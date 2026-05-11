Preţurile petrolului au crescut după ce Trump a respins propunerile Iranului

Preţurile petrolului au crescut luni dimineaţă, după ce preşedintele Donald Trump a respins duminică răspunsul Iranului la propunerile americane de încetare a războiului, reluând ameninţările la adresa Teheranului.

Ţiţeiul Brent din Marea Nordului, referinţa globală, a urcat cu 4,5%, la 105,81 dolari per baril, după ce anterior atinsese un maxim de 105,99 dolari per baril, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Şi cotaţia barilului de petrol „light sweet crude” a urcat cu 2,7%, ajungând la 97,97 dolari.

„Tocmai am citit răspunsul aşa-zişilor 'reprezentanţi' ai Iranului. Nu-mi place deloc - este total inacceptabil!”, a scris cu majuscule preşedintele american într-un scurt mesaj pe reţeaua sa, Truth Social.

„Conflictul din Orientul Mijlociu intră acum în a 11-a săptămână. Preţurile energiei au crescut dar rămân la niveluri care sunt mai degrabă determinate de turbulenţele externe decât de obstacolele legate de producţie. Riscul majorării cotaţiilor sporeşte cu fiecare săptămână cu care Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, iar analiştii noştri se aşteaptă la un nivel de stres operaţional cândva în iunie”, a apreciat Bruce Kasman, analist la JPMorgan.

Dolarul s-a apreciat cu 0,2% faţă de yen, la 156,88 yeni, în timp ce euro s-a depreciat 0,2%, la 1,1760 dolari.

Atât Europa cât şi Japonia sunt importatori majori de petrol, în timp ce SUA sunt un exportator net.

Editor : B.P.