Producătorii de energie fotovoltaică dau în judecată România

Ei sunt nemulțumiți că statul a micșorat numărul certificatelor verzi promise lor, urmând ca recuperarea acestora să fie amânată pentru următorii ani.

Zece producători de energie fotovoltaică din Austria, Germania, Olanda, România și Cipru au completat o cerere de arbitraj împotriva guvernului român la Centrul Internațional de soluționare a litigiilor în materie de investiții (ICSID) din Washington, potrivit business-review.eu.

Ei pretind că ar fi înregistrat pierderi în investițiile făcute ca urmare a deciziei României de a reduce schema de subvenționare în domeniul energiei regenerabile. "Cererea de instituire a procedurilor de arbitraj" împotriva Ministerului Energiei din România a fost înregistrată oficial la ICSID în data de 12 iunie 2018.

Cele zece reclamante sunt: ​​LSG Building Solutions GmbH (Austria), Pressburg UK GmbH (Germania), Green Source Consulting GmbH (Austria), Solluce România 1 BV (Olanda), Risen Energy Solar Project GmbH (Cipru), Core Value Investments GmbH & Co KG Gamma (Germania), Core Value Capital GmbH (Austria), SC LJG Green Source Energy Beta SRL (România), Anina Pro Invest Ltd (Cipru) și Giust Ltd (Cipru).

Curtea de arbitraj de la Washington a fost scena și a altor procese îndreptate impotriva statului român, cum ar fi cele ale patronilor European Drinks, frații Micula, Nova Group - Astra Asigurări, EDF - băieții deștepți din energie, Gabriel Resources - Roșia Montană. În unele cazuri deciziile și legislația ICSID contravin celei europene, cum s-a întâmplat în cazul disputei dintre frații Micula și statul român.