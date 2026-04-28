Preţurile la energie ar urma să crească cu 24% anul acesta, estimează Banca Mondială

Preţurile la energie ar urma să crească cu 24% anul acesta, ajungând la cel mai ridicat nivel de la invadarea Ucrainei de către Rusia, în 2022, în cazul în care cele mai acute perturbări provocate de războiul din Orientul Mijlociu se încheie în mai, a previzionat marţi Banca Mondială (BM), transmite Reuters

Preţurile materiilor prime ar putea creşte şi mai mult dacă ostilităţile din regiune escaladează iar perturbarea aprovizionării durează mai mult timp decât se estima, se arată într-un raport al instituţiei financiare globale. 

Scenariul de bază al BM indică până în octombrie o revenire graduală aproape de nivelul de dinaintea războiului a volumele tranzitate prin Strâmtoarea Ormuz, dar există riscul unor preţuri mai ridicate. 

Proiecţiile Băncii Mondiale arată o creştere a preţurilor materiilor prime de 16% în 2026, pe fondul majorării preţurilor la energie şi îngrăşăminte, dar şi la unele metale cheie. 

Atacarea infrastructurii energetice şi perturbarea transportului prin Strâmtoarea Ormuz a dus la cel mai mare şoc înregistrat vreodată al aprovizionării cu petrol, avertizează Banca Mondială. 

Instituţia apreciază că ţiţeiul Brent din Marea Nordului, referinţa globală, ar urma să se tranzacţioneze anul acesta la 86 dolari per baril, faţă de un nivel de 69 de dolari per baril în 2025. În prezent, cotaţia ţiţeiului Brent este cu peste 50% mai ridicată decât la începutul anului. În plus, preţul ar putea ajunge la 115 dolari per baril dacă facilităţile de gaze şi petrol din regiune sunt şi mai mult afectate şi exporturile se redresează lent. 

„Războiul loveşte economia mondială în valuri cumulate: prima dată prin preţurile mai ridicate la energie, apoi preţurile mai ridicate la alimente şi, în final, o inflaţie mai ridicată, care va determina majorarea dobânzilor şi majorarea costurilor de împrumut”, a avertizat economistul şef al Băncii Mondiale, Indermit Gill said. Acesta a adăugat că şocul îi va lovi pe cei mai săraci, sporind dificultăţile cu care se confruntă ţările în curs de dezvoltare. 

Preţurile îngrăşămintelor ar urma să crească cu 31% în 2026, în urma unui avans de 60% al preţului la uree. Aceste evoluţii vor spori presiunile asupra aprovizionării cu alimente, erodând veniturile fermierilor şi ameninţând randamentele viitoarelor culturi, avertizează Banca Mondială. 

Instituţia estimează că rata inflaţiei în economiile dezvoltate se va situa în medie la 5,1% în 2026, în scenariul de bază, de la un nivel de 4,7% anul trecut, în timp ce în ţările în curs de dezvoltare va ajunge la 5,8% dacă războiul se prelungeşte. 

Şi creşterea economiei mondiale va fi afectată. Ţările în curs de dezvoltare ar urma să înregistreze un avans de doar 3,6% în 2026, faţă de estimarea anterioară de 4%. 

Top Citite
nicusor dan face declaratii
1
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
Victoria Stoiciu
2
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat din partid. Replica...
Daniel Fenechiu.
3
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
george simion sustine un discurs
4
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
5
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Orice drum începe...
Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot”. Au urmat hohote de râs în direct
Digi Sport
Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot”. Au urmat hohote de râs în direct
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump.
Trump susține că Iranul i-a transmis că se află în „stare de colaps”: „Vor ca noi să «deschidem Strâmtoarea Ormuz» cât mai curând”
avion ryanair
Conflictul din Orientul Mijlociu afectează zborurile low-cost: companiile reduc cursele
Texas Tribune Festival Day 3 Highlights .
Fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump respinge diplomația cu Iranul. „O risipă de oxigen”
harta cu stramtoarea ormuz
O primă navă încărcată cu gaze lichefiate ar fi trecut prin Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului (Bloomberg)
Holon, Israel. 12th May, 2025. Israeli Head of Mossad David "Dadi" Barnea shows his respect to during the funeral of Sgt first class Zvi Feldman at the military cemetery. Hundreds gathered at the Holon military cemetery to pay their respects to Sgt. First
Șeful Mossadului afirmă că agenția a pătruns în „miezul” secretelor Iranului și Libanului și salută operațiunile „revoluționare”
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, prima reacție la moțiunea PSD-AUR: „Era un scenariu...
Călin Georgescu și liderul AUR, George Simion
George Simion preia discursul lui Călin Georgescu înainte de moțiunea...
INSTANT_CONSULTARI_PSD_67_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre declarația lui Sorin Grindeanu privind un guvern...
sigla pnl
PNL spune că „nu va mai face nicio alianţă cu PSD”: „Nu vă puteţi...
Ultimele știri
Ce sfat îi dă Ludovic Orban lui Nicușor Dan în criza politică actuală. Dacă nu face asta, „următoarea țintă” va fi chiar el
Conflictul dintre SUA și Iran riscă să „înghețe”: oficialii americani se tem de un „nou Război Rece”
Pierderea lui Ilie Bolojan, „ireparabilă” pentru PNL, consideră Ludovic Orban. Cele două variante pe care le au liberalii
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul lunii mai 2026. Schimbări neașteptate pentru toate zodiile. Ce îți rezervă astrele în această...
Cancan
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul...
Fanatik.ro
Ion Țiriac, reacție neașteptată după ce a aflat ce TVA va plăti pentru un spital de 16.000.000 de euro...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
De ce e mai periculos să conduci vara decât iarna în România. Titi Aur dezvăluie care este capcana sezonului...
Adevărul
Victor Ponta îi recomandă liderului AUR să-şi „cizeleze” discursul despre șeful statului: „George, nu mai...
Playtech
Oraşul din România din care localnicii fug cu prima ocazie. Lipsa locurilor de muncă, unul dintre motive
Digi FM
Elena Lasconi își caută consilier personal. Anunțul postat pe rețelele sociale a stârnit reacții ample: „Un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Real Madrid și-a ales noul antrenor! ”Variantă de neimaginat”
Pro FM
Cât ar fi costat rochia de mireasă purtată de soția lui Dorian Popa. Creația vestimentară a fost realizată în...
Film Now
A câștigat șapte premii Emmy și două Tony, dar cel mai mândru e de fiica sa. Fata lui Bryan Cranston, rol...
Adevarul
Victor Ponta, mesaj pentru PSD: „Sunt de părere că trebuie să vă aliați cu AUR, dar sunt și de părere că...
Newsweek
Care pensionari iau 550 de lei în plus la pensie în luna mai? Când încep să se distribuie banii - joi sau luni
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Cum arată cea mai lentă pasăre de pe planetă: „Se târăște prin aer”
Film Now
Cameron Diaz, declarații neașteptate după ce a devenit mamă pentru prima oară la 47 de ani: „Încerc să rămân...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale