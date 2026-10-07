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Previziunile Goldman Sachs în legătură cu prețurile motorinei. „Aprovizionarea are, în acest moment, o problemă structurală”

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Diesel
Foto: Profimedia
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Din articol
Prognoză Cât mai durează „O problemă structurală”

Preţurile motorinei ar putea rămâne ridicate pe tot parcursul anului 2027, deoarece capacitatea globală de rafinare este insuficientă pentru a acoperi redresarea cererii şi refacerea stocurilor epuizate, potrivit unei analize Goldman Sachs, relatează CNBC.

Banca americană consideră că preţurile produselor petroliere rafinate trebuie să se menţină la niveluri suficient de ridicate pentru a limita consumul şi a împiedica o creştere a cererii peste capacitatea disponibilă de producţie.

„Trebuie să menţinem preţurile produselor suficient de ridicate pentru ca o anumită reducere a cererii să continue şi anul viitor”, a declarat Nikhil Bhandari, codirector al departamentului de cercetare pentru resurse naturale din Asia-Pacific al Goldman Sachs.

Banca estimează că marjele de rafinare pentru motorină şi combustibilul de aviaţie, reprezentând diferenţa dintre preţurile produselor rafinate şi cele ale ţiţeiului, vor depăşi în medie 40 de dolari pe baril în 2027, de peste două ori nivelul obişnuit de aproximativ 20 de dolari.

Prognoză

Prognoza vine în condiţiile în care Goldman Sachs anticipează stabilizarea preţului petrolului Brent în jurul valorii de 80 de dolari pe baril, pe măsură ce transporturile de ţiţei prin Strâmtoarea Hormuz revin treptat la normal.

Bhandari a avertizat că, în cazul unei redresări a cererii anul viitor, rafinăriile din întreaga lume ar putea fi nevoite să funcţioneze la cel mai ridicat grad de utilizare a capacităţii din ultimele două decenii.

Goldman Sachs estimează că 2026 va fi un nou an de contracţie a capacităţii globale de rafinare, în condiţiile în care instalaţiile din afara Chinei ar urma să înregistreze o reducere netă a capacităţii de aproximativ 300.000 de barili pe zi.

În acelaşi timp, aproximativ două milioane de barili pe zi din capacitatea de rafinare a Orientului Mijlociu rămân indisponibili, iar avarierea unor instalaţii din Rusia a restrâns suplimentar oferta de motorină.

Rafinăriile americane, care au funcţionat la niveluri ridicate pentru a compensa reducerea capacităţilor din alte regiuni, vor trebui să efectueze lucrări de întreţinere amânate, ceea ce va diminua temporar producţia.

Potrivit unui raport Goldman Sachs publicat la 21 septembrie, stocurile globale de produse petroliere ar putea încheia anul 2026 sub cel mai redus nivel al zilelor de consum acoperite de rezerve înregistrat din 2015.

Baden Moore, analist pentru energie şi resurse la CLSA, consideră că scăderea recentă a consumului nu reprezintă neapărat o pierdere permanentă a cererii. Companiile şi guvernele au echilibrat piaţa prin reducerea stocurilor, utilizarea rezervelor, limitarea consumului şi optimizarea activităţii rafinăriilor.

Cât mai durează

Refacerea rezervelor globale, concomitent cu satisfacerea cererii curente, ar putea dura până la doi ani, a estimat analistul.

Avertismentele vin după ce statele G7 au convenit vineri să elibereze 100 de milioane de barili de ţiţei şi produse rafinate din rezerve, pe parcursul a patru luni, inclusiv o cantitate substanţială de motorină în primele 20 de zile.

Anunţul a determinat scăderea cu 5,75% a contractelor futures pentru motorină de pe piaţa europeană, însă analiştii consideră că efectul asupra preţurilor va fi limitat în timp.

„O problemă structurală”

Directorul general al Saudi Aramco, Amin Nasser, a declarat luni că utilizarea rezervelor de urgenţă ar putea ajuta piaţa să traverseze iarna, dar nu poate rezolva problemele structurale ale aprovizionării.

Moore a explicat că eliberarea rezervelor atenuează temporar presiunile asupra pieţei, fără să remedieze deficitul de stocuri. Dimpotrivă, consumarea rezervelor creează o cerere suplimentară în viitor, atunci când acestea vor trebui refăcute.

Bernard Aw, economist-şef pentru Asia-Pacific la Coface, a apreciat, la rândul său, că impactul acestor măsuri este temporar, nu structural.

Editor : Sebastian Eduard

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