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Premieră pentru sistemul de producere a energiei din China, cel mai mare consumator de cărbune din lume: reușita ultimelor șase luni

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CORRECTION China Climate Coal
Centrală termoelectrică din China Foto: Profimedia
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China, cel mai mare consumator de cărbune din lume, a produs mai puțin de 50% din energia electrică din acest combustibil fosil în cele șase luni până în iunie, ceea ce reprezintă o premieră pentru această țară care promovează utilizarea energiei regenerabile, au declarat oficialii de la Beijing, potrivit Reuters.

Ponderea cărbunelui în mixul energetic a fost de 49,7%, a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă, Xing Yiteng, director general adjunct al biroului de dezvoltare și planificare al administrației energetice.

Ponderea energiei regenerabile a crescut la 41,2% – depășind pentru prima dată pragul de 40% – iar din aceasta, energia eoliană și cea solară au reprezentat 24,6%, a adăugat Xing. Gazul natural și energia nucleară completează restul mixului.

În ciuda scăderii ponderii cărbunelui, analiștii afirmă că China ar putea consuma totuși mai mult în acest an decât anul trecut, pe fondul creșterii rapide a cererii de energie electrică. Tot mai mulți chinezi trec la mașini electrice, se construiesc centre de date pentru inteligența artificială, iar exporturile continuă să crească. Planificatorii au stabilit ca consumul de cărbune să atingă nivelul maxim cel târziu până în 2030.

Obiectivele Chinei prevăd creșterea ponderii energiei eoliene și solare la 30% din mixul energetic până în 2030, dar Gao Yuhe, manager de proiect la Greenpeace Asia de Est, afirmă că acest obiectiv ar putea fi atins până în 2028, grație instalării pe acoperișuri a mai multor sisteme solare combinate cu baterii.

„Stocarea, împreună cu răspunsul la cerere și piețele de energie electrică mai flexibile, vor permite o penetrare mult mai mare a energiei solare distribuite și vor contribui la satisfacerea cererii crescânde de energie electrică cu energie regenerabilă, în locul combustibililor fosili”, a afirmat ea.

Ponderea energiei pe bază de cărbune în China este mult mai mare decât în cazul altor economii mari, în parte deoarece țara dispune de rezerve abundente de cărbune și de relativ puțin gaz natural. De exemplu, cărbunele a reprezentat doar 17% din producția de energie electrică la scară industrială din SUA în 2025, în timp ce 41% a provenit din gaz natural.

Cu toate acestea, dependența Chinei de cărbune este mai mică decât cea a Indiei, țară bogată în cărbune, unde această sursă a reprezentat 69% din producția de energie electrică anul trecut.

Editor : B.E.

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