Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, a declarat luni seară, la Digi24, că există mai multe planuri care ar evita oprirea centralei nucleare de la Cernavodă în condiții de secetă, cum s-a întâmplat în această vară din cauza scăderii debitului Dunării.

„Am văzut zece posibile lucrări care pot să fie făcute, de aşa natură încât, dacă seceta în anul 2027 va fi una similară cu cea din 2026, centrala să nu fie afectată. Vă dau două exemple din cele zece pe care le-am văzut. O problemă ţine de a realiza un baraj intermediar în apropierea gurilor de aspiraţie, în care, cu ajutorul unor pompe mari, să se plaseze apa în zona de aspiraţie, de aşa natură încât să nu se mai ajungă la un nivel al apei sub posibilitatea de a funcţiona aceste pompe. Un alt element - pe care chiar de curând am fost împreună cu directorul Centralei de la Cernavodă şi l-am văzut - este vorba de a dezvolta o serie de turnuri de răcire cu convecţie forţată, care practic să nu necesite apă deloc. Este un sistem care a fost dezvoltat în România de un investitor privat, care atunci când a constatat că are sau poate să aibă aceeaşi problemă cu apa pentru răcirea echipamentelor termice pe care le avea el, a venit şi a modificat soluţia: în loc de a trage apă şi a răci centrala, a construit un astfel de sistem, un sistem care probabil va intra în funcţiune undeva în a doua parte a anului 2027”, a declarat ministrul Energiei luni seară, la Digi24.

El a mai spus că realizarea barajului Bala 2 ar dura „zeci de luni”, iar până la finalizarea lucrărilor este nevoie de măsuri alternative.

Ministrul Energiei a spus că proiectul Bala va fi unul pe termen lung, iar proiectul pe termen scurt va fi analizat din cele zece propuse.

Editor : B.P.