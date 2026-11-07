Live TV

Premierul şi ministrul Energiei merg în vizită la Centrala Nucleară de la Cernavodă

Data publicării:
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Centrala nucleară de la Cernavodă. Foto: Nuclearelectrica / Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul Luca Niculescu şi ministrul Energiei Dumitru Chisăliţă vizitează sâmbătă Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Vizita are loc la o zi după ce Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Naţional, la peste trei luni după ce a fost oprită.

Vizita prim-ministrului şi a ministrului Energiei la Cernavodă este programată de la ora 10.00, la final urmând să aibă loc declaraţii de presă.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată vineri la Sistemul Energetic Naţional.

„Nuclearelectrica SA anunţă că Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Naţional în după-amiaza zilei de vineri, 6 noiembrie 2026, conform Raportului Curent emis în data de 4 noiembrie 2026", conform unui document transmis vineri Bursei de Valori Bucureşti.

Potrivit documentului, acţiunile specifice manevrelor de pornire a Unităţii 1 a CNE Cernavodă nu au avut impact asupra securităţii nucleare, personalului şi populaţiei, acestea realizându-se în strictă conformitate cu procedurile aplicabile.

Sâmbătă, la ora 6.30, datele Transelectrica indică faptul că 5,53% din producţia totală de energie, reprezentând 272 de MW, provine de la Cernavodă.

Ministrul Energiei Dumitru Chisăliţă anunţa în urmă cu o săptămână că autorităţile române nu au făcut un calcul oficial legat de pierderile înregistrate în urma deconectării Centralei nucleare de la Cernavodă de la sistemul energetic naţional, din cauza scăderii nivelului apelor Dunării sub cota la care putea fi asigurată răcirea reactoarelor. Dumitru Chisăliţă sublinia că pierderea nu este doar a companiei care administrează centrala, ci a întregii ţări, având în vedere preţurile la care se fac importuri.

Unitatea 1 a centralei nucleare a fost oprită controlat la 28 iulie 2026, iar Unitatea 2 a fost deconectată treptat pe 13 august 2026, ducând la oprirea totală a centralei, neputând fi asigurată apa de răcire, din cauza debitului scăzut al Dunării.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marco rubio
1
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Fostul ministru Tudorel Toader, după ce fiul său a fost dat afară de la UAIC: Sunt multe...
Elon Musk
3
Democrații pregătesc o anchetă împotriva lui Musk în legătură cu restricțiile impuse...
giurgiu
4
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
5
Cum explică șefa Casei de Pensii informația că 2,2 milioane de pensii ar fi fost...
Gigi Becali și-a schimbat complet viața
Digi Sport
Gigi Becali și-a schimbat complet viața
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Lia savonea csm
Șefa ÎCCJ, despre eşalonarea plății salariilor restante ale magistraţilor, propusă de premier: „Am remarcat o schimbare binevenită”
1793966659original_govr0413
Premierul Luca Niculescu, după întâlnirea cu Roxana Mînzatu: „Locurile de muncă pentru tineri cer o politică integrată”
757563438_1009832825226754_756534468073264579_n
Nazare spune că nu vrea noi creșteri de taxe: „În 2025 am făcut-o cu inima grea. Trebuia să salvăm ratingul”
luca niculescu INSTANT_4_COTROCENI_VICTORIA_016_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Luca Niculescu, despre relația Guvern - mediu de afaceri: Propun trei direcții prin care să demonstrăm că lucrurile se pot schimba
Platforma din cadrul proiectului Neptun Deep. Foto OMV Petrom
Statul român a câștigat definitiv litigiul privind autorizația de construire a gazoductului Tuzla–Podișor. Ce spune ministrul Energiei
Recomandările redacţiei
trump si putin isi strang mana razand
Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, despre relația...
ciprian ciucu inquam sabin cirstoveanu
Ciprian Ciucu: „AUR este un partid de extremişti neofascişti...
militari americani profimedia-0741563934
Gen. Dorin Toma, fost comandant NATO: „România începe târziu...
tinute psd botez simonis
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem...
Ultimele știri
Valuri de rachete balistice rusești au lovit Kievul: Podul de Nord a fost avariat, iar 5 persoane au fost rănite, printre care un copil
Ce înseamnă cifrele de pe ouă. Diferența dintre codurile 0, 1, 2 și 3 și ce să verifici înainte să le cumperi
Obiceiuri de Sfinții Mihail și Gavriil 2026: Poți spăla rufe pe 8 noiembrie? Ce nu se face într-o zi cu cruce roșie, potrivit tradiției
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soția lui Matt Damon a suferit un anevrism cerebral. La doar o săptămână de la operație, l-a susținut la...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
Ei sunt fotbaliștii din SuperLiga pe care îi caută Gigi Becali la FCSB!
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Cine este singurul antrenor român care i-a bătut pe portughezii din SuperLiga
Adevărul
Ucraina a lansat primul atac mecanizat cu roboți din istorie. 28 de drone terestre au fost trimise împotriva...
Digieconomic
Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor
Digi FM
"Cred că am pierdut o casă și ceva". Rică Răducanu, dezvăluiri despre marele viciu al vieții sale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Momente dramatice la Arad: s-a urcat pe balustradă și a amenințat că se aruncă! ”Unde este soțul meu?”
Pro FM
Gina Pistol a dat din casă! Ce obicei al lui Smiley o scoate din sărite după aproape 10 ani împreună: „Nu ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie a renunțat la inhibiții! Actrița și-a schimbat complet look-ul și a apărut într-o rochie...
Adevarul
Două capre au devenit atracția unui cartier din Tokyo după ce au fost aduse să „tundă iarba”
Newsweek
Vârsta de pensionare trebuie să crească pentru că speranța de viață e mai mare. Prevederea, în legea pensiilor
Digi FM
Satul care a ajuns o ruină! Doar trei familii mai locuiesc aici, iar una dintre cele două biserici a fost...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Invazie de furnici care pot lăsa locuințele fără curent. Milioane de insecte au pus stăpânire pe sudul...
Film Now
Cum arată azi actrița din „Matilda”. Mara Wilson, alături de „unchiul Danny” la 30 de ani de la lansarea...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...