai scăzut al costurilor de producţie, cheltuielilor cu amortizarea şi al celor de explorare, ceea ce a contrabalansat efectul scăderii producţiei”, se arată în comunicat.

Totodată, rezultatul din segmentul Downstream reflectă performanţa solidă a activităţii de vânzări, care a compensat parţial impactul reviziei rafinăriei din al doilea trimestru al anului trecut şi marja de rafinare mai scăzută.

„Toate aceste evoluţii au condus la un flux de trezorerie din activităţi de exploatare de 7,4 miliarde lei în 2018, cu 24% peste nivelul anului precedent. Pe parcursul anului, am crescut investiţiile la 4,3 miliarde lei, preponderent în Upstream. Am forat 110 sonde, am efectuat circa 1.000 de reparaţii capitale la sonde şi, în urma unei campanii offshore de succes, am pus în producţie sonda din portofoliul nostru care furnizează cele mai mari volume de ţiţei la acest moment”, se arată în comunicat.

