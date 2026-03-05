Live TV

Preţurile petrolului au crescut joi cu peste 3%. „Vor fi foarte sensibile la închiderea strâmtorii Ormuz”

Data publicării:
Strâmtoarea Ormuz.
Aproximativ 20% din petrolul mondial trece prin Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Profimedia Images

Preţurile petrolului au crescut cu peste 3% joi, extinzând creşterea din ultimele zile, după ce războiul tot mai intens dintre SUA şi Israel împotriva Iranului a perturbat aprovizionarea şi transportul de energie, determinând unii producători importanţi din Orientul Mijlociu să reducă producţia, transmite Reuters.

Cotaţia petrolului Brent a urcat cu 2,92 dolari, sau cu 3,59%, la 84,32 dolari pe baril, marcând a cincea sesiune consecutivă de creştere. Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 4,40 dolari, sau cu 5,89%, până la 79,06 dolari pe baril. În cursul sesiunii, contractele futures pentru ţiţeiul american au urcat cu peste 7%, atingând cel mai ridicat nivel din ianuarie 2025, conform News.ro.

Donald Trump a declarat joi, pentru Axios, că doreşte să fie implicat personal în alegerea viitorului lider al Iranului.

„Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie şi pace în Iran”, a spus Trump într-un interviu citat de Axios.

„Trebuie să fiu implicat în numire, la fel ca în cazul lui Delcy în Venezuela”, a adăugat el.

Atacuri cu rachete au lovit estul Teheranului, a relatat agenţia iraniană ISNA, iar sirenele au răsunat în Dubai, pe măsură ce războiul continuă să se extindă în regiune.

Aprovizionarea cu petrol din Irak şi Kuweit ar putea începe să se oprească în câteva zile dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, ceea ce ar putea reduce oferta globală cu 3,3 milioane de barili pe zi până în a opta zi a conflictului, au spus analiştii JPMorgan, într-o notă. Aproximativ o cincime din fluxurile globale de petrol trec prin această strâmtoare.

„Preţurile petrolului vor fi foarte sensibile la închiderea strâmtorii, deoarece producţia din zonele exportatoare va încetini, iar reluarea producţiei şi a transporturilor după redeschidere va necesita timp”, a declarat Dennis Kissler, vicepreşedinte senior pentru tranzacţionare la BOK Financial.

Irakul, al doilea cel mai mare producător de petrol din cadrul Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), a redus producţia cu aproape 1,5 milioane de barili pe zi din cauza lipsei capacităţilor de stocare şi a unei rute de export, au declarat oficiali pentru Reuters.

Qatar, cel mai mare producător de gaze naturale lichefiate din Golful Persic, a declarat miercuri forţă majoră pentru exporturile de gaz, iar surse spun că revenirea la volumele normale de producţie ar putea dura cel puţin o lună.

Atacurile asupra petrolierelor au continuat joi în Golful Persic. Petrolierul Sonangol Namibe, sub pavilion Bahamas, a raportat că a suferit o breşă în coca navei după o explozie în apropierea portului irakian Khor al Zubair.

Aceste atacuri, împreună cu măsurile Chinei de reducere a exporturilor de combustibili, au împins preţurile şi mai sus, a spus analistul UBS Giovanni Staunovo. Piaţa produselor rafinate arată, de asemenea, semne de tensiune din cauza reducerii exporturilor din Orientul Mijlociu.

Unele rafinării din Orientul Mijlociu, China şi India au oprit unităţile de procesare a ţiţeiului din cauza conflictului din regiune.

Ca urmare a perspectivelor de ofertă mai scăzută pe piaţa combustibililor, contractele futures pentru motorină în SUA au atins cel mai ridicat nivel din ianuarie 2023, aproximativ 3,54 dolari pe galon.

Aproximativ 300 de petroliere au rămas în Strâmtoarea Ormuz după ce traficul navelor prin acest punct strategic s-a redus aproape complet după izbucnirea războiului, potrivit datelor de monitorizare a transporturilor maritime de la Vortexa şi Kpler.

Iranul a lansat un val de rachete asupra Israelului joi dimineaţă devreme, trimiţând milioane de locuitori în adăposturi, în a şasea zi a conflictului, la doar câteva ore după ce încercările de a opri atacurile americane au fost blocate la Washington.

Miercuri, un submarin american a scufundat o navă de război iraniană în largul Sri Lankăi, provocând cel puţin 80 de morţi, iar sistemele de apărare aeriană ale NATO au distrus o rachetă balistică iraniană lansată spre Turcia.

Citește și: ANALIZĂ - Război în Golf, dar fără șoc petrolier. De ce țițeiul nu a ajuns la 100 de dolari după atacul asupra Iranului 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sanchez
1
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
2
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
3
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
4
Gardienii Revoluției din Iran anunță că au preluat controlul asupra Strâmtorii Ormuz...
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
5
Zaharova: Iniţiativa lui Macron privind cooperarea nucleară europeană trebuie să nu...
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
virgil balaceanu in studioul digi24
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: După încheierea atacurilor desfășurate de SUA și Israel, în Iran există premisele unui război civil
oana toiu 4
Oana Ţoiu: Grupurile de elevi din Vrancea şi Piatra Neamţ revin în ţară vineri. Din Iran sunt 8 cereri de asistenţă consulară
ilie bolojan face declaratii
Guvernul menține prețurile la gaz pentru populație până în aprilie 2027. Bolojan: „România va deveni aproape independentă energetic”
Elizabeth Warren
„E mult mai rău decât credeați”. Revoltă între democrați față de războiul din Orientul Mijlociu, după o ședință cu ușile închise
647318747_1448010720306835_4508466262179964618_n
Oana Țoiu, discuții cu ministrul de Externe din Oman despre românii blocați acolo şi zboruri care să îi preia şi pe cei din Dubai
Recomandările redacţiei
armata europeana umbrela nucleara uniunea europeana ue
Nicușor Dan, lămuriri despre „umbrela NATO” și propunerea Franței: Nu...
bani-lei-shutterstock
România va avea un buget în luna martie a acestui an, dă asigurări...
Peter Szijjarto
Volodimir Zelenski „a depășit orice limită”, după ce l-a amenințat pe...
Israel Katz și Benjamin Netanyahu
Când a luat Israelul decizia de a-l elimina pe Ali Khamenei...
Ultimele știri
Numirile de la marile parchete, analizate de președinte. Nicușor Dan: „Sunt complet în dezacord cu ce se spune pe reţelele sociale”
Ce spune Nicușor Dan despre propunerea PSD privind banii pentru persoanele vulnerabile și o eventuală ieșire de la guvernare
Viktor Orban se teme de „teroriștii din Occident” și ridică nivelul de alertă teroristă din Ungaria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
Donald Trump e în pericol! Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui
Fanatik.ro
Ce alimente consumă constant Zlatan Ibrahimovic. Care este greutatea optimă a fostului fotbalist
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Cum vede Ion Țiriac Jr. situația din Dubai. Fostul iubit al Soranei Cîrstea a fost prins în Orientul Mijlociu
Adevărul
Crește contribuția la sistemul de pensii. Un an de vechime costă cât 5 salarii minime nete
Playtech
Câţi bani primeşte un consilier local în 2026. Sumele obţinute pentru participarea la şedinţe
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Iranul are o „armă” mult mai periculoasă decât bomba nucleară. Avertismentul lansat de CIA încă din anii ’70
Newsweek
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
Digi FM
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii