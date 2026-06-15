Producția de energie a României a scăzut în primele patru luni din 2026. Consumul populației s-a redus cu peste 10%

Producția internă de energie a României a scăzut cu 1,5% în primele patru luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din 2025, în timp ce consumul final de energie electrică s-a diminuat cu 2,7%, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). În același timp, producția de energie din surse regenerabile, în special hidro, eolian și solar, a crescut semnificativ.

Potrivit INS, resursele de energie primară au totalizat 10,482 milioane tone echivalent petrol (tep) în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2026, în scădere cu 356.700 tep față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă un minus de 3,3%.

Producția internă a însumat 5,498 milioane tep, cu 83.900 tep mai puțin decât în primele patru luni din 2025, în timp ce importurile au scăzut cu 5,2%, până la 4,983 milioane tep.

Creșteri puternice la hidro, eolian și solar

Resursele de energie electrică au ajuns la 23,834 miliarde kWh, în creștere cu 570,6 milioane kWh față de perioada similară a anului trecut.

Cea mai mare creștere a fost înregistrată în producția hidro, care a urcat cu 31,5%, până la 5,119 miliarde kWh, ceea ce înseamnă un plus de 1,225 miliarde kWh comparativ cu primele patru luni din 2025.

Și producția din centralele electrice eoliene a crescut semnificativ, ajungând la 2,391 miliarde kWh, cu 265,1 milioane kWh mai mult decât în perioada similară a anului trecut.

În același timp, energia solară produsă în instalații fotovoltaice a crescut cu 126,4%, până la 1,432 miliarde kWh.

În schimb, producția din termocentrale a scăzut cu 3,6%, până la 5,783 miliarde kWh, iar producția din centralele nuclearo-electrice a fost de 3,820 miliarde kWh, în scădere cu 2,9%.

Consumul populației a scăzut cu peste 10%

Consumul final de energie electrică a fost de 16,533 miliarde kWh în primele patru luni ale anului, cu 2,7% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025.

Potrivit INS, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 0,4%, în timp ce consumul populației a înregistrat un declin mult mai accentuat, de 10,1%.

În schimb, iluminatul public a crescut ușor, cu 0,8%.

Datele INS mai arată că exporturile de energie electrică au crescut în primele patru luni ale anului. România a exportat 5,148 miliarde kWh energie electrică, cu 708,7 milioane kWh mai mult decât în perioada similară a anului trecut.

În același timp, consumul propriu tehnologic în rețele și stații a crescut cu 325,4 milioane kWh, ajungând la 2,152 miliarde kWh.

Editor : A.D.