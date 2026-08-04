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Prima centrală de termoficare construită în Bucureşti, în ultimele patru decenii, primește finanțare de 289 milioane de lei

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Prima centrală de termoficare construită în Bucureşti, în ultimele patru decenii, primește finanțare de 289 milioane de lei. Foto: SAPE
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Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - SAPE S.A. şi Titan Power S.A. au semnat contractul de finanţare de circa 289 de milioane de lei pentru construirea noii Centrale Electrice de Termoficare CET Titan, prima astfel de unitate construită de la zero în Bucureşti după anul 1979.

Contractul de finanţare are o valoare de aproximativ 289 de milioane de lei, iar lucrările vor dura 14 luni. La finalizarea investiţiei, centrala va produce aproximativ 400 GWh/an de energie electrică în bandă, care va fi livrată în reţeaua electrică de distribuţie şi în Sistemul Energetic Naţional. De asemenea, ea va furniza aproximativ 200 GWh/an de energie termică în Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică al Municipiului Bucureşti – SACET.

Noua centrală, amplasată în sectorul 3 al municipiului Bucureşti, va contribui la creşterea securităţii energetice a Capitalei, la utilizarea eficientă a resurselor energetice şi la reducerea impactului asupra mediului, prin folosirea unor tehnologii moderne de cogenerare de înaltă eficienţă, se arată într-un comunicat transmis de SAPE SA. În acelaşi timp, CET Titan deschide perspectiva dezvoltării unei noi generaţii de centrale energetice, pe baza unui model care poate fi replicat şi în alte oraşe din România, pentru susţinerea unui sistem energetic sigur, eficient şi competitiv.

„Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – SAPE SA şi Titan Power SA anunţă semnarea contractului de finanţare cu sindicatul bancar format din CEC Bank şi Exim Banca Românească, destinat implementării proiectului de construire a noii Centrale Electrice de Termoficare CET Titan, una dintre cele mai importante investiţii realizate în infrastructura energetică a municipiului Bucureşti în ultimele decenii”, se precizează în comunicat.

Contractul de finanţare, în valoare de aproximativ 289 de milioane de lei, marchează o etapă decisivă în dezvoltarea proiectului şi asigură o parte substanţială a resurselor financiare necesare achiziţiei echipamentelor şi executării lucrărilor de construire a noii centrale de cogenerare de înaltă eficienţă.

Investiţia este realizată de Titan Power SA, societate de proiect deţinută majoritar de SAPE SA şi minoritar de Electrocentrale Grup SA – ELG SA. Electrocentrale Grup SA se află într-un proces de fuziune prin absorbţie cu SAPE SA, aceasta din urmă având calitatea de societate absorbantă. Cele două companii sunt în coordonarea Ministerului Energiei.

„Proiectul reprezintă prima centrală electrică de termoficare construită de la zero în Bucureşti după anul 1979 şi demonstrează angajamentul SAPE pentru modernizarea infrastructurii energetice şi creşterea securităţii alimentării cu energie electrică şi termică a Capitalei”, se menţionează în document.

La finalizarea investiţiei, centrala va produce aproximativ 400 GWh/an de energie electrică în bandă, ce va fi livrată în reţeaua electrică de distribuţie şi în SEN. În acelaşi timp, ea va furniza aproximativ 200 GWh/an de energie termică în Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică al Municipiului Bucureşti – SACET, contribuind la creşterea siguranţei alimentării cu energie termică în zonele deficitare din sectoarele 2 şi 3 ale Capitalei.

Noua CET Titan va utiliza tehnologii moderne de cogenerare pe gaze naturale, proiectate pentru obţinerea unui randament energetic total de aproximativ 90% şi pentru reducerea consumului specific de combustibil. De asemenea, ea va contribui la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, la creşterea eficienţei energetice şi la consolidarea flexibilităţii sistemului energetic.
„Proiectul este conceput astfel încât să permită, în perspectivă, utilizarea unor combustibili cu emisii reduse de carbon, inclusiv a amestecurilor de gaze naturale şi hidrogen, în funcţie de evoluţia tehnologiilor şi a cadrului naţional şi european de reglementare”, arată documentul.

Prima etapă a investiţiei a fost finalizată prin demolarea structurilor existente şi executarea lucrărilor de pregătire şi îmbunătăţire a terenului de fundare. La acest moment, sunt în desfăşurare activităţile pregătitoare necesare începerii construcţiei noilor instalaţii. Durata estimată până la punerea în funcţiune este de aproximativ 14 luni, în funcţie de evoluţia lucrărilor, îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi parcurgerea etapelor de testare şi autorizare.

Reprezentanţii SAPE susţin că investiţia poate constitui un model pentru dezvoltarea viitoarelor centrale de cogenerare la nivel de sector, cu capacităţi de aproximativ 50 MW. Acest concept poate fi replicat şi în alte localităţi din România, pentru modernizarea infrastructurii, creşterea eficienţei energetice şi consolidarea securităţii energetice naţionale.

În paralel cu proiectul CET Titan, SAPE urmăreşte modernizarea capacităţilor proprii de producere a energiei din surse regenerabile, instalarea unor sisteme de stocare şi dezvoltarea unor noi investiţii în infrastructura energetică.

Editor : A.P.

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