Noul ministru al Energiei, Dumitru Chisăliță, a afirmat că acțiunile întreprinse pentru asigurarea alimentării cu apă pentru răcirea reactoarelor nucleare ale Centralei de la Cernavodă nu au avut rezultatele scontate. În cadrul emisiunii „În fața ta”, acesta a explicat că „problema este legată de a devia o parte din apa Dunării către brațul Bala, respectiv pentru a ajunge la gurile de absorbție de la Centrala de la Cernavodă, lucrări care, încă o dată, au un caracter hidrotehnic”. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 14:00, la Digi24.

„Există un plan. Există o comisie care, începând cu perioada iulie, a încercat diverse activități, activități care nu țin de energie. Sunt activități cu caracter hidrotehnic, care nu au adus mai multă apă la nivelul gurilor de absorbție pentru răcire. Pe termen scurt, chiar dacă eu, de exemplu, am solicitat să prelungim acea comisie în care se găsește Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și așa mai departe, problema fiind o problemă, de fapt, de transportul respectiv care ține de ape. O să mă deplasez săptămâna aceasta, chiar acolo, la fața locului, pentru a lua contact direct cu ce se întâmplă.

În același timp, rezolvarea există. Rezolvarea presupune ceea ce era un plan care se cunoaște de peste 10 ani și care, mă rog, a trenat, s-a făcut, s-a abandonat. Există diverse elemente. Eu o să insist foarte mult să nu mai ajungem într-o astfel de situație, doar că acest plan presupune niște etape”, a afirmat noul ministru al Energiei la „În fața ta”.

Dumitru Chisăliță a explicat că lucrările realizate n-au avut efect, adăugând că acest lucru este o „certitudine”.

„Oarecum, lucrurile au înghețat, deși comisia respectivă a stabilit niște pași care ar fi trebuit să fie făcuți în continuare. Ceea ce s-a făcut oricum n-a avut efect. Deci, asta e o certitudine. Acolo, problema este legată de a devia o parte din apa Dunării către brațul Bala, respectiv pentru a ajunge la gurile de absorbție de la centrala de la Cernavodă, lucrări care, încă o dată, au un caracter hidrotehnic. Au fost avizați niște pași. Pe teren am înțeles că au existat anumite acțiuni care s-au făcut, dar nu au existat lucruri concrete, adică nu s-a întâmplat nimic. Acțiunile s-au făcut, dar rezultatele nu au fost cele așteptate.

Mi se pare și strigător la cer că din 2003, de când a fost prima situație de genul acesta, 23 de ani nu s-a întâmplat nimic. În același timp, trebuie să spunem că noi ne pregătim și pentru reactoarele 3 și 4, adică nu este doar o problemă de reactoarele 1 și 2. Suntem în faza de a dezvolta, ori apa este necesară pentru a funcționa”.

Centrala nucleară de la Cernavodă, care are două reactoare capabile să producă energie, din cele cinci care au fost inițial prevăzute, a fost oprită controlat în vară, din cauza nivelului foarte scăzut al debitului Dunării, care asigură apa necesară răcirii sistemelor centralei. Reactorul 1 a fost oprit controlat la 28 iulie, iar Reactorul 2 a fost oprit la 13 august.

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Editor : A.M.G.