Preţurile petrolului au crescut joi cu peste 3%. „Vor fi foarte sensibile la închiderea strâmtorii Ormuz”

Preţurile petrolului au crescut cu peste 3% joi, extinzând creşterea din ultimele zile, după ce războiul tot mai intens dintre SUA şi Israel împotriva Iranului a perturbat aprovizionarea şi transportul de energie, determinând unii producători importanţi din Orientul Mijlociu să reducă producţia, transmite Reuters.

Cotaţia petrolului Brent a urcat cu 2,92 dolari, sau cu 3,59%, la 84,32 dolari pe baril, marcând a cincea sesiune consecutivă de creştere. Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 4,40 dolari, sau cu 5,89%, până la 79,06 dolari pe baril. În cursul sesiunii, contractele futures pentru ţiţeiul american au urcat cu peste 7%, atingând cel mai ridicat nivel din ianuarie 2025, conform News.ro.

Donald Trump a declarat joi, pentru Axios, că doreşte să fie implicat personal în alegerea viitorului lider al Iranului.

„Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie şi pace în Iran”, a spus Trump într-un interviu citat de Axios.

„Trebuie să fiu implicat în numire, la fel ca în cazul lui Delcy în Venezuela”, a adăugat el.

Atacuri cu rachete au lovit estul Teheranului, a relatat agenţia iraniană ISNA, iar sirenele au răsunat în Dubai, pe măsură ce războiul continuă să se extindă în regiune.

Aprovizionarea cu petrol din Irak şi Kuweit ar putea începe să se oprească în câteva zile dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, ceea ce ar putea reduce oferta globală cu 3,3 milioane de barili pe zi până în a opta zi a conflictului, au spus analiştii JPMorgan, într-o notă. Aproximativ o cincime din fluxurile globale de petrol trec prin această strâmtoare.

„Preţurile petrolului vor fi foarte sensibile la închiderea strâmtorii, deoarece producţia din zonele exportatoare va încetini, iar reluarea producţiei şi a transporturilor după redeschidere va necesita timp”, a declarat Dennis Kissler, vicepreşedinte senior pentru tranzacţionare la BOK Financial.

Irakul, al doilea cel mai mare producător de petrol din cadrul Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), a redus producţia cu aproape 1,5 milioane de barili pe zi din cauza lipsei capacităţilor de stocare şi a unei rute de export, au declarat oficiali pentru Reuters.

Qatar, cel mai mare producător de gaze naturale lichefiate din Golful Persic, a declarat miercuri forţă majoră pentru exporturile de gaz, iar surse spun că revenirea la volumele normale de producţie ar putea dura cel puţin o lună.

Atacurile asupra petrolierelor au continuat joi în Golful Persic. Petrolierul Sonangol Namibe, sub pavilion Bahamas, a raportat că a suferit o breşă în coca navei după o explozie în apropierea portului irakian Khor al Zubair.

Aceste atacuri, împreună cu măsurile Chinei de reducere a exporturilor de combustibili, au împins preţurile şi mai sus, a spus analistul UBS Giovanni Staunovo. Piaţa produselor rafinate arată, de asemenea, semne de tensiune din cauza reducerii exporturilor din Orientul Mijlociu.

Unele rafinării din Orientul Mijlociu, China şi India au oprit unităţile de procesare a ţiţeiului din cauza conflictului din regiune.

Ca urmare a perspectivelor de ofertă mai scăzută pe piaţa combustibililor, contractele futures pentru motorină în SUA au atins cel mai ridicat nivel din ianuarie 2023, aproximativ 3,54 dolari pe galon.

Aproximativ 300 de petroliere au rămas în Strâmtoarea Ormuz după ce traficul navelor prin acest punct strategic s-a redus aproape complet după izbucnirea războiului, potrivit datelor de monitorizare a transporturilor maritime de la Vortexa şi Kpler.

Iranul a lansat un val de rachete asupra Israelului joi dimineaţă devreme, trimiţând milioane de locuitori în adăposturi, în a şasea zi a conflictului, la doar câteva ore după ce încercările de a opri atacurile americane au fost blocate la Washington.

Miercuri, un submarin american a scufundat o navă de război iraniană în largul Sri Lankăi, provocând cel puţin 80 de morţi, iar sistemele de apărare aeriană ale NATO au distrus o rachetă balistică iraniană lansată spre Turcia.

