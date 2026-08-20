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Program de peste 1 miliard de euro pentru tehnologii avansate, pe ordinea de zi a ședinței de Guvern. Ce prevede TechUp România

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Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Avans de până la 30% pentru componenta de cercetare

Ministerul Finanțelor propune Guvernului înființarea TechUp România, un program cu un buget total de 5,313 miliarde de lei, destinat proiectelor care combină cercetarea-dezvoltarea cu investițiile necesare pentru producție. Firmele ar putea primi finanțare pentru proiecte cu costuri eligibile cuprinse între 5 și 50 de milioane de lei, iar acordurile de finanțare ar urma să fie emise în perioada 2026-2032.

Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost prezentat joi în ședința Executivului. Din bugetul total al schemei, 2,656 miliarde de lei sunt destinate ajutoarelor regionale pentru investiții, iar alte 2,657 miliarde de lei proiectelor de cercetare-dezvoltare. Bugetul mediu anual este estimat la aproximativ 759 de milioane de lei, echivalentul a circa 150 de milioane de euro, iar plățile ar urma să fie făcute în perioada 2027-2041.

Schema este construită astfel încât cercetarea și investiția necesară pentru transformarea tehnologiei într-un produs sau serviciu să facă parte din același proiect și din aceeași cerere de finanțare.

„Prin TechUp corelăm, pentru prima dată, cercetarea de producție într-un singur parcurs de finanțare și introducem posibilitatea acordării unui avans pentru cercetare. Vrem să folosim mai bine capitalul uman românesc, să îl orientăm către antreprenoriat și tehnologii avansate și să păstrăm proprietatea intelectuală în compania care dezvoltă tehnologia. Pentru proiectele care au nevoie de validare și ghidaj privat, capitalul de venture capital sau al business angels completează finanțarea publică. Statul preia o parte importantă din efortul financiar, iar antreprenorul păstrează un activ valoros pentru rundele viitoare de finanțare”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să aibă costuri cuprinse între 5 și 50 de milioane de lei și să includă două componente succesive: cel puțin 2 milioane de lei pentru cercetare-dezvoltare și minimum 3 milioane de lei pentru investiția în capacitatea de producție sau de prestare a serviciilor.

Avans de până la 30% pentru componenta de cercetare

Una dintre noutățile programului este posibilitatea acordării unui avans de până la 30% din valoarea anuală a grantului aprobat pentru cercetare-dezvoltare. O nouă cerere de avans va putea fi depusă după justificarea celei precedente, iar companiile care folosesc mecanismul vor trebui să transmită trimestrial rapoarte privind evoluția proiectului și utilizarea banilor.

Pentru cercetare-dezvoltare, schema combină granturile cu o deducere fiscală de 200% pentru anumite cheltuieli eligibile cu active corporale și necorporale. Intensitatea maximă a ajutorului este prevăzută la 50% pentru cercetarea industrială și 25% pentru dezvoltarea experimentală, la care se pot adăuga bonusurile regionale permise de regulile europene. Pentru etapa de producție, finanțarea va fi acordată sub forma ajutorului regional.

Programul prevede două trasee de finanțare. Primul este destinat întreprinderilor autonome care nu au suficiente resurse pentru contribuția proprie și care atrag capital de la fonduri de venture capital sau business angels. Al doilea se adresează companiilor care își pot asigura contribuția dintr-o combinație de capital propriu, profit reinvestit, credite, împrumuturi intragrup sau investiții private.

În ambele cazuri, beneficiarii trebuie să asigure din surse care nu beneficiază de alt sprijin public cel puțin 25% din costurile eligibile, atât pentru cercetare-dezvoltare, cât și pentru investiția în producție.

TechUp România vizează domenii precum calculul avansat, inteligența artificială, microelectronica și infrastructura digitală, biotehnologia, Agri-Tech, sănătatea de precizie, energia verde și stocarea, tehnologiile climatice, mobilitatea, spațiul și sistemele autonome, materialele avansate, Industry 4.0 și securitatea cibernetică.

Schema stabilește și condiții privind proprietatea intelectuală. Compania beneficiară trebuie să păstreze drepturile asupra produsului sau serviciului rezultat din cercetare pe întreaga perioadă de menținere a investiției, iar activitatea economică și proprietatea intelectuală rezultate trebuie menținute în regiunea în care este realizată investiția, pe perioada prevăzută de program.

Pentru proiectele DeepTech, unde trecerea de la prototip la comercializare poate dura mai mult, monitorizarea va putea lua în calcul inclusiv proiecte-pilot cu clienți, teste plătite, scrisori de intenție, certificări, finanțări ulterioare, parteneriate sau alte dovezi ale progresului către piață. Perioada de menținere a investiției va putea fi prelungită cu până la doi ani dacă există un progres demonstrabil.

În termen de 45 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern, Ministerul Finanțelor ar urma să publice Ghidul solicitantului și Ghidul de plată, cu regulile privind eligibilitatea, evaluarea, monitorizarea și acordarea avansurilor, granturilor și facilităților fiscale. Data de la care companiile vor putea depune cererile de finanțare și bugetul anual disponibil vor fi anunțate ulterior.

Editor : A.D.

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