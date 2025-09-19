Live TV

Primele tichete de energie pentru plata facturilor au fost distribuite pentru peste 270.000 de beneficiari

Data publicării:
contor curent facturi energie
Inquam Photos / Octav Ganea

Sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili, vineri fiind plătite primele tichete pentru peste 270.000 de beneficiari, a anunţat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole.

„Ne ţinem de cuvânt: sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili. Astăzi au fost plătite primele tichete de energie pentru peste 270.000 de beneficiari. Din 23 septembrie, acestea vor putea fi folosite pentru plata facturilor de energie din iulie şi august. Îi îndemn pe toţi cei care nu au aplicat până acum pentru tichetele de energie să o facă. De asemenea, îi rog pe cei care pot să-i ajute pe cei vulnerabili, care nu s-au descurcat până acum, să-i sprijine”, a scris ministrul Muncii pe pagina sa de Facebook.

Potrivit unui comunicat separat al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), tichetul emis confirmă faptul că solicitantul este eligibil pentru acordarea sprijinului pentru energie.

ANPIS a efectuat plata pentru primii 274.541 beneficiari de tichet de energie, în valoare totală de 27,385 milioane de lei.

Procesul de stabilire a eligibilităţii cererilor înregistrate aferente lunilor iulie şi august este în continuă desfăşurare, până la 27 septembrie, dată limită de depunere a cererilor raportate la perioada menţionată anterior.

După această dată, sprijinul financiar va fi acordat începând cu luna în care este depusă cererea, până la 31 martie 2026.

Tichetul nu trebuie prezentat la achitarea facturii în oficiile poştale, nu este transmisibil şi nu poate fi utilizat pentru alte locuri de consum, în afara celui pentru care a fost acordat, a precizat ANPIS.

