Live TV

Exclusiv Panouri fotovoltaice și baterii cu TVA 0%. Prosumatorii cer măsuri după modelul german. Dan Pîrşan: „Cheia e stocarea”

Data actualizării: Data publicării:
panouri fotovoltaice pe casa
Panouri fotovoltaice. Foto: Facebook / AFM
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Asociaţia Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie (APCE) solicită Parlamentului adoptarea în regim de urgenţă a unui pachet de măsuri fiscale inspirat din modelul german, care să permită aplicarea TVA 0% pentru sistemele fotovoltaice de până la 27 kW şi pentru bateriile de stocare aferente.

Potrivit APCE, iniţiativa legislativă are la bază cadrul legal european introdus prin Directiva (UE) 2022/542, care permite statelor membre să aplice inclusiv cota zero de TVA pentru instalaţiile fotovoltaice. Germania utilizează deja acest mecanism fiscal din 1 ianuarie 2023, cu rezultate concrete în accelerarea investiţiilor private şi dezvoltarea capacităţilor de producţie şi stocare distribuită.

„Seceta severă, nivelul scăzut al Dunării, diminuarea producţiei hidroenergetice, nucleare, vulnerabilităţile sistemului energetic şi presiunea asupra consumului din orele de vârf au demonstrat că România trebuie să accelereze investiţiile în producţia şi stocarea distribuită de energie. În timp ce alte state europene au adoptat măsuri fiscale curajoase cu ani în urmă, România continuă să trateze investiţiile cetăţenilor în independenţa energetică ca pe o sursă de venit bugetar, nu ca pe un obiectiv strategic”, se arată în comunicat.

Dan Pîrşan, preşedintele APCE, a declarat la Digi24 că statul a mers „pe mâna Hidroelectrica”, companie care „câștiga bani enorm” pe piața de echilibrare și astfel bateriile ar fi fost o concurență pentru Hidroelectrica. El spune că s-a întâlnit de mai multe ori cu fostul ministru Sebastian Burduja, dar cu Bogdan Ivan nu a reușit să discute, pentru că acesta nu ar fi răspuns solicitărilor.

„Cheia e stocarea, noi am spus-o de doi ani de zile. Așteptăm din toamnă un program firav, de numai 400 de milioane, care din punctul nostru de vedere e neîndestulător, deoarece suma cea mare s-a dus la Anghel Saligny, apă-canal”, a mai spus el.

APCE va propune în sesiunea parlamentară din toamnă un pachet legislativ care să includă TVA 0% pentru sistemele fotovoltaice de până la 27 kW, pentru bateriile de stocare şi componentele esenţiale ale instalaţiei şi pentru persoanele fizice, ONG-uri, unităţi de cult, şcoli, spitale, entităţi publice, IMM-uri eligibile. Totodată, organizaţia susţine eliminarea TVA şi a accizelor pentru energia electrică stocată şi ulterior utilizată din baterii.

Conform calculelor Asociaţiei, aplicarea cotei de TVA 0% ar genera anual: 96.000 de noi sisteme fotovoltaice instalate; 768 MW putere nou instalată; 1,54 GWh capacitate nouă de stocare; 614 milioane euro investiţii private mobilizate.

Asociaţia Prosumatorilor susţine că impactul bugetar brut estimat prin neîncasarea TVA este de aproximativ 129 milioane euro anual, diminuabil prin plata CASS, dividende, impozit pe profit etc. de către firmele instalatoare iar fiecare euro reprezentând TVA neîncasată generează aproximativ 4,8 euro investiţii private, fără ca statul să finanţeze direct aceste investiţii prin programe de subvenţii.

Pe termen mediu şi lung, măsura contribuie, în opinia APCE, la reducerea importurilor de energie; diminuarea consumului din Sistemul Energetic Naţional în orele de vârf; creşterea securităţii energetice; dezvoltarea accelerată a capacităţilor de stocare distribuite; reducerea presiunii asupra reţelelor electrice; diminuarea necesarului de finanţare din programele publice de sprijin.

„Germania a demonstrat încă din 2023 că TVA zero pentru sistemele fotovoltaice şi bateriile de stocare funcţionează. Investiţiile private au crescut, capacităţile distribuite s-au dezvoltat rapid, iar sistemul energetic a devenit mai rezilient. România are astăzi aceeaşi bază legală europeană şi aceeaşi posibilitate. Diferenţa este exclusiv voinţa politică. Vara anului 2026 ne-a arătat cât de vulnerabil poate deveni sistemul energetic naţional atunci când depinde de condiţiile hidrologice şi de importurile de energie. Nu putem aştepta ploaia sau intervenţia providenţei pentru a avea energie sigură. Este momentul ca statul să stimuleze investiţiile cetăţenilor şi ale mediului privat prin politici fiscale moderne, exact aşa cum au făcut deja alte state europene”, a declarat Dan Pîrşan, preşedintele APCE.

APCE consideră că Parlamentul va analiza cu responsabilitate această iniţiativă şi va adopta măsuri fiscale care transformă investiţiile în energie regenerabilă şi stocare într-o prioritate naţională, consolidând securitatea energetică şi competitivitatea economiei româneşti.

