Live TV

Video Proiectul de lege privind decarbonizarea sistemului energetic a fost adoptat de Parlament. Bolojan: „Riscăm penalități suplimentare”

Data actualizării: Data publicării:
centrala pe carbune
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Bolojan: Intervenim asupra unui jalon pentru care România a primit deja bani PSD: „Amendamentul permite menținerea în funcțiune a grupurilor pe cărbune” CSAT a avertizat că proiectul poate crește prețurile la energie

Parlamentul a adoptat marți, prin votul final al Senatului, în calitate de Cameră decizională, proiectul de lege care permite, în anumite situații, construirea și punerea în funcțiune a unor noi centrale electrice pe bază de cărbune și amână închiderea unor capacități energetice pe huilă și lignit. Premierul interimar Ilie Bolojan a avertizat în plen că modificarea unui jalon din PNRR deja considerat îndeplinit poate atrage penalități suplimentare pentru România și poate crea probleme la următoarele cereri de plată.

Proiectul a fost adoptat cu 73 de voturi „pentru”, niciun vot „împotrivă” și 42 de abțineri, iar opt senatori nu au votat.

Inițiativa modifică Ordonanța de urgență nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic. Pentru a intra în vigoare, proiectul mai trebuie promulgat de președintele României, care are și posibilitatea să îl retrimită Parlamentului pentru reexaminare.

Proiectul a fost adoptat tacit de Camera Deputaților. În ultima ședință a plenului Senatului din sesiunea ordinară, deși a primit raport favorabil, inițiativa a fost retrimisă la comisii, la propunerea PNL. În contextul crizei energetice, PSD și AUR au insistat pentru adoptarea proiectului și au susținut prevederile privind amânarea închiderii unor capacități de producție pe bază de huilă și lignit.

Bolojan: Intervenim asupra unui jalon pentru care România a primit deja bani

Prezent la dezbaterile din Senat, Ilie Bolojan a susținut că proiectul nu rezolvă problema de fond, respectiv faptul că România nu a pus în locul centralelor pe cărbune capacitățile necesare pentru a le putea închide conform calendarului asumat.

„Problema la acest proiect privind decarbonizarea este aceea de a nu rezolva nimic, respectiv aceea de a nu închide centralele pe cărbune în trimestrul al treilea, care nu pot fi închise pentru că nu am făcut ce trebuia timp de cinci ani. Pentru acest jalon am încasat o sumă de bani în Cererea de plată 2, iar modificările legislative care se fac în sensul modificării unor prevederi legale care țin de PNRR și care au fost închise în raport cu Comisia sunt de natură a nu rezolva problemele, dar a ne crea probleme suplimentare la cererile de plată pe care trebuie să le mai depunem. Dacă în această toamnă nu vom putea închide capacități pe cărbune, vom avea penalități corespunzătoare și știm asta, dar, dacă facem și această modificare, riscăm să avem alte penalități suplimentare ca urmare a intervenției pe un jalon care este închis”, a declarat premierul interimar.

Bolojan a mai spus că poate înțelege inițiativele cu miză politică atât timp cât acestea nu produc costuri pentru România, însă a avertizat că votul asupra proiectului „nu ajută deloc lucrurile”. Potrivit acestuia, proiectul face parte din condițiile obligatorii stabilite de Comisia Europeană pentru deblocarea Cererii de plată nr. 4 din PNRR.

PSD: „Amendamentul permite menținerea în funcțiune a grupurilor pe cărbune”

După votul din Senat, senatorul PSD Ștefan-Radu Oprea a susținut că amendamentul este necesar în contextul crizei energetice regionale și al riscului ca producția de energie să scadă și mai mult.

„Ce înseamnă acest amendament? Că nicio capacitate de producție a energiei electrice pe bază de cărbune nu poate fi închisă înainte ca alte surse alternative să fie puse în funcțiune. În contextul în care ne aflăm astăzi, de criză energetică regională, având în vedere capacitatea limitată de import și capacitatea limitată de producție din regiune, amendamentul PSD vine în sprijinul Ministerului Energiei, pentru a putea menține în funcțiune, în această perioadă, cele două grupuri care sunt pe deplin funcționale. Există și rezerve de cărbune, iar cele două grupuri au o putere însumată echivalentă cu cea a Reactorului 2 de la Cernavodă. Deci, dacă există pericolul ca, în perioada imediat următoare, nivelul Dunării să scadă astfel încât Reactorul 2 de la Cernavodă să nu mai poată funcționa, avem această soluție imediată la îndemână”, a declarat acesta.

CSAT a avertizat că proiectul poate crește prețurile la energie

În punctul de vedere transmis Parlamentului, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a avertizat că măsura ar putea duce la creșterea prețurilor la energie și ar putea fi considerată contrară angajamentelor asumate de România în relația cu Uniunea Europeană, inclusiv prin PNRR.

CSAT a atras atenția și că proiectul ar putea intra în contradicție cu liniile directoare ale Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030.

