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Peste 718.000 de români au beneficiat de tichetul de energie în luna august. Ce trebuie să știe cei cărora le expiră buletinul

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contor de energie electrica
Contor de energie electrică. Foto: Getty Images
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Din articol
Nu este necesară o nouă cerere după schimbarea actului de identitate

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a virat în august 35,782 milioane de lei pentru plata tichetelor de energie acordate unui număr de 718.656 de consumatori vulnerabili. În aplicația EPIDS au fost depuse până acum peste un milion de cereri, însă mai mult de 108.000 au fost invalidate, inclusiv din cauza expirării actelor de identitate.

Sprijinul este acordat, în baza OUG 35/2025, consumatorilor casnici aflați în situație de sărăcie energetică. Din cele 1.046.299 de solicitări înregistrate până în prezent, 741.582 au fost declarate eligibile.

Alte 108.519 cereri au fost invalidate. Aproximativ 7.000 de solicitări ajung în această situație în fiecare lună din cauza expirării actului de identitate al beneficiarului.

În celelalte cazuri, invalidarea a fost provocată de neconcordanțe între codul numeric personal și codul locului de consum, cunoscut drept POD. Diferențele pot apărea din cauza introducerii greșite a datelor sau atunci când CNP-ul solicitantului nu corespunde adresei declarate pentru consum.

Separat, 146.803 cereri au fost anulate chiar de către solicitanți, din motive personale.

Nu este necesară o nouă cerere după schimbarea actului de identitate

Persoanele a căror cerere a fost invalidată pentru că le-a expirat actul de identitate nu trebuie să depună o nouă solicitare după obținerea documentului actualizat.

„Odată actualizate datele în evidențele autorităților, eligibilitatea este verificată lunar automat, iar sprijinul poate fi reluat conform prevederilor legale”, a transmis ANPIS.

Informațiile introduse în cereri sunt verificate automat de aplicația EPIDS prin consultarea bazelor de date ale Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și Inspectoratului General pentru Imigrări.

O nouă solicitare este necesară numai dacă beneficiarul își schimbă domiciliul sau dacă se modifică numărul persoanelor din familie.

Sprijinul pentru plata energiei electrice va continua până la sfârșitul anului 2026 pentru persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

„Sprijinul nu se acordă în numerar și nu se virează în cont bancar. Plata facturilor la energie electrică se realizează direct la oficiile poștale, pe baza facturii emise de furnizor”, a precizat ANPIS.

Editor : A.D.

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