Prețul petrolului a trecut de 90 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani. Îngrijorări în piață

Agioi Theodoroi rafinarie petrol corint
Prețul țițeiului Brent a crescut cu peste 5%, ajungând la aproximativ 90 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din aprilie 2024, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, care a perturbat grav aprovizionarea globală cu petrol. 

Transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, o rută cheie care asigură în mod normal aproximativ 20 de milioane de barili de petrol pe zi, s-a oprit aproape complet din cauza amenințărilor la adresa securității navelor, a problemelor legate de asigurarea acestora și a incertitudinii operaționale. Acest lucru a blocat efectiv exporturile marilor producători din Golf și a forțat unele țări să oprească producția. 

Analiștii estimează că 7-11 milioane de barili pe zi ar putea lipsi temporar de pe piață, potrivit Trading Economics. 

Șocul încasat de aprovizionarea globală cu țiței a determinat creșterea prețurilor cu peste 20% în această săptămână, în ciuda semnalelor date de Donald Trump că SUA ar putea lua măsuri pentru a reduce prețurile și a unei derogări temporare care permite Indiei să cumpere o parte din țițeiul rusesc blocat. 

Între timp, guvernele din Japonia și din alte țări iau în considerare eliberarea rezervelor de urgență.

