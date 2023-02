Pentru că se întârzie racordarea, rețeaua națională pierde multă energie verde produsă de românii cu panouri fotovoltaice

Sute de români care și-au instalat panouri fotovoltaice pierd multă energie pentru că nu pot injecta surplusul în rețea. Asta pentru că racordările întârzie chiar și o jumătate de an în unele cazuri. Doar în primele două luni ale acestui an, aproape 500 de români au depus plângere la ANRE pentru că distribuitorul a întârziat racordarea la sistem. De vină ar fi avalanșa de cereri cu care se confruntă operatorii de energie.

Din vară, Adrian și-a instalat panouri fotovoltaice pentru a scăpa de facturile la curent care se anunțau din ce în ce mai mari. Tot de atunci se chinuie să devină și prosumator, iar surprusul de energie pe care îl produce să îl injecteze în rețea. Însă dosarul lui încă se află pe masa distribuitorului de energie.

Adrian: Am stat la pasul 7 cred că 3 luni de zile, verificarea dosarului. Am pierdut energie electrică, nu neapărat pentru mine, cât și pentru rețeaua națională. Cine dorește să devină prosumator trebuie să se înarmeze cu răbdare pentru că va dura mult.

Prin aceeași situație a trecut și o femeie din Ploiești care a așteptat 7 luni până să primească certificatul de prosumator.

Carmen Mirodonie, prosumator: În iulie a fost prima depunere online a documentației. După ce am făcut câteva reveniri și sesizări că nu am primit niciun răspuns, am depus inclusiv fizic documentația în septembrie. Și în sfarșit la finalul lunii februarie am reușit să încheiem. Trebuie să insiști, insiști, cu revenire, cu adrese, cu drumuri și să insiști, pentru că altfel nu se poate.

În mod normal, racordarea la sistem ar trebui să se facă în 30, maximum 45 de zile. Însă acest lucru nu se întâmplă, pentru că distribuitorii se confruntă cu o avalanșă de cereri. Doar în primele două luni ale acestui an, aproape 500 de români au depus plângere la ANRE din cauză că distribuitorul întârzie racordarea.

Ciprian Cherciu, jurnalist specializat pe energie: În esență nu s-a schimbat nimic, procedura de racordare e aceeași. Nu par să existe mai multe contoare bidirecționale, nu sunt mai multe echipe care să rezolve problemele astea. Și atunci ne putem aștepta să avem de 5 ori mai multe reclamații, poate, sau chiar mai bine, decât am avut anul trecut, pentru că în esență nu s-au îmbunătățit.

Numărul românilor care vor să devină independenți energetic este în creștere, iar anul acesta ar urma să atingă cifra de 100.000. Acest lucru ar putea pune o presiune și mai mare pe distribuitorii de energie, iar întârzierile la racordări să continue.

