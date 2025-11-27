Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, la Digi24, că este „îngrijorat de orice formulă prin care oameni care sunt pe funcții își bat joc de banul public”, după apariția unor informații în spațiul public potrivit cărora Hidroelectrica ar fi livrat energie electrică către aproximativ 20 de companii și instituții religioase fără a emite facturi. El a subliniat că dacă faptele sunt reale, „fiecare dintre cei care au făcut astfel de lucruri sau le-au tolerat trebuie să răspundă pentru ce au făcut”.

„Mă îngrijorează orice formulă prin care oameni care sunt pe funcții își bat joc de banul public, pentru că de fapt este o formă de a-ți bate joc de banul public. Dacă aceste aspecte sunt reale, subliniez, fiecare dintre cei care au făcut astfel de lucruri sau le-au tolerat trebuie să răspundă pentru ce au făcut.

Discutând astăzi cu ministrul Energiei, ne-a comunicat în ședința de Guvern că va trimite Corpul de Control ca să verifice dacă aceste lucruri sunt reale și toți cei care au acceptat astfel de situații, să furnizeze servicii care nu-s plătite, să tolereze neplata unor taxe în așa fel încât să permită unor companii să intre în insolvență, adunând sume mari care după aceea nu mai pot fi recuperate, trebuie să răspundă pentru aceste lucruri.

Aici e o problemă de sisteme care, atunci când am fost pe orice funcție publică, nu am tolerat-o niciodată și dacă am realizat ceva în sensul unei discipline financiare peste tot a fost că am încercat să impun reguli clare, simple și apoi să urmăresc că sunt respectate. Dacă se întâmplă aceste lucruri, orice portiță de abuz se închide și oamenii treptat își schimbă comportamentele.

Nu am date legate de cazul acesta, dar înțeleg că în anii anteriori, n-are importanță când a fost, orice astfel de lucru, dacă așa s-a întâmplat, trebuie să atragă răspunderea celor care l-au tolerat sau l-au făcut”, a afirmat Ilie Bolojan.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că a dispus trimiterea Corpului de Control la Hidroelectrica, ca urmare a unor informații apărute în spațiul public, potrivit cărora compania ar fi livrat energie electrică către aproximativ 20 de companii și instituții religioase fără a emite facturi.

