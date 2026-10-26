Live TV

Prețul gazelor în Europa a atins cel mai ridicat nivel din 2022, cu stocuri la minimul ultimilor 17 ani pentru această perioadă

Data publicării:
gaze naturale rusia ucraina
Conductă de gaze. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preţurile de referinţă la gaze naturale pe piaţa europeană au trecut luni pragul de 97 de euro pe megawat-oră, o premieră după 2022, în contextul în care se înmulţesc îngrijorările cu privire la aprovizionarea regiunii la iarnă, precum şi incertitudinile legate de evoluţia conflictului din Orientul Mijlociu, transmite Bloomberg.

Cotaţiile futures continuă tendinţa de creştere înregistrată săptămâna trecută, înregistrând un avans de până la 3,5% în prima parte a zilei de luni. Traderii se aşteaptă la o intensificare a cererii pentru încălzire în zilele următoare, pe fondul unei scăderi a temperaturilor la nivelul întregului continent. Aceasta într-un context de aprovizionare globală limitată, ceea ce creează premisele unui război al ofertelor cu alţi cumpărători, precum cei din Asia.

Chiar dacă preţurile la gaze în Europa rămân semnificativ sub maximele atinse în timpul ultimei crize energetice, această nouă scumpire riscă să alimenteze inflaţia şi să afecteze activitatea economică. În luna octombrie, importurile de gaze lichefiate în Europa au rămas sub nivelurile înregistrate anul trecut, în pofida faptului că, în mod obişnuit, acestea înregistrează o creştere în această perioadă a anului.

Livrările de gaze naturale lichefiate (GNL) au jucat un rol esenţial în aprovizionarea energetică a Europei după criza din 2022. Această dependenţă expune continentul la riscul unor perturbări majore, mai ales că se intră în perioada de vârf a cererii, în timp ce stocurile de combustibil se află la niveluri anormal de scăzute.

Gradul de umplere a depozitelor de gaze din UE se situează la aproximativ 75%, cel mai scăzut nivel înregistrat pentru această perioadă a anului după 2009, în timp ce în Germania gradul de umplere este de puţin peste 61%.

Luni dimineaţă, la ora 08:50 am, la bursa TTF de la Amsterdam, cotaţiile futures la gaze cu livrare în luna următoare erau în creştere cu 3,2% până la 96,88 euro pe megawatt-oră (MWh).

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
1
„PSD şi-a găsit naşul”. Lider PNL: Ilie Bolojan e cel care va înjumătăţi numărul de...
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
2
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
Sfântul Dumitru 2026. Foto Getty Images
3
Sfântul Dumitru se sărbătorește pe 26 sau pe 27 octombrie? De ce sunt două praznice...
o persoana are in mana mai multe bancnote
4
Ministrul Muncii anunță că pregătește indexarea pensiilor: „După doi ani, pensionarii nu...
ID263860-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
5
Oana Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Atacurile politice...
Primele indicii despre câștigătorul Balonului de Aur 2026. Lovitură de teatru
Digi Sport
Primele indicii despre câștigătorul Balonului de Aur 2026. Lovitură de teatru
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin și Dmitri Peskov
Un consilier de la Kremlin vrea Europa la masa negocierilor de pace: „Nu e suficient să discutăm cu Kievul”
An over hob gas ring burning with a blue flame. Natural resources and energy use concept.
Criză de gaze în Iran înaintea iernii. Cine reduce consumul primește bani, promit autoritățile
Mihail Gorbaciov și Donald Trump
Fascinația lui Donald Trump pentru Rusia durează de aproape 40 de ani. Ce s-a întâmplat după prima sa vizită la Moscova, în 1987
Vladimir Vladimirovich Putin
Președintele Cehiei, Petr Pavel: „Putin are o teamă obsesivă de a fi ucis”. Ce spune despre noua strategie a Kremlinului
Drone Shahed
Europa vrea să le permită companiilor de utilități să doboare drone. Ce măsuri pregătesc guvernele
Recomandările redacţiei
INSTANT_PSD_GRINDEANU_006INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu: „Taxele pentru români și companiile românești nu vor...
BUCURESTI - BNR - INTREVEDERE PREMIER - 26 OCT 2026
Premierul Luca Niculescu se întâlnește cu Mugur Isărescu, la BNR, în...
INSTANT_PSD_GRINDEANU_001INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu va cere angajarea răspunderii Guvernului pentru două...
oameni cu umbrela pe strada
Alertă de ploi şi vânt: ANM a emis două alerte cod galben. La munte...
Ultimele știri
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: „România este pe cale să înregistreze un record european de menținere a dobânzii-cheie”
Digisport.ro trece la nivelul următor: design modern, acces rapid, conținut video exclusiv
Andy Burnham exclude revenirea Marii Britanii în UE în actuala legislatură şi promite un acord mai bun cu Bruxelles-ul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii scapă de stres și griji până pe 21 noiembrie 2026. Au intrat într-o perioadă de liniște și schimbări...
Cancan
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Fanatik.ro
Marius Șumudică, reacție dură la adresa lui Nuno Campos după CFR Cluj – Dinamo 2-2: „Mai calcă puțin frâna cu...
editiadedimineata.ro
Imaginile cu Pantera Roz de la protestele din Franța sunt generate cu inteligența artificială
Fanatik.ro
16 jucători de top de la cele 16 echipe din SuperLiga au ales: cine va câștiga Balonul de Aur 2026. Sondaj...
Adevărul
Rareș Bogdan și-ar fi dorit alegeri anticipate deoarece „Bolojan ar fi pierdut șefia PNL”: „Am apărat prea...
Digieconomic
Taxă suplimentară de 2 euro pentru coletele din afara UE, de la 1 noiembrie. Cine o plătește și cum se...
Digi FM
La 60 de ani, Janet Jackson continuă să atragă toate privirile. Artista a fost imaginea eleganței într-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă! Era dat câștigător, dar a luat o decizie radicală: NU mai merge la ceremonia Balonului de Aur
Pro FM
S-a despărțit recent de iubita actriță, iar acum a fost surprins ținând-o de mână pe Sofia Vergara. Cine este...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rita Wilson, la 70 de ani. Povestea de viață a soției lui Tom Hanks: cariera, lupta cu cancerul și momentul...
Adevarul
De ce elevii francezi mărșăluiesc pe străzi pentru probleme care în România sunt „o nimica toată”. Explicația...
Newsweek
Economist anunță „apocalipsa” pentru pensionari. Pensia medie va crește cu 80 lei. Cum răspunde Florin Manole
Digi FM
În campanie pentru democraţi, Obama îl atacă dur pe Trump: „A decis să înceapă un război inutil pe care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
Peștele cu față de om care a devenit viral în mediul online. Gura și nasul sunt clar vizibile
Film Now
A cucerit Hollywoodul, apoi a dispărut. Evangeline Lilly explică de ce a renunțat la actorie: "Am urât mereu...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...