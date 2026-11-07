Premierul şi ministrul Energiei merg în vizită la Centrala Nucleară de la Cernavodă

Premierul Luca Niculescu şi ministrul Energiei Dumitru Chisăliţă vizitează sâmbătă Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Vizita are loc la o zi după ce Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Naţional, la peste trei luni după ce a fost oprită.

Vizita prim-ministrului şi a ministrului Energiei la Cernavodă este programată de la ora 10.00, la final urmând să aibă loc declaraţii de presă.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată vineri la Sistemul Energetic Naţional.

„Nuclearelectrica SA anunţă că Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Naţional în după-amiaza zilei de vineri, 6 noiembrie 2026, conform Raportului Curent emis în data de 4 noiembrie 2026", conform unui document transmis vineri Bursei de Valori Bucureşti.

Potrivit documentului, acţiunile specifice manevrelor de pornire a Unităţii 1 a CNE Cernavodă nu au avut impact asupra securităţii nucleare, personalului şi populaţiei, acestea realizându-se în strictă conformitate cu procedurile aplicabile.

Sâmbătă, la ora 6.30, datele Transelectrica indică faptul că 5,53% din producţia totală de energie, reprezentând 272 de MW, provine de la Cernavodă.

Ministrul Energiei Dumitru Chisăliţă anunţa în urmă cu o săptămână că autorităţile române nu au făcut un calcul oficial legat de pierderile înregistrate în urma deconectării Centralei nucleare de la Cernavodă de la sistemul energetic naţional, din cauza scăderii nivelului apelor Dunării sub cota la care putea fi asigurată răcirea reactoarelor. Dumitru Chisăliţă sublinia că pierderea nu este doar a companiei care administrează centrala, ci a întregii ţări, având în vedere preţurile la care se fac importuri.

Unitatea 1 a centralei nucleare a fost oprită controlat la 28 iulie 2026, iar Unitatea 2 a fost deconectată treptat pe 13 august 2026, ducând la oprirea totală a centralei, neputând fi asigurată apa de răcire, din cauza debitului scăzut al Dunării.

Editor : B.P.