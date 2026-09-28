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Primele gaze din Neptun Deep vor intra în Sistemul Național în prima jumătate a anului 2027. Anunțul OMV Petrom și Romgaz

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Foto: Ilie Bolojan Facebook
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OMV Petrom și Romgaz, co-titulari ai perimetrului Neptun Deep, preconizează că prima producție de gaze din exploatarea din Marea Neagră va intra în Sistemul Național de Transport (SNT) în prima jumătate a anului 2027. 

Prima producție de gaze din Neptun Deep este preconizată să aibă loc în prima jumătate a anului 2027, arată un comunicat publicat de cele două companii pe site-ul Bursei de la București. 

„După instalarea cu succes a platformei de producție offshore Neptun Alpha, în ape puțin adânci, și în urma progreselor recente, proiectul se derulează conform planului, permițand definirea mai precisă a calendarului următoarelor etape-cheie. Odată ce primele gaze vor ajunge la punctul de intrare în SNT, proiectul va intra într-o fază de creștere treptată a producției și de testare a performanțelor operaționale. Se preconizează că platoul de producție va fi atins până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru din 2027”, mai arată sursa citată. 

Pe parcursul anului 2026, proiectul Neptun Deep a înregistrat progrese semnificative prin instalarea platformei de producție Neptun Alpha și a conductei offshore, precum și prin finalizarea a șapte din cele zece sonde de producție, conform comunicatului. 

În perioada următoare, proiectul se va concentra pe continuarea forajului la sondele de dezvoltare rămase, instalarea și integrarea infrastructurii submarine, conectarea instalațiilor offshore la conducta de transport și punerea în aplicare a unui program cuprinzător de testare. 

Proiectul Neptun Deep (100%) are volume recuperabile estimate la aproximativ 100 mld mc (aproximativ 700 mil bep) și se estimează că va atinge un nivel de producție de platou de 140 kbep/zi, pe care îl va menține timp de aproape 10 ani. Decizia finală de investiție a fost luată în iunie 2023 pentru realizarea proiectului cu costuri de dezvoltare de 4 miliarde de euro, cu prima livrare de gaze prevăzută pentru 2027. Se preconizează că Neptun Deep va avea o amprentă de carbon de aproximativ 2,2 kg CO₂/baril echivalent petrol la nivelul de producție de platou, semnificativ sub media industriei. 

OMV Petrom și Romgaz dețin câte 50% din proiectul Neptun Deep. OMV Petrom este operatorul, iar Romgaz (prin intermediul Romgaz Black Sea Limited) este non-operatorul. Comercializarea gazelor este realizată separat de fiecare titular.

Anunțul apare în contextul informaţiilor difuzate de Wall Street Journal conform cărora ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Informațiile au fost corelate, în spaţiul public, cu întâlnirea pe care liderul PSD Sorin Grindeanu şi fostul ministru social-democrat al energiei au avut-o cu diplomatul american, care a promovat constant Coridorul Vertical de Gaze. 

Editor : Alexandru Costea

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