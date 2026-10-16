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Planul Guvernului Niculescu pentru facturile la energie: Ajutoare directe pentru românii cu venituri de până la 3.500 de lei

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Credit foto: Guliver/Getty Images
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Cum ar urma să fie acordate ajutoarele pentru plata facturilor Gospodăriile vulnerabile de la sate ar putea beneficia de energie produsă local Surplusul de energie al prosumatorilor ar putea ajunge la consumatorii vulnerabili Ce se întâmplă cu facturile la gaze după martie 2027 Peste 6 miliarde de euro din fonduri europene pentru măsuri de protecție

Românii cu venituri de până la 3.500 de lei net pe lună de persoană ar putea beneficia de ajutoare pentru plata facturilor la energie electrică și gaze naturale, acordate direct în factură, potrivit Programului de guvernare 2026-2028, depus joi seară la Parlament de premierul desemnat Luca Niculescu. Documentul prevede și un proiect-pilot prin care gospodăriile vulnerabile din mediul rural ar putea primi energie produsă local, cu ajutorul unor instalații fotovoltaice, pentru a-și reduce facturile cu cel puțin 20%.

Programul de guvernare propus de Luca Niculescu prevede continuarea schemei existente de sprijin pentru plata energiei electrice destinată consumatorilor vulnerabili, dar și introducerea unui mecanism unic prin care ajutoarele pentru electricitate și gaze naturale să fie acordate direct în factură, pe baza veniturilor beneficiarilor.

„Pregătim un mecanism unic: eligibilitatea se verifică, pe cât posibil, automat, după un prag de venit de până la 3.500 lei net/lună/persoană, iar sprijinul apare direct în factură (potențial, circa 3,7 milioane de persoane la electricitate și 1,7 milioane la gaze)”, se arată în document.

Programul nu stabilește deocamdată valoarea ajutorului care ar urma să fie acordat și nici data exactă de la care noul sistem ar putea deveni funcțional.

Citește și: Programul de guvernare al Guvernului Luca Niculescu: pensii indexate, taxe schimbate și investiții de miliarde. DOCUMENT

Cum ar urma să fie acordate ajutoarele pentru plata facturilor

Noul mecanism ar urma să funcționeze pe baza Registrului Național al Consumatorilor Vulnerabili, care va fi interconectat cu bazele de date ale ANAF, Ministerului Muncii și furnizorilor de energie. Astfel, autoritățile ar putea verifica automat, acolo unde este posibil, dacă veniturile unei persoane se încadrează în limita stabilită pentru acordarea sprijinului, fără să mai solicite informații pe care instituțiile statului le dețin deja.

Programul prevede și simplificarea accesului la actuala schemă de sprijin pentru plata energiei electrice, inclusiv prin acordarea de asistență persoanelor care nu pot utiliza platformele digitale. Pragul de venit de până la 3.500 de lei net lunar pe persoană, precum și celelalte criterii de eligibilitate, ar urma să fie revizuite anual, pe baza datelor Institutului Național de Statistică (INS) și ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Gospodăriile vulnerabile de la sate ar putea beneficia de energie produsă local

O altă măsură prevăzută în program vizează dezvoltarea unor comunități de energie în mediul rural, prin care gospodăriile vulnerabile ar putea beneficia de electricitate produsă local, cu ajutorul instalațiilor fotovoltaice.

Proiectul-pilot ar urma să fie derulat împreună cu Ministerul Energiei și autoritățile locale și să includă cinci comunități de energie, fiecare cu o instalație fotovoltaică de aproximativ 200 kWp și câte 100 de gospodării vulnerabile.

Beneficiarii nu ar urma să plătească o contribuție inițială, iar obiectivul propus este reducerea facturii anuale la electricitate cu minimum 20%. Ținta trebuie însă validată printr-o simulare, potrivit documentului.

