Transportatorii sau fermierii și-ar putea face plinul în rate, potrivit unui proiect al Fondului Național de Garantare, menit să sprijine firmele care întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu benzină sau motorină. Statul ar urma să sprijine creditele luate.

Explicațiile directorului Fondului Național de Garantare

ACTUALIZARE 11:05 Jurnalistul Digi24 Sebastian Boldea a discutat cu Cătălin Leonte, directorul Fondului Național de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, care a explicat cui îi este dedicat acest proiect și în ce condiții.

„Această nouă garanție pe care Fondul Național de Garantare a lansat-o în cursul săptămânii anterioare este destinată transportatorilor în primul rând, dar nu doar lor, ci și tuturor companiilor pentru care componenta de transport este foarte importantă. Aici mă refer la firme din agricultură care de multe ori trebuie să-și asigure combustibilul pentru o campanie de recoltare și au nevoie de combustibil acum, nu peste o zi sau 2 zile, când s-ar putea ca produsul să lipsească. De asemenea, pentru companii de construcții pentru care componenta de transport este importantă, pentru livratori sau pentru firme de curierat. Această garanție constă până la urmă într-o posibilitate de a garanta un credit capital de lucru, care este pe o durată de 3 ani de zile, care este destinat doar acestei componente de transport cu care se poate achita carburantul, fie sub formă de facturi, fie sub formă de carduri de flotă, așa cum se utilizează de cele mai multe ori”, a afirmat Cătălin Leonte.

„Toate produsele pe care noi le dezvoltăm, le dezvoltăm ca urmare a unor nevoi primite din piață, a unor solicitări, fie a companiilor care se află deja în portofoliul nostru, fie din discuțiile pe care le purtăm cu finanțatorii, în speță cu băncile, noi dăm doar garanții, creditele sunt date însă de către bănci.

Cu alte cuvinte, noi am venit cu acest produs, am ieșit cu el pe piață, am lansat această invitație finanțatorilor să vină alături de noi și împreună să putem să rezolvăm această nevoie acută din punctul nostru de vedere a tuturor companiilor care se confruntă în ultima perioadă atât cu creșteri de prețuri la combustibil, cât și cu asigurarea stocurilor de combustibil”, a completat directorul Fondului Național de Garantare.

Acesta a mai explicat că produsul va deveni operațional din primul moment în care băncile vor semna acordul de finanțare.

„Platforma electronică IT funcționează, funcționează, de altfel pe toate celelalte produse ale noastre. Suntem pregătiți cu resursa umană în cadrul Fondului Național de Garantare, în așa fel încât să reușim să dăm răspuns în 24 de ore unei astfel de solicitări.

Mai mult decât atât, creditele și garanțiile sunt până într-un milion de lei, dar dacă cei care doresc să acceseze o garanție de până la 600.000 lei nu vor avea nevoie de nicio altă garanție colaterală, fiind suficient garanția din partea noastră”, a spus Leonte.

„Dacă astăzi semnăm un acord cu o bancă, putem cu banca respectivă să derulăm începând de mâine produse și să se acorde efectiv credite cu garanție din partea noastră. Acesta este un proces cu continuitate în timp, adică nu trebuie să așteptăm ca toate băncile să semneze un acord cu noi, ci putem ca în timp să semnăm cu una și după aceea celelalte să se alăture”, a mai adăugat oficialul.

„Înainte de a da drumul acestui produs, noi suntem o instituție care are ca și acționar unic Ministerul de Finanțe. Ori aprobarea acestui produs a fost dată de către Ministerul de Finanțe și am primit de asemenea competențele în ceea ce privește semnarea contractelor.

Ce este important este că acest credit capital de lucru este pe 36 de luni. Primele șase luni sunt gratuit din punctul nostru de vedere, adică fără niciun fel de comision de garantare. După aceste șase luni, restul de luni rămase vor fi cu 2,65% din partea noastră, comision de risc, care este fix pe toată durata desfășurării programului”, a subliniat Cătălin Leonte.

Soluții pentru fermieri, transportatori și alte categorii

Știrea inițială. Valoarea maximă a acestor credite oferite de către bănci celor care folosesc cantități destul de mari de carburanți este un milion de lei. Propunerea vine pe fondul creșterii destul de alerte a prețurilor de la pompă, într-un context în care vorbim de un litru de motorină care costă peste 10 lei, precum și un litru de benzină, care costă în prezent aproximativ 9,30 de lei, potrivit jurnalistului Digi24 Sebastian Boldea.

Multe companii ajung în situații în care rămân fără lichidități în firmă și compania respectivă are dificultăți în continuarea activității.

Fondul Național de Garantare vine în ajutorul acestor companii mici și mijlocii, de la transportatori la fermieri, la alte companii care folosesc carburanți, cu o garanție de 80% a acestor credite de până într-un milion de lei.

Fondul Național de Garantare susține că în acest moment se află în discuții cu mai multe bănci, care vor deveni ulterior colaboratoare, iar când proiectul va fi pus în aplicare, doritorii vor putea să își depună dosarele și ulterior să primească creditul în cel mult 24 de ore.

Citește și:

De ce situaţia pe piaţa gazelor va fi mai tensionată iarna următoare. Explicația șefului AEI: „Ar putea duce la preţuri mai mari”

Editor : Ș.R.