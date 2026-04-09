Pariu de aproape 950 milioane de dolari pe scăderea preţului petrolului, cu câteva ore înainte de armistiţiul SUA–Iran

Investitorii au plasat un pariu de aproximativ 950 de milioane de dolari pe scăderea preţului petrolului cu doar câteva ore înainte ca Statele Unite şi Iranul să anunţe un armistiţiu, potrivit datelor citate de Reuters

Este unul dintre cele mai mari pariuri recente privind evoluţia celui mai tranzacţionat produs de pe pieţele de mărfuri, înaintea unui anunţ major de politică făcut de preşedintele Donald Trump. 

Marţi, investitorii au vândut în total 8.600 de contracte futures pentru petrolul Brent şi petrolul american, la ora 19:45 GMT, conform datelor furnizate de LSEG. 

În jurul orei 22:30 GMT, Trump a renunţat la ameninţările privind distrugerea „unei întregi civilizaţii” şi a anunţat un armistiţiu de două săptămâni cu Iranul. După anunţ, contractele futures pentru petrol au scăzut cu aproximativ 15%, coborând sub pragul de 100 de dolari pe baril la începutul sesiunii oficiale de tranzacţionare de miercuri. 

Pariurile mari pe creşterea sau scăderea preţului petrolului nu sunt neobişnuite, deoarece traderii le folosesc pentru a acoperi riscurile asociate tranzacţiilor fizice cu volume mari de ţiţei. 

Totuşi, astfel de operaţiuni sunt rareori realizate într-un singur ordin de mari dimensiuni. De obicei, traderii preferă să împartă ordinele pe mai multe burse şi să utilizeze tranzacţionarea algoritmică pe parcursul mai multor ore pentru a evita influenţarea preţului pieţei. De asemenea, ordinele mari sunt rareori executate după momentul de închidere al pieţei, care are loc de luni până vineri la ora 18:30 GMT. 

Acest pariu vine după o mişcare similară din 23 martie, când investitorii au vândut contracte futures pe petrol în valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari cu doar 15 minute înainte ca Trump să anunţe amânarea atacurilor asupra infrastructurii energetice a Iranului, o decizie care a surprins pieţele şi a declanşat ulterior o scădere de aproximativ 15% a preţului petrolului. 

În tranzacţiile de marţi, aproximativ 6.200 de contracte futures Brent au fost tranzacţionate la ora 19:45 GMT, echivalentul a aproximativ 1% din volumul total al sesiunii obişnuite din acea zi. În acelaşi interval au fost tranzacţionate aproximativ 2.400 de contracte futures pentru petrolul american WTI, reprezentând tot aproximativ 1% din volumul zilnic. 

Volumul tranzacţiilor şi volatilitatea pieţei au crescut puternic de la începutul războiului. În medie, în cei trei ani anteriori conflictului, aproximativ 300.000 de contracte futures Brent erau tranzacţionate zilnic. 

În ultimele patru săptămâni, acest volum s-a dublat, depăşind frecvent 1 milion de contracte pe zi, echivalentul a aproximativ un miliard de barili de petrol. 