„Realizăm, cu Ministerul Energiei și autoritățile locale, un program-pilot de 5 comunități de energie, fiecare cu o instalație fotovoltaică orientativă de 200 kWp și 100 de gospodării vulnerabile, fără contribuție inițială. Ținta propusă, de validat prin simulare, este reducerea facturii anuale cu minimum 20%, cu un buget preliminar de 15 mil. lei din Fondul social pentru climă și cofinanțare publică”, se precizează în program.

În total, proiectul-pilot ar urma să includă aproximativ 500 de gospodării vulnerabile, iar bugetul preliminar este de 15 milioane de lei.

După evaluarea rezultatelor, modelul ar putea fi extins prin programul multianual „Comunități de energie pentru sate”. Documentul prevede înființarea unor asociații după un model standard, cu asistență tehnică și finanțare propusă de până la 100% pentru partea aferentă gospodăriilor vulnerabile.

Fondurile ar urma să provină din Fondul pentru Modernizare, Fondul Social pentru Climă și fondurile europene de coeziune.

Surplusul de energie al prosumatorilor ar putea ajunge la consumatorii vulnerabili

Programul de guvernare propune și modificarea cadrului prin care energia produsă de prosumatori poate fi utilizată la nivel local.

În termen de 12 luni, împreună cu ANRE, ar urma să fie elaborat un mecanism care să permită autorităților locale să preia surplusul de energie al prosumatorilor și să îl direcționeze către consumatorii vulnerabili din aceeași comunitate, fără cost fiscal direct.

Totodată, programele dedicate prosumatorilor ar urma să fie orientate nu doar către instalarea panourilor fotovoltaice, ci și către sisteme integrate de producție, baterii pentru stocarea energiei și soluții inteligente de gestionare a consumului.

O altă direcție vizează reducerea facturilor prin investiții în locuințe. Programul propune continuarea sprijinului pentru reabilitarea termică, instalarea unor sisteme eficiente de încălzire și înlocuirea echipamentelor cu consum ridicat de energie din gospodăriile vulnerabile.

La nivel județean ar urma să fie deschise ghișee energetice, unde cetățenii ar putea primi informații și asistență pentru accesarea finanțărilor destinate termoizolării, pompelor de căldură, panourilor fotovoltaice, bateriilor sau sobelor cu eficiență ridicată.

Ce se întâmplă cu facturile la gaze după martie 2027

Programul de guvernare include și măsuri privind protecția consumatorilor casnici de gaze naturale, în condițiile în care actualul mecanism de protecție este valabil până în martie 2027.

Potrivit documentului, măsurile existente ar urma să fie evaluate în ultimul trimestru din 2026, ținând cont inclusiv de estimările privind producția de gaze naturale din proiectul Neptun Deep, din Marea Neagră.

Pe baza acestei evaluări, Guvernul propus de Luca Niculescu intenționează să stabilească un calendar pentru liberalizarea treptată a pieței gazelor și trecerea la un sistem de sprijin destinat consumatorilor vulnerabili.

„Protecția actuală a consumatorilor casnici de gaze rămâne până în martie 2027 și se evaluează în trimestrul IV 2026, odată estimările de producție din Neptun Deep; pe baza evaluării, liberalizarea predictibilă a pieței gazelor și trecerea la sprijinul țintit se fac etapizat, după un calendar anunțat din timp, fără șoc de preț”, se precizează în programul de guvernare.

Peste 6 miliarde de euro din fonduri europene pentru măsuri de protecție

Sprijinul ar putea fi extins și către gospodăriile afectate de creșterea costurilor odată cu introducerea ETS2, sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii pentru combustibilii utilizați în clădiri și transportul rutier.

Pentru finanțarea acestor măsuri, Guvernul propus de Luca Niculescu își asumă ca prioritate Planul Social pentru Climă, necesar pentru accesarea celor peste 6 miliarde de euro menționate în document ca finanțare disponibilă României prin Fondul Social pentru Climă.

Banii ar urma să fie utilizați atât pentru protejarea gospodăriilor vulnerabile, cât și pentru investiții care să le ajute să își reducă pe termen lung consumul și cheltuielile cu energia.

Editor : A.D.

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