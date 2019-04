Primăria Capitalei anunță că falimentul RADET se amână

Primăria Capitalei anunţă, marţi, că magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au admis cererea de suspendare provizorie a executării sentinţei de deschidere a falimentului RADET, astfel că regia revine la perioada de observaţie, cea de dinaintea pronunţării falimentului.

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă că a fost admisă cererea de suspendare provizorie a executării sentinţei de deschidere a falimentului RADET, judecată la Curtea de Apel Bucureşti.

„În concret, începând de astăzi (marţi - n.r.), întregii activităţi a RADET nu i se mai aplică niciunul dintre efectele falimentului, regia autonomă revenind la perioada de observaţie, respectiv cea de dinaintea pronunţării falimentului”, arată sursa citată.

În următoarea perioadă, întreaga activitate a RADET va fi preluată de Compania Municipală Termoenergetica.

Primăria Municipiului Bucureşti subliniază că agentul termic va fi livrat către populaţie şi îi reasigură pe bucureşteni că nu vor fi afectaţi.

„Salariaţii regiei nu vor resimţi nici ei această schimbare şi nu se vor face disponibilizări”, mai susţin reprezentanţii PMB.

În 17 aprilie, Primăria Capitalei a transmis că, având în vedere faptul că Tribunalul Bucureşti a decis intrarea în faliment a RADET, întreaga activitate a societăţii va fi preluată, în cel mai scurt timp, de Compania Municipală Termoenergetică.

„Îi asigur pe toţi cetăţenii Capitalei că vor avea în continuare apă caldă şi căldură la parametri optimi! Decizia de astăzi a instanţei nu are consecinţe asupra continuităţîi furnizării agentului termic către populaţie pentru că am luat din timp măsurile necesare astfel încât bucureştenii să nu fie afectaţi. Concret, am propus, iar Consiliu General a aprobat recent, înfiinţarea Companiei Municipale Termoenergetică Bucureşti, care are că obiect exclusiv de activitate producerea, distribuţia, transportul şi furnizarea energiei termice. Mai mult decât atât, doresc să ii anunţ pe salariaţii RADET că nu vor resimţi nici ei această schimbare, nu se vor face disponibilizări, ci întregul personal angajat va fi preluat de noul operato”, declara primarul general Gabriela Firea.

Falimentul RADET nu înseamnă întreruperea furnizării agentului termic către populaţie

„Nouă companie va prelua toate aceste servicii şi va continuă investiţiile în modernizarea sistemului de termoficare din Bucureşti, care, timp de aproape trei decenii, nu a reprezentat o prioritate pentru administraţiile anterioare”, spunea Firea.

Primăria Capitalei a transmis că s-au făcut, în actualul mandat, primele investiţii majore în reţeaua de termoficare a oraşului, după o perioada de peste 7 ani marcată de lipsa oricăror investiţii sau lucrări în sistem.

„Este vorba despre o reţea care şi-a depăşit de peste 2 ori durata de viaţă, 80% din această fiind veche de peste 50 de ani”, a mai transmis Primăria Capitalei.

Sursa: News.ro

