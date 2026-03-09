Live TV

Prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril, pentru prima dată în ultimii patru ani

Data publicării:
Petrol Rusia
Foto: Profimedia

Prețul petrolului a depășit duminică 100 de dolari pe baril, pentru prima dată de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, investitorii fiind îngrijorați că războiul din Iran ar putea duce la restricții prelungite asupra fluxurilor de petrol din Orientul Mijlociu. 

Brent a crescut cu 17% până la 108,73 dolari pe baril, după ce săptămâna trecută înregistrase deja o creștere de 28%, în timp ce țițeiul american a crescut cu 19% până la 108,33 dolari pe baril, transmite Reuters. 

Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei să-i succeadă tatălui său, Ali Khamenei, în funcția de lider suprem, semnalând că cei din linia dură rămân ferm la putere în Teheran, la o săptămână de la începutul conflictului cu Statele Unite și Israelul. 

Fără semne de încetare a ostilităților în Orientul Mijlociu și cu petrolierele care încă nu îndrăznesc să traverseze Strâmtoarea Ormuz, investitorii se pregătesc pentru o perioadă lungă de costuri energetice mai mari. 

„Economia globală rămâne dependentă de fluxul concentrat de petrol și gaze naturale din Orientul Mijlociu prin Strâmtoarea Ormuz”, a remarcat Bruce Kasman, economist șef la JPMorgan. 

„Scenariul pe termen scurt este o creștere către 120 de dolari pe baril, urmată de o moderare pe măsură ce conflictul se va calma în curând”, a adăugat el. „Însă, în absența unei rezoluții politice clare și decisive, se preconizează că prețurile petrolului Brent se vor stabili la un nivel ridicat de 80 de dolari pe baril până la jumătatea anului”. 

Un astfel de rezultat ar putea reduce creșterea economică globală anuală cu 0,6% pentru prima jumătate a acestui an și ar putea crește prețurile de consum cu o rată anuală de 1%, a spus el. 

Kasman a avertizat că un conflict mai amplu și susținut ar putea duce prețul petrolului la peste 120 de dolari pe baril și ar risca o recesiune globală. 

Wall Street a coborât în tranzacțiile de dinaintea sesiunii, pe măsură ce contractele futures S&P 500 au scăzut cu 1,6%, iar contractele futures Nasdaq au scăzut cu 1,7%. 

Contractele futures Nikkei din Japonia au scăzut la 52.400, în cădere drastică față de închiderea de vineri de 55.620. 

Pe piețele obligațiunilor, riscul creșterii inflației a depășit considerentele legate de refugiul sigur, iar contractele futures pe obligațiuni de stat pe 10 ani au scăzut cu 13 puncte, în timp ce contractele futures pe trei ani au scăzut cu 22 de puncte. 

Investitorii au căutat lichiditatea dolarului, evitând monedele țărilor care depind de importurile de energie, inclusiv Japonia și o mare parte din Europa. 

Dolarul s-a apreciat cu 0,3% până la 158,35 yeni, în timp ce euro a scăzut cu 0,7% până la 1,1537 dolari. 

Aurul a scăzut cu 0,6%, ajungând la 5.140 dolari pe uncie, dealerii speculând că investitorii vor trebui să înregistreze profituri acolo unde pot pentru a acoperi pierderile din alte părți. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Parkinson
1
Japonia autorizează, în premieră mondială, terapii cu celule stem pentru două boli grave...
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
2
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru...
Lebanon Israel Iran
3
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat...
petrolier în ocean
4
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
US soldiers. US army. USA patch flag on the US military uniform. United States Armed Forces. Veterans Day.
5
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați...
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
Digi Sport
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
statie de alimentare benzinarie
Cum poate interveni statul pentru ca preţul carburanţilor să nu ajungă la 10 lei/ litru
g7 ue germania marea britanie sua franta canada italia japonia
Miniștrii finanțelor din G7 se vor reuni luni pentru a „evalua situaţia din Golf”
remorcher nava stramtoarea ormuz
Trei marinari indonezieni sunt daţi dispăruţi după ce un remorcher s-a scufundat în Strâmtoarea Ormuz
steaguri emiratele arabe unite
„Avem pielea groasă și carnea amară”. Avertisment al EAU, după atacul asupra aeroportului din Dubai: „Nu suntem o pradă ușoară”
victor ponta irina ponta
Victor Ponta cere anchetă și spune că fiica sa îndeplinea criteriile de repatriere: „MAE le neagă mincinos”
Recomandările redacţiei
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Trump nu a fost de...
Soldați americani
Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era...
donald trumo
Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult...
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi. Foto Profimedia
„Parteneriat strategic”: Iranul afirmă că va continua cooperarea...
Ultimele știri
Cutremur în judeţul Gorj, duminică seară
Meciul Rapid – Universitatea Craiova, oprit din cauza gazelor lacrimogene. Jandarmii au declanșat accidental un pulverizator
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 9. „Iranul nu se va preda”, zice președintele Parlamentului. Israelul anunță că războiul va mai dura
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretele lui Kate Middleton pentru a se menține în formă. Băutura pe care o consumă în fiecare zi la micul...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
S-a stabilit programul etapei 1 din play-out. Când se joacă FCSB – Metaloglobus, debutul lui Mirel Rădoi
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Ce nume va purta Andreea Bălan, după nunta cu Victor Cornea. Artista a făcut marele anunț
Adevărul
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în care s-a...
Playtech
Scutul antirachetă de la Deveselu vs. alte sisteme de apărare din lume. Cum ar rezista într-un conflict real...
Digi FM
Patrimoniul lui Michael Jackson, dat în judecată de patru frați care susțin că artistul i‑a abuzat după ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Văzuți împreună, mai lipsește doar anunțul! ”Unul dintre cele mai neașteptate cupluri ale anului”
Pro FM
Cum a apărut celebrul moonwalk. Fratele lui Michael Jackson spune că artistul a învățat mișcarea de la un...
Film Now
„Sunt Michael J. Fox și sunt tată și actor”. Starul din „Back to the Future”, ovaționat la gala Actor Awards...
Adevarul
Consiliul pentru Pace, șansă istorică sau un rateu pentru România? Expert: „Mă tem că nu ne dorim să ieșim...
Newsweek
Cele 22 de sporuri de care Casa de Pensii ține cont la calcul pensiei. Cum îți pot aduce bani in plus?
Digi FM
„Eram o mamă singură cu gemeni de trei ani”. Jennifer Lopez, dezvăluiri despre despărțirea de Marc Anthony...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Studiu făcut pe 130.000 de participanți, urmăriți zeci de ani. Ce efect important poate avea consumul moderat...
Digi Animal World
Cum să scapi rapid de părul de animale de pe haine. Trucul simplu folosit de o femeie cu patru pisici
Film Now
Angelina Jolie, singură după divorțul de Brad Pitt. De ce nu a mai avut nicio relație în ultimii ani
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii