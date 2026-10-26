Prețul gazelor în Europa a atins cel mai ridicat nivel din 2022, cu stocuri la minimul ultimilor 17 ani pentru această perioadă

Preţurile de referinţă la gaze naturale pe piaţa europeană au trecut luni pragul de 97 de euro pe megawat-oră, o premieră după 2022, în contextul în care se înmulţesc îngrijorările cu privire la aprovizionarea regiunii la iarnă, precum şi incertitudinile legate de evoluţia conflictului din Orientul Mijlociu, transmite Bloomberg.

Cotaţiile futures continuă tendinţa de creştere înregistrată săptămâna trecută, înregistrând un avans de până la 3,5% în prima parte a zilei de luni. Traderii se aşteaptă la o intensificare a cererii pentru încălzire în zilele următoare, pe fondul unei scăderi a temperaturilor la nivelul întregului continent. Aceasta într-un context de aprovizionare globală limitată, ceea ce creează premisele unui război al ofertelor cu alţi cumpărători, precum cei din Asia.

Chiar dacă preţurile la gaze în Europa rămân semnificativ sub maximele atinse în timpul ultimei crize energetice, această nouă scumpire riscă să alimenteze inflaţia şi să afecteze activitatea economică. În luna octombrie, importurile de gaze lichefiate în Europa au rămas sub nivelurile înregistrate anul trecut, în pofida faptului că, în mod obişnuit, acestea înregistrează o creştere în această perioadă a anului.

Livrările de gaze naturale lichefiate (GNL) au jucat un rol esenţial în aprovizionarea energetică a Europei după criza din 2022. Această dependenţă expune continentul la riscul unor perturbări majore, mai ales că se intră în perioada de vârf a cererii, în timp ce stocurile de combustibil se află la niveluri anormal de scăzute.

Gradul de umplere a depozitelor de gaze din UE se situează la aproximativ 75%, cel mai scăzut nivel înregistrat pentru această perioadă a anului după 2009, în timp ce în Germania gradul de umplere este de puţin peste 61%.

Luni dimineaţă, la ora 08:50 am, la bursa TTF de la Amsterdam, cotaţiile futures la gaze cu livrare în luna următoare erau în creştere cu 3,2% până la 96,88 euro pe megawatt-oră (MWh).

Editor : M.I.