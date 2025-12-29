Live TV

Preţurile petrolului au crescut după discuțiile dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Pacea între Rusia şi Ucraina rămâne incertă

Data publicării:
Preţurile petrolului au crescut luni, pe fondul evaluării de către investitori a rezultatelor discuţiilor dintre preşedinţii SUA şi Ucrainei despre un potenţial acord pentru încheierea războiului din Ucraina, precum şi a tensiunilor din Orientul Mijlociu care ar putea perturba aprovizionarea, relatează Reuters

Contractele futures pentru ţiţeiul Brent crescuseră cu 63 de cenţi, sau 1,04%, la 61,27 dolari pe baril la ora 04:43 GMT (6:43, ora României), în timp ce ţiţeiul West Texas Intermediate (WTI) din SUA a crescut cu 58 de cenţi, sau 1,02%, la 57,32 dolari. 

Ambele preţuri de referinţă scăzuseră cu peste 2% vineri, pe fondul preocupărilor investitorilor cu privire la un exces de ofertă la nivel global şi la posibilitatea unui acord de pace în Ucraina înaintea discuţiilor din weekend dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele american Donald Trump.  

Duminică, după discuţii, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că el şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski „se apropie mai mult, poate chiar foarte mult” de un acord pentru încheierea războiului din Ucraina, recunoscând în acelaşi timp că soarta regiunii disputate Donbas rămâne o problemă cheie nerezolvată. Cei doi lideri au vorbit la o conferinţă de presă comună, duminică, după ce s-au întâlnit la staţiunea Mar-a-Lago a lui Trump din Florida. Trump a declarat că „în câteva săptămâni” va fi clar dacă negocierile pentru încheierea războiului vor avea succes. 

Discuţiile de pace nu au ajuns la un acord cu privire la problemele teritoriale, astfel încât un acord de pace între Rusia şi Ucraina ar putea rămâne în impas, fără o soluţie rapidă, a declarat Mingyu Gao, cercetător şef în domeniul energiei şi chimiei la China Futures Co. Ltd.  

Motivul pentru care preţurile ţiţeiului cresc include şi faptul că tensiunile geopolitice rămân ridicate, întrucât Rusia şi Ucraina au continuat să atace reciproc infrastructura energetică în weekend, a declarat Yang An, analist la Haitong Futures, cu sediul în China. 

„Orientul Mijlociu a fost, de asemenea, instabil în ultima perioadă, cu atacuri aeriene saudite în Yemen şi Iranul declarând că ţara se află într-un «război total» cu SUA, Europa şi Israel. Acest lucru ar putea fi motivul pentru care piaţa este îngrijorată de posibile întreruperi ale aprovizionării”, a adăugat Yang. 

Se preconizează că WTI se va tranzacţiona într-un interval de 55-60 de dolari, ţinând cont şi de măsurile de aplicare a legii luate de SUA împotriva transporturilor de petrol din Venezuela şi de eventualele consecinţe ale atacului militar american împotriva ţintelor ISIS din Nigeria, care produce aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi, a declarat analistul IG Tony Sycamore într-un comentariu. 

