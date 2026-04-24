Premierul României, după vizita la Ministerul Energiei: „Trebuie să întărim sistemul energetic și să nu pierdem banii europeni”

Data publicării:
Prim-ministrul Ilie Bolojan și Bogdan Ivan, fostul ministrul al Energiei. Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan
Întârzieri la investițiile din Fondul de Modernizare

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, după o vizită la Ministerul Energiei, că reforma și consolidarea sectorului energetic reprezintă o prioritate majoră pentru Guvern, în contextul provocărilor legate de investiții, prețuri și absorbția fondurilor europene.

„Am fost în această dimineață la Ministerul Energiei, unde am discutat cu domnul Ivan și echipa despre urgențe și problemele cele mai importante. Obiectivul este să întărim sistemul energetic, în așa fel încât să avem un preț mai bun pentru cetățeni și mediul privat. Este foarte important să nu pierdem banii europeni, să creștem producția de energie, să ne creștem capacitatea de stocare și să avem companii de stat performante în energie”, a transmis premierul într-o postare pe Facebook.

Acesta a subliniat că una dintre cele mai urgente probleme este legată de absorbția fondurilor europene, în condițiile în care mai multe proiecte sunt în diferite stadii de implementare, iar unele riscă să nu fie finalizate.

„O primă urgență este accesarea fondurilor europene. Prin Ministerul Energiei se derulează un număr mare de proiecte de investiții aflate în diferite faze, unele avansate, altele cu risc de a nu fi terminate. Finalizarea în bune condiții a proiectelor finanțate din granturi va fi o prioritate în lunile următoare”, a explicat premierul.

„În ceea ce privește accesarea fondurilor europene”, spune el, „este necesar să îndeplinim anumite condiții, așa-numitele jaloane. În acest sens, trebuie să adoptăm mai multe acte normative, pe care le-am analizat astăzi. Am identificat acele măsuri care pot ridica dificultăți și, prin dialog cu Comisia Europeană, vom clarifica detaliile în perioada următoare, astfel încât propunerile legislative să fie considerate jaloane îndeplinite”. 

Premierul a atras atenția și asupra întârzierilor în implementarea proiectelor finanțate prin Fondul de Modernizare, deși acestea beneficiază de alocări financiare consistente: „Un alt capitol important îl reprezintă proiectele finanțate prin Fondul de Modernizare, unde sunt disponibile sume importante. Înseamnă rețele electrice mari, stații de transformare, parcuri fotovoltaice, stocare etc. Și aici sunt întârzieri, deși ministerul a făcut eforturi mari pentru a le recupera”. 

Pentru accelerarea proiectelor, Guvernul are în vedere măsuri concrete de sprijin instituțional.

„Am convenit că este nevoie de sprijin instituțional, prin implicarea unor specialiști, și că vom realiza un parteneriat cu Ministerul Fondurilor Europene pentru a finaliza apelul de proiecte pentru stocare”, a precizat acesta.

Un alt punct important pe agenda discuțiilor a fost managementul companiilor din energie, în special cele strategice.

„Al treilea subiect discutat astăzi este administrarea companiilor din subordinea Ministerului Energiei, în special cele cu rol strategic, precum Hidroelectrica și Nuclearelectrica, privind proiectele lor de investiții și planurile pentru anii următori”, a afirmat Ilie Bolojan, subliniind necesitatea menținerii angajamentelor asumate de România în domeniul energetic.

„Le-am mulțumit domnului Ivan și echipei de conducere pentru colaborarea pe care am avut-o. Am convenit, de asemenea, ca angajamentele României pe această componentă de energie să fie continuate și respectate”, a concluzionat prim-ministrul Bolojan.

