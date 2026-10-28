Live TV

Preţul gazelor a atins 100 de euro/MWh în Europa, pentru prima dată de la criza energetică din 2022

Data publicării:
gaze aprinse la aragaz
Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preţul de referinţă al gazelor naturale în Europa a atins miercuri, pentru scurt timp, pragul de 100 de euro pe megawatt-oră (MWh), pentru prima dată din decembrie 2022, pe fondul perturbării livrărilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Orientul Mijlociu şi al nivelului redus al rezervelor europene înaintea iernii, transmite Reuters

Contractul cu livrare în luna următoare, tranzacţionat la hubul olandez TTF, a urcat cu aproximativ 4%, atingând temporar 100 de euro/MWh. Cotaţiile gazelor europene sunt în prezent de aproximativ trei ori mai mari decât înaintea izbucnirii războiului cu Iranul. 

Conflictul din Orientul Mijlociu a restrâns oferta mondială de GNL şi a intensificat concurenţa dintre cumpărătorii internaţionali. Analiştii estimează că Europa s-ar putea confrunta cu încă cel puţin un an de preţuri ridicate, chiar dacă războiul se încheie şi temperaturile din această iarnă rămân moderate. 

Situaţia este agravată de nivelul scăzut al stocurilor. Depozitele europene de gaze sunt umplute în proporţie de aproape 75%, iar cele din Germania de aproximativ 60%, niveluri semnificativ inferioare celor de anul trecut. Potrivit Rystad Energy, importurile europene de GNL au fost cu 30% mai mici faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut în săptămâna încheiată la 9 octombrie. 

Creşterea preţurilor gazelor se transmite şi pieţei electricităţii. Contractele pentru livrarea energiei electrice în Germania în anul următor au urcat la 159,30 euro/MWh, cel mai ridicat nivel din iunie 2023, în timp ce echivalentul francez a ajuns la 122,50 euro/MWh, aproape de maximul ultimilor doi ani. 

Industriile energointensive, precum cea chimică, producţia de îngrăşăminte şi siderurgia, sunt printre cele mai afectate. Unele companii şi-au redus deja producţia, deoarece achiziţionează gaze la preţuri apropiate de cele de pe piaţa angro, resimţind imediat majorarea costurilor. 

Pentru consumatorii casnici, impactul va deveni mai vizibil în 2027, întrucât tarifele din contractele de furnizare se ajustează cu întârziere. În Germania, ofertele de gaze pentru clienţii noi s-au scumpit deja cu 55% de la începutul anului, iar în Marea Britanie facturile la energie sunt aşteptate să crească din nou în ianuarie. 

Directorul general al producătorului norvegian Equinor a avertizat că un episod de frig intens ar putea provoca o nouă creştere abruptă a preţurilor în această iarnă. 

Deşi cotaţiile rămân mult sub recordul de aproximativ 340 de euro/MWh înregistrat în august 2022, revenirea la pragul de 100 de euro reprezintă o presiune majoră asupra economiei europene. Potrivit Comisiei Europene, guvernele UE au cheltuit deja 17,9 miliarde de euro în 2026 pentru a atenua efectele scumpirii petrolului şi gazelor asupra populaţiei şi companiilor. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
alexandru toader si tudorel toader foto fb
1
Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis ca avocații lui Alexandru...
Ursula von der Leyen și Mark Carney
2
Dispută la Bruxelles. Trei țări se opun statutului de „membru asociat” al UE pentru...
Two trains collide at Urda station (Toledo)
3
Catastrofă feroviară în Spania: 68 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză...
Robotic surgery arms being prepped for surgery.
4
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei...
Volodimir Zelenski
5
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
Radu Drăgușin a dat lovitura: a încasat 15.000.000€
Digi Sport
Radu Drăgușin a dat lovitura: a încasat 15.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
US unveils force behind Iranian ports blockade
SUA întâmpină rezerve din partea aliaților: sprijinul pentru războiul din Iran, condiționat de un armistițiu
preturi petrol crestere
Prețul petrolului a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril
Sonde petroliere.
Preţurile petrolului au urcat la cele mai ridicate niveluri din ultimele şase săptămâni
BNR
BNR avertizează: Riscul pentru cursul leului rămâne ridicat, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al incertitudinii politice
Crestere economica
CNSP taie drastic prognoza de creștere economică pentru 2026, la doar 0,1%. Aurelian Dochia: „Va fi un an dificil pentru România”
Recomandările redacţiei
Two trains collide at Urda station (Toledo)
Filmul tragediei feroviare din Spania. Cele 17 minute în care...
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
Călin Georgescu va rămâne în arest preventiv și în următoarele 30 de...
Incendiu
Doi dintre suspecții tentativei de sabotaj de la Brașov voiau să...
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
Consiliul de Securitate al R. Moldova, convocat după un atac...
Ultimele știri
Eurovision 2027: Canada va participa în premieră la concursul muzical organizat la Burgas, în Bulgaria
Avertizare de călătorie de la MAE: Protest spontan al transportatorilor de marfă în Turcia
Pentru arabii din Israel, prezența record la vot ar putea însemna o influență politică sporită
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ești ca tată, în funcție de zodie. Cine pune accent pe disciplină, cine oferă libertate și cine își...
Cancan
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Fanatik.ro
Lovitură pentru Rapid! Unul dintre căpitanii lui Daniel Pancu, dorit în Turcia
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Calculele calificării Craiovei după victoria lui Dinamo: „Va reuși Coelho cu rezervele ce n-a reușit...
Adevărul
„Este un om genial”. Putin îl laudă pe Elon Musk. Kremlinul promovează propriul rival pentru Starlink
Digieconomic
Cât costă un divorț în România în 2026: taxe, notar, avocat și instanță
Digi FM
"Îmi amintesc doar cum mă rostogoleam pe podea". Mărturii cutremurătoare după accidentul feroviar din Spania...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E oficial! Premiu istoric în fotbal: a fost ales "cel mai bun Balon de Aur din toate timpurile"
Pro FM
Doja Cat nu se ferește de costumațiile care stârnesc discuții. Cum a apărut îmbrăcată la petrecerea de ziua ei
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Liam Neeson, erou al curselor contracronometru pe ecran, șofer extrem de prudent în realitate: "Nu știu nimic...
Adevarul
Laura Codruța Kövesi, avertisment dur la final de mandat: „Parchetul European va fi distrus treptat, tocmai...
Newsweek
Noua șefă de la Casa de Pensii: 12.000 lei salariu net. A fost membră în 3 Consilii de Administrație
Digi FM
Aryna Sabalenka, în costum de baie, cu o avere pe deget. Inelul de logodnă de 12 carate a atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Supa longevității, recomandată de o bunică de 82 de ani. Rețeta pe care o gătește frecvent și ingredientul pe...
Digi Animal World
Momentul când o maimuță intră într-un magazin din India și îl ia în brațe pe vânzător. Imaginile au devenit...
Film Now
Ben Affleck, despre colaborarea cu Bruce Willis pe platourile de la „Armageddon”: „Îl iubesc. Este cel mai...
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...