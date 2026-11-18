Centrala Nucleară de la Cernavodă funcţionează în parametri, ca urmare a creşterii debitului apelor Dunării, acoperind aproape 20% din necesarul producţiei de energie, iar stocurile de gaze au atins cota de 85% în depozite, a anunţat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

Cărbunaru a precizat că premierul s-a întâlnit la Palatul Victoria cu reprezentanţii producătorilor de energie şi gaze naturale şi cei ai marilor consumatori industriali.

„Evaluările de acum arată că avem o creştere a debitului apelor Dunării, care susţine funcţionarea în parametri a unităţilor 1 şi 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, ceea ce completează necesarul producţiei de energie, acoperind aproape 20% din acesta. În acelaşi timp, rezerva de apă din baraje continuă să crească, iar stocurile de gaze au atins cota de 85% în depozite, în paralel cu continuarea procesului de extracţie pentru a acoperi necesarul de consum”, a declarat Cărbunaru, citat de Agerpres.

El a spus că interconectarea de la Negru Vodă permite la nevoie suplimentarea cantităţilor de gaz care intră în sistemul naţional, iar începerea exploatării la Neptun Deep, anul viitor, va oferi României capacitate deplină de a acoperi necesarul intern de consum, atât pentru consumatorii casnici, cât şi pentru cei industriali.

„În privinţa Centralei de la Mintia, aceasta a intrat deja în probă, urmând ca la deschidere să livreze peste 1.700 MW în sistemul energetic naţional. Până la sfârşitul anului în curs, adică în săptămânile care urmează, România va avea o capacitate de stocare de 2.000 MW a energiei electrice, dezvoltarea acestei reţele fiind accelerată prin scheme de sprijin finanţate din fonduri europene, respectiv PNRR şi Fondul pentru modernizare”, a afirmat Cărbunaru.

Potrivit acestuia, din luna aprilie a anului viitor, energia solară va redobândi un rol important la nivelul resurselor de energie, iar, din evaluări, energia regenerabilă va deveni cea mai importantă resursă de energie.

De asemenea, Centrala de la Iernut va începe, de anul viitor, probele pentru a porni noua unitate de 430 MW, a adăugat Cărbunaru.

Editor : A.P.