Citește și: Dragoș Pîslaru avertizează că amendamentele la legea decarbonizării pot bloca PNRR: „Riscăm pierderea a miliarde de euro”

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ODAmaD00NDAmaGFzaD1mNjBmYmJlMmE1MGY5YTUwNTczMmVlZGIyNGMyNmI2Mg==.thumb
1
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
Talibani
2
Anchetă în Republica Moldova: nu se știe cine a invitat şi cine a acordat vize unei...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
3
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai...
Pintea_Paul-Ciprian senator
4
Senatorul Paul Pintea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General...
detonare dunare stanca parjoaia
5
Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea...
Lovitură de teatru: Dan Petrescu e aproape de revenirea în SuperLigă, dar nu la FCSB!
Digi Sport
Lovitură de teatru: Dan Petrescu e aproape de revenirea în SuperLigă, dar nu la FCSB!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pnrr
Dragoș Pîslaru avertizează că amendamentele la legea decarbonizării pot bloca PNRR: „Riscăm pierderea a miliarde de euro”
abrudean la o sedinta de guvern
Abrudean, apel către senatori: De votul pe legea integrității și strategia pentru biodiversitate depind 3,48 miliarde de euro din PNRR
ID310919_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Precizările companiei Ford după ce Ilie Bolojan a anunțat că își oprește producţia pentru a face economie de energie
ilie bolojan face declaratii
„Nu anticipăm probleme”. Ilie Bolojan anunță care este situația la Cernavodă și ce se întâmplă cu combustibilul pentru populație
patru pelicani in delta
Ministerul Mediului a publicat lista zonelor prioritare pentru biodiversitate. Ce suprafețe sunt incluse
Recomandările redacţiei
Biden Allows Ukraine To Strike Inside Russia With Missiles
Războiul cu Iranul epuizează arsenalul SUA. Armata americană a...
tanczos barna face declaratii
UDMR ar putea susține un Guvern PSD. Tanczos Barna: „Avem nevoie de...
radu miruta face declaratii
Ce soluții se iau în calcul pentru rezolvarea crizei energetice. Radu...
Ceuta
Criza din Ceuta și dilema care frământă Vestul: un produs al...
Ultimele știri
Administrația Trump pregătește interzicerea echipamentelor chinezești pentru centrele de date din SUA. Care sunt motivele invocate
Cutremur în apropiere de Pisa. Ce s-a întâmplat cu celebrul Turn Înclinat după seism
Șeful Gărzii de Mediu apără activitatea instituției, după ce Diana Buzoianu a anunțat controale în 5 județe: „Cifrele sunt clare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Moment adorabil între prințesa Charlotte și prințul Louis. Ce i-a spus sora sa în timpul unei apariții...
Cancan
Alina Pușcău are 5 tumori. Olga Barcari a amuțit când a aflat diagnosticul: 'Are nevoie de iubire'
Fanatik.ro
Marius Șumudică a comentat subiectul „Dan Petrescu, director tehnic la FCSB”. „Ar fi o lovitură, el arde...
editiadedimineata.ro
Franța expulzează o fostă directoare RT France, acuzată că a răspândit dezinformare pro-Kremlin
Fanatik.ro
„A fost ideea mea!”. Mihai Stoica a dezvăluit de ce titularul FCSB a fost scos din lot. Exclusiv
Adevărul
Valerii Zalujnîi, fostul comandant șef al armatei ucrainene, explică de ce Ucraina nu va adera niciodată la...
Playtech
Cât pierde la pensie un român care a muncit 10 ani „la negru”. Diferența poate ajunge la mii de lei
Digi FM
Detalii din spatele ușilor închise: unde fac nunta Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Ceremonia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Transformare fizică spectaculoasă pentru Lamine Yamal: imaginea care a ”rupt” internetul
Pro FM
Adevăratul motiv pentru care Ariana Grande se retrage din lumina reflectoarelor. Mama ei i-a transmis un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis, iubita actorului originar din Constanța, a născut primul...
Adevarul
Doliu în Bănie! A murit fostul jucător și antrenor al Universității Craiova. El l-a convins pe Ion Oblemenco...
Newsweek
Cine sunt cei 900.000 pensionari care pierd 125 lei la pensie în 2026? Și persoanele cu handicap sunt afectate
Digi FM
Două bilete, un noroc incredibil. Un bărbat a câștigat aproape 500.000 de dolari în câteva minute
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Poate am dus obsesia pentru longevitate prea departe". Bryan Johnson, omul care dă milioane pentru a învinge...
Digi Animal World
Un arici a declanşat alarma antifurt a unui supermarket din Germania. „E mic, rotund şi nu pare să aibă...
Film Now
Reușită istorică la box office-ul nord american: Noul „Spider-Man” spulberă recordul „Avengers: Endgame”...
UTV
Spike și Livia Eftimie s-au împăcat. Cum au fost surprinși pe o plajă din Grecia, după despărțire