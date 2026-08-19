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Programul Casa Verde Baterii nu se va baza pe principiul „primul venit, primul servit”. Explicațiile Dianei Buzoianu

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Equipment outside house to manage solar panels on roof. Consists of inverter and 2 storage batteries. Allows supply to house, storage &amp; sale to grid.
Echipament amplasat în exteriorul casei, destinat gestionării panourilor solare de pe acoperiș. Este alcătuit dintr-un invertor și două baterii de stocare. Permite alimentarea casei, stocarea energiei și vânzarea acesteia către rețea. Foto: Profimedia
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Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, declară că programul Casa Verde Baterii, al cărui ghid de finanţare a fost supus dezbaterii publice, nu se va baza pe principiul „primul venit, primul servit”. Programul va finanţa cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei, a precizat ea, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul USR.

„Pentru prima dată în România vom finanţa, practic, doar bateriile pentru stocarea energiei. Deci schimbăm paradigma din ultimii ani de zile în care s-a investit enorm în fotovoltaice, dar fără niciun fel de sistem de stocare, ceea ce a dus inclusiv la o presiune foarte mare pe sistemul energetic naţional. Am schimbat inclusiv paradigma «primul venit, primul servit». De aici şi toate discuţiile, pentru că înainte era, pentru absolut toate programele lansate de AFM, un concurs de cine dă click mai rapid, cine are robotul care este conectat mai rapid la platformă şi dă click mai rapid pe platforma respectivă”, a spus Buzoianu.

Ea a menţionat că în vederea departajării solicitanţilor au fost introduse o serie de criterii. Astfel, Ministerul Mediului susţine ca unul dintre aceste criterii să fie valoarea cofinanţării.

„Din punctul nostru de vedere ar fi trebuit să aibă prioritate beneficiarii care doreau să cofinanţeze mai mult sistemul de stocare de baterii. AFM a venit cu propunerea de capacitate a sistemului şi de putere a sistemulului instalat. Aceste două criterii sunt astăzi puse în discuţie şi am observat că există anumite observaţii venite în spaţiul public. O parte dintre observaţie sunt pertinente, altă parte nu. Cert este că la finalul acestei dezbateri publice, ghidul va fi unul mai bun, unul îmbunătăţit, pentru că asta este ceea ce ne dorim şi ne dorim să îl lansăm cât mai rapid posibil. Eu sper că în luna octombrie deja să avem acest program lansat”, a precizat ea.

Diana Buzoianu a anunţat marţi, într-o postare pe Facebook, că prin implementarea acestui program la nivel naţional se va asigura stocarea a minim 400 MWh.

„Vedem în aceste săptămâni cât de importantă este stocarea energiei produse de sistemele instalate de prosumatori. Am spus de câteva luni deja că anul acesta AFM va finanţa nu noi sisteme cu panouri fotovoltaice, ci sistemele de stocare cu baterii pentru prosumatori. (...) Suma maximă finanţată propusă pe sistem este de 15.000 de lei cu TVA, cu un plafon de 1250 lei kWh. Procentul maxim de finanţare susţinut prin program e propus ca fiind de 75%. Vor putea aplica pentru finanţare persoanele fizice care au calitatea de prosumatori, indiferent că au devenit prosumatori prin fostele programe Casa Verde sau prin propriile resurse investite", a scris Buzoianu. 

Editor : B.E.

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