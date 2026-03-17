Primul modul pentru producerea hidrogenului verde a fost livrat la rafinăria Petrobrazi. Ce combustibili vor fi produși

Rafinăria Petrobrazi. Sursă foto: omvpetrom.com
Primul modul al electrolizorului de 20 MW pentru producerea hidrogenului verde a fost livrat la rafinăria Petrobrazi, a transmis marți OMV Petrom. Instalația va produce aproximativ 3.000 de tone de hidrogen verde pe an, folosit pentru obținerea de combustibili mai puțin poluanți, în cadrul unui proiect estimat la circa 750 de milioane de euro, care ar urma să devină operațional în 2028.

Modulul urmează să fie instalat și conectat la rețeaua electrică, fiind primul dintr-un total de patru care compun instalația de 20 MW.

„Începerea livrării modulelor pentru capacitatea de hidrogen verde de 20 MW marchează un progres important în transformarea rafinăriei Petrobrazi în cel mai mare hub de producție de combustibili sustenabili din regiune”, a declarat Radu Căprău, membru al Directoratului OMV Petrom.

Ce înseamnă hidrogen verde și la ce folosește

Hidrogenul verde este obținut din apă, printr-un proces numit electroliză. Mai simplu spus, apa este descompusă în hidrogen și oxigen cu ajutorul electricității. Dacă această energie vine din surse regenerabile, precum eolian sau solar, hidrogenul rezultat este considerat nepoluant.

La Petrobrazi, acest hidrogen nu va fi folosit direct drept combustibil, ci pentru producerea unor carburanți mai curați:

  • SAF – combustibil sustenabil pentru aviație
  • HVO – un tip de motorină produs din uleiuri vegetale sau uzate

Potrivit companiei, acești combustibili pot reduce emisiile de CO2 cu cel puțin 65% comparativ cu cei clasici.

Proiectul face parte dintr-un program mai amplu, care presupune investiții totale de aproximativ 750 de milioane de euro:

  • 560 de milioane de euro pentru construcția unității de combustibili sustenabili
  • 190 de milioane de euro pentru instalațiile de producere a hidrogenului verde

De asemenea, proiectul beneficiază de circa 21 de milioane de euro din fonduri europene prin PNRR.

Noua unitate va avea o capacitate de producție de 250.000 de tone anual și ar urma să devină operațională în 2028.

Cine construiește instalația

Echipamentele sunt furnizate de compania germană Neuman & Esser, iar lucrările de construcție și montaj sunt realizate de Kraftanlagen Romania, în parteneriat cu firme locale.

Alte trei module ale electrolizorului vor fi livrate în perioada următoare.

Proiectul de 20 MW este doar o parte din plan. În total, OMV Petrom dezvoltă două proiecte de hidrogen verde, cu o capacitate instalată de 55 MW, care vor produce aproximativ 8.000 de tone anual.

Acest hidrogen va fi folosit exclusiv pentru producția de combustibili sustenabili.

