Preţul gazelor a atins 100 de euro/MWh în Europa, pentru prima dată de la criza energetică din 2022

Preţul de referinţă al gazelor naturale în Europa a atins miercuri, pentru scurt timp, pragul de 100 de euro pe megawatt-oră (MWh), pentru prima dată din decembrie 2022, pe fondul perturbării livrărilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Orientul Mijlociu şi al nivelului redus al rezervelor europene înaintea iernii, transmite Reuters.

Contractul cu livrare în luna următoare, tranzacţionat la hubul olandez TTF, a urcat cu aproximativ 4%, atingând temporar 100 de euro/MWh. Cotaţiile gazelor europene sunt în prezent de aproximativ trei ori mai mari decât înaintea izbucnirii războiului cu Iranul.

Conflictul din Orientul Mijlociu a restrâns oferta mondială de GNL şi a intensificat concurenţa dintre cumpărătorii internaţionali. Analiştii estimează că Europa s-ar putea confrunta cu încă cel puţin un an de preţuri ridicate, chiar dacă războiul se încheie şi temperaturile din această iarnă rămân moderate.

Situaţia este agravată de nivelul scăzut al stocurilor. Depozitele europene de gaze sunt umplute în proporţie de aproape 75%, iar cele din Germania de aproximativ 60%, niveluri semnificativ inferioare celor de anul trecut. Potrivit Rystad Energy, importurile europene de GNL au fost cu 30% mai mici faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut în săptămâna încheiată la 9 octombrie.

Creşterea preţurilor gazelor se transmite şi pieţei electricităţii. Contractele pentru livrarea energiei electrice în Germania în anul următor au urcat la 159,30 euro/MWh, cel mai ridicat nivel din iunie 2023, în timp ce echivalentul francez a ajuns la 122,50 euro/MWh, aproape de maximul ultimilor doi ani.

Industriile energointensive, precum cea chimică, producţia de îngrăşăminte şi siderurgia, sunt printre cele mai afectate. Unele companii şi-au redus deja producţia, deoarece achiziţionează gaze la preţuri apropiate de cele de pe piaţa angro, resimţind imediat majorarea costurilor.

Pentru consumatorii casnici, impactul va deveni mai vizibil în 2027, întrucât tarifele din contractele de furnizare se ajustează cu întârziere. În Germania, ofertele de gaze pentru clienţii noi s-au scumpit deja cu 55% de la începutul anului, iar în Marea Britanie facturile la energie sunt aşteptate să crească din nou în ianuarie.

Directorul general al producătorului norvegian Equinor a avertizat că un episod de frig intens ar putea provoca o nouă creştere abruptă a preţurilor în această iarnă.

Deşi cotaţiile rămân mult sub recordul de aproximativ 340 de euro/MWh înregistrat în august 2022, revenirea la pragul de 100 de euro reprezintă o presiune majoră asupra economiei europene. Potrivit Comisiei Europene, guvernele UE au cheltuit deja 17,9 miliarde de euro în 2026 pentru a atenua efectele scumpirii petrolului şi gazelor asupra populaţiei şi companiilor.

Editor : A.C.