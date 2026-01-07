Plafonarea prețului la gaze expiră la 1 aprilie 2026. Cât ar putea crește facturile românilor după liberalizare

Schema de plafonare a prețului la gaze naturale, introdusă în perioada pandemiei și prelungită ulterior prin OUG 6/2025, va expira la data de 1 aprilie 2026. După această dată, consumatorii nu vor mai beneficia de un preț final impus de stat, ci vor plăti prețul prevăzut în contractele de furnizare, preț care va depinde direct de evoluția pieței gazelor naturale.

Până la 31 martie 2026, prețul este limitat la 0,31 lei/kWh cu TVA pentru clienții casnici și 0,37 lei/kWh cu TVA pentru clienții noncasnici cu un consum anual de cel mult 50.000 MWh, precum și pentru producătorii de energie termică și anumite categorii de clienți reglementați. Această protecție dispare însă complet de la începutul lunii aprilie 2026.

Furnizorii estimează o creștere a facturii la gaze cu aproximativ 5%

Reprezentanții furnizorilor de energie susțin că eliminarea plafonării va duce la o creștere moderată a facturilor, cel puțin în prima etapă.

Președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), Laurențiu Urluescu, a declarat în luna decembrie 2025 că factura la gaze ar putea crește cu aproximativ 5% după 1 aprilie 2026.

Explicația ține de modul în care se formează prețul gazelor. În prezent, furnizorii achiziționează gaze pentru consumul casnic și pentru termoficare la un preț de aproximativ 120 lei/MWh, la care se adaugă costurile de înmagazinare.

După liberalizare, aceștia estimează că vor cumpăra gaze la prețul pieței, care se situează în jurul valorii de 170 lei/MWh.

„Cu cel puțin 5% ar putea crește factura de la 1 aprilie”, a declarat Urluescu, subliniind că prețul final include nu doar costul de bază al gazului, ci și ajustările din piața pe termen scurt, precum și cheltuielile legate de stocarea gazelor pentru sezonul rece.

„Liberalizarea riscă să fie făcută fără pregătire”

Dincolo de estimările furnizorilor, experții în energie au avertizat că lipsa unui plan clar din partea autorităților ar putea duce la scumpiri mai mari decât cele anticipate oficial.

Expertul în energie Dumitru Chisăliță a atras atenția că România se află în fața celei de-a patra liberalizări a pieței energiei în ultimii cinci ani, fără ca lecțiile trecutului să fi fost învățate.

Potrivit acestuia, incertitudinea legată de momentul și condițiile liberalizării determină o criză artificială pe piața angro, în care producătorii și importatorii evită să scoată oferte, iar furnizorii se confruntă cu o lipsă de lichiditate. Această situație împinge prețurile în sus nu din motive reale de piață, ci din cauza inacțiunii statului.

Chisăliță a avertizat că gazele cumpărate la prețuri ridicate în perioada liberalizării vor ajunge ulterior în depozitele de înmagazinare, ceea ce ar putea menține facturi mari inclusiv în iarna 2026-2027.

ACUE susține eliminarea plafonului, dar cere un plan de tranziție bine definit

Și reprezentanții companiilor de utilități consideră că plafonarea nu poate fi menținută la nesfârșit, însă cer o tranziție controlată.

Directorul executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), Daniela Dărăban, a transmis la final de 2025 că ieșirea de sub plafon trebuie atent planificată, chiar dacă are loc într-o perioadă mai favorabilă, respectiv sezonul cald.

Aceasta a explicat faptul că aproximativ 60% din factura finală este reprezentată de prețul de pe piața angro, iar în prezent nu există suficientă vizibilitate asupra achizițiilor de gaze după martie 2026.

Din acest motiv, ACUE a propus revenirea temporară la un „gas release program”, un mecanism care ar asigura transparență asupra cantităților disponibile și ar reduce riscul achizițiilor scumpe.

„Când nu știi dacă vei găsi gaze, ajungi să le cumperi la un preț mai mare. Un astfel de program reduce acest risc”, a explicat Dărăban.

ANRE obligă furnizorii să își informeze clar clienții înainte de liberalizare

În contextul expirării schemei de sprijin, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a stabilit obligații clare pentru furnizori.

Aceștia trebuie să informeze consumatorii cu privire la încetarea plafonării, la prețul contractual care va fi aplicat după 1 aprilie 2026 și la modul de stabilire a prețului în cazul furnizării de ultimă instanță.

Totodată, clienții trebuie să știe că schimbarea furnizorului este gratuită, nu implică modificări tehnice și poate fi realizată oricând.

Furnizorii sunt obligați să le explice consumatorilor cum pot compara ofertele existente pe piață, inclusiv prin utilizarea Comparatorului de oferte-tip administrat de ANRE, și cum pot încheia un contract în regim concurențial.

Deși estimările furnizorilor indică o creștere a facturii la gaze de aproximativ 5% după 1 aprilie 2026, specialiștii au avertizat că lipsa unui plan coerent de liberalizare ar putea amplifica aceste scumpiri. Evoluția prețurilor va depinde în mare măsură de modul în care autoritățile vor gestiona tranziția către piața liberă și de semnalele transmise pieței angro în lunile următoare.

