Video Prețuri ridicate la pompă, Consiliul Concurenței nu vede nimic suspect. Bogdan Chirițoiu: „Scumpirile vin din criza internațională”

Președintele Consiliul Concurenței, Bogdan Chirițoiu, susține că instituția nu a identificat practici anticoncurențiale pe piața carburanților, în ciuda creșterii prețurilor. „Nu am depistat înțelegeri între companii. Scumpirile vin din criza internațională”, a declarat acesta, marți, la Digi24.

Prețurile carburanților au crescut în România, însă autoritățile susțin că evoluția este determinată de contextul extern, nu de înțelegeri între companii. Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că instituția monitorizează constant piața, dar până în prezent nu au fost identificate practici de tip cartel.

„Nu am depistat înțelegeri sau comportamente coordonate între companiile din România, dar monitorizăm situația și, dacă apar indicii în acest sens, vom interveni”, a afirmat acesta.

Chirițoiu explică faptul că o parte dintre companiile care vând carburanți în România dispun de propriile surse de petrol, ceea ce le-a permis să atenueze impactul creșterilor internaționale.

„Faptul că au petrolul lor i-a ajutat pe cei care comercializează carburant să suporte creșterea sau să nu transmită integral cotațiile în prețul final. Prețurile au crescut, este foarte rău, dar au crescut din cauza crizei internaționale. Nu au crescut mai mult decât în alte țări din Uniunea Europeană, din contră, au crescut mai puțin”, a precizat Chirițoiu.

Acesta a atras atenția și asupra unui posibil risc legat de diferențele de preț între state. Dacă carburanții ar fi semnificativ mai ieftini în România decât în alte țări, comercianții ar putea prefera exportul.

„Singurul risc de a rămâne fără produse este dacă avem prețuri mai mici decât țările din jur. Dacă diferența ar fi foarte mare, de exemplu față de Germania, toată lumea ar vinde acolo și am rămâne fără combustibil”, a explicat șeful Consiliului Concurenței.

Citește și: „Trebuie să conducem mai puțin”. Șeful OMV avertizează asupra unei posibile crize de combustibil

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
radare fixe timisoara
2
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
apa
3
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
calin georgescu la tribunal
4
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
donald trump
5
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
Lovitură de teatru: a venit răspunsul final pentru Iran, după anunțul ”Adio, SUA”
Digi Sport
Lovitură de teatru: a venit răspunsul final pentru Iran, după anunțul ”Adio, SUA”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pompa de carburant
Adrian Câciu (PSD), după creşterea preţului la carburanţi: Dacă Chiriţoiu şi ANPC-ul nu-şi fac treaba, vor trebui demişi
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
Consiliul Concurenței monitorizează piața carburanților. Bogdan Chirițoiu: „Nu am vrea să vedem creșteri nejustificate de preț”
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
„Potențial cel mai important caz al anului”. Consiliul Concurenței vrea să încheie în acest semestru investigația privind ROBOR
pompe de benzină
Șeful Consiliului Concurenței: „Mă aștept ca prețurile combustibililor să revină la cele dinainte de sancțiunile” împotriva Lukoil
Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, participă la Forumul Energiei, eveniment organizat de Financial Intelligence, in Bucuresti, miercuri, 17 aprilie 2019.
Consiliul Concurenței monitorizează piața ouălor. Chirițoiu: „Eu sper că producătorii și-au învățat lecția”
Recomandările redacţiei
donald trump
Trump le răspunde aliaților NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea...
Screenshot 2026-03-17 at 15.16.03
Derapaj în Parlament. Adrian Câciu a bătut cu pumnul în masă și a...
Germany: Iranian opposition rally held in Berlin
Amenințări, șantaj și intimidare. Spionii iranieni îi iau la țintă pe...
Screenshot 2026-03-17 at 16.58.44
„Dacă țipați nu vă crește bărbăția”. Atacuri în rafală la adresa...
Ultimele știri
Când s-ar putea încheia războiul SUA cu Iranul. Anunțul lui Donald Trump
Viktor Orban pune presiune pe Ucraina: „Dacă nu primim petrol, nu primiți bani”. Ce spune Zelenski
Precizările lui Rogobete despre examenul de rezidențiat din 2026
Citește mai multe
