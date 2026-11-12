Precizările ELCEN după ce Ciprian Ciucu i-a cerut „să-și facă treaba". În ce stadiu este proiectul de la Grozăvești

ELCEN a finalizat prima etapă a procedurii pentru atribuirea contractului de construire a noii centrale de cogenerare de la CTE Grozăvești, o investiție estimată la aproximativ 600 de milioane de lei. Candidații selectați vor intra în etapa a doua a „dialogului competitiv", înaintea depunerii ofertelor finale. Anunțul a fost făcut în aceeași zi în care primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a criticat compania pentru lipsa informațiilor privind modernizarea centralelor și i-a cerut „să-și facă treaba".

Electrocentrale București a anunțat joi că a încheiat evaluarea documentațiilor depuse în prima etapă a procedurii pentru implementarea noii unități de cogenerare de înaltă eficiență de la CTE Grozăvești.

Candidații care au îndeplinit criteriile de calificare vor participa la etapa a doua a dialogului competitiv. În această fază vor fi analizate și dezvoltate soluțiile tehnice și economice, în raport cu cerințele ELCEN și cu obiectivele investiției.

Participanții rămași în procedură vor fi invitați ulterior să depună ofertele finale, pe baza soluțiilor stabilite în timpul dialogului. Procedura de dialog competitiv permite autorității contractante să discute cu firmele calificate variantele de realizare a unui proiect complex înaintea ofertelor finale.

Noua centrală de la Grozăvești va costa aproximativ 600 de milioane de lei

Proiectul prevede construirea unei noi capacități de producere simultană a energiei electrice și termice, cu o putere instalată de 32,5 MW electrici și 41 MW termici.

„Avansarea proiectului de la CTE Grozăvești reprezintă un nou progres în programul strategic de modernizare a capacităților de producere a energiei electrice și termice derulat de ELCEN, un program cu investiții cumulate de aproximativ 5 miliarde de lei", a transmis compania.

Noua centrală va utiliza o turbină cu gaze și un cazan recuperator și este proiectată să atingă o eficiență globală de 81,05%. Instalația va funcționa cu gaze naturale, dar va fi pregătită și pentru folosirea hidrogenului în amestec, în funcție de dezvoltarea și disponibilitatea acestei tehnologii.

ELCEN susține că investiția va reduce consumul de energie primară și emisiile de gaze cu efect de seră și va contribui la creșterea siguranței alimentării Bucureștiului cu energie electrică și termică.

„Implementarea proiectului va contribui la creșterea eficienței energetice, reducerea consumului de energie primară și a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și la creșterea siguranței alimentării cu energie electrică și termică. Valoarea estimată a investiției este de aproximativ 600 de milioane de lei. Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare", a precizat compania.

În ce stadiu sunt proiectele de la București Sud și Progresu

Investiția de la Grozăvești face parte dintr-un program de modernizare estimat de ELCEN la aproximativ 5 miliarde de lei, care mai include construirea unor noi capacități la CTE București Sud și CTE Progresu.

Proiectul de la CTE București Sud, care prevede realizarea unei centrale cu o putere de 275 MW electrici și 214 MW termici, a trecut de etapa evaluării candidaturilor. Firmele care au îndeplinit condițiile de calificare au fost selectate pentru faza următoare a procedurii de achiziție.

La CTE Progresu este prevăzută o centrală bazată pe motoare termice, cu o capacitate de 74,2 MW electrici și 72,8 MW termici. Și acest proiect a finalizat prima etapă a dialogului competitiv, iar candidații selectați urmează să participe la etapa a doua.

ELCEN afirmă că cele trei investiții vor permite înlocuirea treptată a instalațiilor vechi cu unele mai eficiente și mai flexibile. Obiectivele declarate sunt reducerea consumului de combustibil și a emisiilor, dar și creșterea siguranței sistemului de termoficare al Capitalei.

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Ciprian Ciucu: ELCEN „a devenit cam războinic"

Anunțul companiei a venit după ce primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a criticat public conducerea ELCEN și i-a cerut să ofere explicații despre lucrările de la CET Vest și despre proiectele pentru înlocuirea actualelor centrale.

„ELCEN văd că a devenit cam războinic în comentarii, în ultimul timp, dar nu pomenește nimic de ce se întâmplă la CET Vest, unde au explodat astă-vară, vă aduc aminte, două elemente din infrastructura lor. N-am văzut conducerea ELCEN să vină și să spună în ce stadiu sunt", a declarat primarul Capitalei.

Ciucu a cerut companiei să prezinte stadiul lucrărilor de la CET Vest, precum și situația contractării investițiilor prin care urmează să fie înlocuite instalațiile vechi.

„N-am văzut să vină să facă o conferință de presă, să vină și să explice în ce stadiu sunt cu contractarea acelor lucrări de infrastructură care să înlocuiască CET-urile. Și nici presa nu i-a întrebat. Eu i-am mai întrebat. Deci, în loc să înceapă acest război ELCEN cu Termoenergetica, mai bine și-ar face treaba", a afirmat Ciprian Ciucu.

Primarul a anunțat că va solicita o întâlnire cu ministrul Energiei pentru a discuta situația sistemului de termoficare și eventuala preluare a ELCEN de către Primăria Capitalei.

În opinia sa, menținerea celor două companii sub autorități diferite alimentează conflictul dintre ELCEN, care produce energia termică, și Termoenergetica, responsabilă de transportul și distribuția acesteia. Ciucu susține că responsabilitatea ar trebui concentrată într-o singură structură, aflată în coordonarea Primăriei Capitalei.

Editor : A.D.