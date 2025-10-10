Live TV

Pericol de blackout în Spania. „Variații bruște de tensiune” ar putea povoca o nouă pană majoră de curent

Power outage in Barcelona
Cetățenii sunt avertizați să aibă acasă cel puțin un kit de urgență de bază. Sursa foto: REUTERS
Operatorul național de electricitate, Red Eléctrica, avertizează că Spania ar putea fi afectată de o nouă pană majoră de curent, după ce, timp de două săptămâni, au fost înregistrate variații bruște de tensiune în sistemul energetic.

Red Eléctrica a semnalat că Spania ar putea fi pe punctul de a se confrunta cu o nouă întrerupere majoră a curentului, după ce, în ultimele două săptămâni, au fost detectate „variații bruște de tensiune” în sistem, potrivit Euronews.

Avertismentul vine la șase luni după o pană de curent produsă în aprilie, care a lăsat fără energie electrică 60 de milioane de oameni din Spania și Portugalia timp de peste zece ore.

Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport pentru Energie Electrică (ENTSO-E) a precizat într-un raport publicat vinerea trecută că pana de curent a fost declanșată de o supratensiune, rețeaua nereușind să absoarbă pierderile bruște de energie.

Red Eléctrica a avertizat că recentele variații din sistem sunt „de o asemenea natură încât ar putea afecta securitatea alimentării dacă modificările propuse nu sunt implementate”, potrivit unui document transmis autorității de reglementare a pieței, CNMC.

Solicitări de modificări tehnice

Red Eléctrica a pus aceste fluctuații neobișnuite observate în rețeaua electrică pe seama schimbărilor bruște în producția de energie regenerabilă și a timpului de reacție al instalațiilor responsabile de controlul dinamic al tensiunii.

Deși nivelurile de tensiune se mențin în limitele permise, acestea ar putea provoca deconectări de consum sau de producție capabile să destabilizeze sistemul, a explicat compania.

Operatorul a cerut modificări tehnice urgente și aprobarea temporară a mai multor proceduri operaționale privind programarea, restricțiile tehnice, reglajul secundar și controlul tensiunii, pentru a preveni o nouă supraîncărcare a sistemului.

Aceste modificări ar urma să fie aplicate inițial pentru o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 15 zile. CNMC a deschis o perioadă de consultare publică până la 15 octombrie.

Cum se poate pregăti populația

Cu puțin timp înaintea penei de curent din aprilie, Uniunea Europeană le-a cerut statelor membre să elaboreze un kit de supraviețuire pentru 72 de ore, destinat pregătirii populației în caz de criză.

Astfel de kituri, opționale pentru statele membre, s-au dovedit utile pentru locuitorii din Spania și Portugalia în urma penei de curent.

Având în vedere posibilitatea unei noi întreruperi majore de energie, experții îi avertizează pe cetățeni să aibă acasă cel puțin un kit de urgență de bază, care să includă: apă potabilă, alimente neperisabile, un trusou de prim ajutor, lanternă, radio cu baterii și baterie externă pentru telefoane mobile. Alte articole esențiale recomandate în astfel de situații sunt rezerve de apă, numerar, haine groase și lumânări.

