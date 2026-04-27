Prețul gazelor va rămâne ridicat. Avertismentul unui oficial din Ministerul Energiei: „Iarna și primăvara anului 2027 vor fi dificile”

Lucrurile sunt destul de imprevizibile pentru că ne aflăm într-o criză internaţională, iar prin distrugerea unor capacităţi de producţie, mai ales în zona Qatar, preţul gazului va fi în continuare ridicat şi ne aşteaptă o iarnă şi o primăvară 2027 destul de dificile din punct de vedere al tarifelor, a declarat, luni, Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

"Suntem într-o criză internaţională şi europeană. Lucrurile par să se fi calmat, dar vedeţi că sunt destul de imprevizibile. Încă nu s-a găsit o soluţie durabilă, definitivă pentru situaţia din Orientul Mijlociu şi pentru Strâmtoarea Ormuz. Din orice lucru care se poate întâmpla acolo, din orice incident, din orice escaladare, putem vedea imediat creşteri din nou ale preţurilor internaţionale. Cotaţia internaţională la petrol şi gaze naturale e principala preocupare la nivel european în domeniul energiei în acest moment. Sigur, peste tot în Europa avem stocuri de rezervă, dar suntem afectaţi de o creştere a preţurilor, care a generat şi generează în continuare creşteri în lanţ şi inflaţie. Plus că cele mai multe analize sunt convergente că, prin distrugerea unor capacităţi, mai ales în zona Qatar, preţul gazului va fi în continuare ridicat şi ne aşteaptă o iarnă şi o primăvară 2027 destul de dificile din punct de vedere al preţurilor la gazul natural", a spus Buşoi, la cea de-a opta ediţie a Forumului Energiei, citat de Agerpres.

În ceea ce privește rafinăria Petrotel-Lukoil, oficialul a precizat că statul român a luat măsuri stricte pentru respectarea sancțiunilor impuse Rusiei.

"Ca şi secretar de stat responsabil nu doar cu afacerile europene, ci şi cu relaţiile internaţionale, m-am ocupat de relaţia cu OFAC (The Office of Foreign Assets Control, n.r.), de la bun început, explicând ce facem pentru a respecta sancţiunile şi până la urmă, filosofia, esenţa acestor sancţiuni, ca niciun ban din România, din operaţiuni să nu meargă în Rusia şi să nu susţină direct sau indirect uciderea civililor şi uciderea soldaţilor în Ucraina. Din acest punct de vedere, statul român şi-a luat nişte măsuri foarte clare. În primul rând, sigur este acea ordonanţă cu supraveghetorul pe care l-am numit şi care urmăreşte ca lucrurile să se întâmple în această direcţie. Sigur că mai este şi Eximbank, o bancă de stat extrem de profesionistă şi extrem de strictă în a aplica aceste sancţiuni şi în a se asigura că lucrul acesta nu se întâmplă (...) Petrotel - Lukoil are nevoie de un orizont de şase luni de zile pentru a merita să înceapă să cumpere ţiţei, produs pe care să-l rafineze de pe piaţa internaţională, de altundeva, evident decât din Rusia, pentru că este interzis. (...) din punctul de vedere al unor sancţiuni secundare ale oricărei entităţi care lucrează cu Lukoil - Petrotel pe următoarele şase luni, de la Departamentul de Trezorerie al SUA, de la OFAC, s-a primit o asigurare fermă că acest lucru nu se va întâmpla până în 29 octombrie. În paralel, pentru benzinării, dar nu doar pentru cele din România, pentru toate operaţiunile internaţionale, pe partea de retail de benzinării există o prelungire tot până în 29 octombrie", a menţionat demnitarul, potrivit aceleași surse.