Citește și Anunțul ministrului Radu Miruță după exploziile provocate pe Dunăre. Cu cât a crescut nivelul apei la Cernavodă

Citește și Măsura de rezervă anunțată de premierul Bolojan în contextul crizei energetice: marii consumatori, notificați cu 24 de ore în avans

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ODAmaD00NDAmaGFzaD1mNjBmYmJlMmE1MGY5YTUwNTczMmVlZGIyNGMyNmI2Mg==.thumb
1
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
Talibani
2
Anchetă în Republica Moldova: nu se știe cine a invitat şi cine a acordat vize unei...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
3
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai...
Pintea_Paul-Ciprian senator
4
Senatorul Paul Pintea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General...
Vulcanul Etna a erupt din nou. Foto: Profimedia
5
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane...
Ianis Hagi a refuzat un salariu de 1.000.000 de euro/an și se pregătește de transfer în TOP 5!
Digi Sport
Ianis Hagi a refuzat un salariu de 1.000.000 de euro/an și se pregătește de transfer în TOP 5!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Cât mai poate funcționa Unitatea 2 de la Cernavodă. Romeo Urjan, directorul centralei: „Nu avem un scenariu negru”
stalpi de transport energie electrica
Restricții în R. Moldova: Evitarea utilizării lifturilor între 6:00 şi 9:00, optimizarea iluminatului şi reorganizarea activităţii
irineu darau 1
„Grindeanu minte mult şi amestecă foarte mult subiectele”. Ce îi reproșează Irineu Darău președintelui PSD
Silhouette profile of the United States president Donald Trump on the left against a burning, torn and distressed European Union flag
„Cunosc Europa mai bine decât oamenii care o conduc”, spune Trump, care avertizează că două lucruri „omoară” continentul
explozie la o stanca de pe malul dunarii
Detonarea stâncii Pârjoaia, în presa internațională: „Intervenție spectaculoasă” în România pentru creșterea debitului Dunării
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
„Nu anticipăm probleme”. Ilie Bolojan anunță care este situația la...
gheorghita vlad si marius lazurca la pentagon
Consilierul pe securitate națională de la Cotroceni și șeful Armatei...
profimedia-1082312885
Ucraina vrea să lanseze o aşa-numită Iniţiativă Carpatică, din care...
cosmin marinescu
Cum explică Cosmin Marinescu, viceguvernator al BNR, reconfirmarea...
Ultimele știri
Sebastian Stan a devenit tată. Iubita actorului originar din Constanța, Annabelle Wallis, a născut primul copil al cuplului
Tanczos Barna: S-a format o majoritate ciudată pentru legea ANI. E inadmisibil să facem amendamente cu țintă la o persoană
Scandalul vizitei talibanilor în Republica Moldova ia amploare. Primele măsuri anunțate de premierul Vasile Tofan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am cinci tumori la axilă. Una în piept. Am aflat că mi s-a dus la oase". Alina Pușcău, în lacrimi după un...
Cancan
Alina Pușcău are 5 tumori. Olga Barcari a amuțit când a aflat diagnosticul: 'Are nevoie de iubire'
Fanatik.ro
Ruptură totală la FCSB între cel mai bun jucător din lot și antrenor. Revolta lui Tănase: „Am refuzat...
editiadedimineata.ro
Franța expulzează o fostă directoare RT France, acuzată că a răspândit dezinformare pro-Kremlin
Fanatik.ro
Ce transfer! Universitatea Craiova dă o super lovitură: fundaşul central a fost vândut pe o sumă total...
Adevărul
Valerii Zalujnîi, fostul comandant șef al armatei ucrainene, explică de ce Ucraina nu va adera niciodată la...
Playtech
Cât economisești dacă mergi cu 110 km/h în loc de 130 km/h. Diferența reală de bani și de timp
Digi FM
Detalii din spatele ușilor închise: unde fac nunta Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Ceremonia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Transformare fizică spectaculoasă pentru Lamine Yamal: imaginea care a ”rupt” internetul
Pro FM
Adevăratul motiv pentru care Ariana Grande se retrage din lumina reflectoarelor. Mama ei i-a transmis un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis, iubita actorului originar din Constanța, a născut primul...
Adevarul
Doliu în Bănie! A murit fostul jucător și antrenor al Universității Craiova. El l-a convins pe Ion Oblemenco...
Newsweek
De ce simbolul farmaciilor și al medicinei este un șarpe încolăcit? Care este legătura cu Grecia antică?
Digi FM
Două bilete, un noroc incredibil. Un bărbat a câștigat aproape 500.000 de dolari în câteva minute
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Poate am dus obsesia pentru longevitate prea departe". Bryan Johnson, omul care dă milioane pentru a învinge...
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Reușită istorică la box office-ul nord american: Noul „Spider-Man” spulberă recordul „Avengers: Endgame”...
UTV
Spike și Livia Eftimie s-au împăcat. Cum au fost surprinși pe o plajă din Grecia, după despărțire