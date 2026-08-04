Criza apei de la Cernavodă, inclusiv închiderea celor două reactoare, ar fi putut fi evitată. Invitat la emisiunea În fața ta, de la Digi24, care va fi difuzată integral sâmbătă, de la ora 14:00, Radu Miruță a vorbit despre un proiect care ar fi putut preveni situația critică, dar care a fost blocat ani la rând în sertarele Ministerului Transporturilor, deși avea toate avizele necesare.

Potrivit lui Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, de această investiție depinde inclusiv realizarea reactoarelor trei și patru de la Cernavodă.

Radu Miruță a subliniat că detonarea stâncii Pârjoaia nu rezolvă problema de fond și este doar o intervenție punctuală.

„Rezolvarea problemei este un proiect mai amplu, care presupune ridicarea cotei de fund a albiei brațului Bala cu șase metri, astfel încât să devină mai înalt, pentru a se duce apa spre Cernavodă, după care să existe între cele două brațe un bypass, ca să rezolve și problemele de mediu”, a afirmat ministrul Transporturilor.

Întrebat de ce în România lucrurile se mișcă încet și doar atunci când apare un moment de criză, Radu Miruță a oferit detalii despre proiectul uitat la Ministerul Transporturilor, care ar fi rezolvat problema.

„Mi-e greu să vă spun punctual care este CNP-ul din vina căruia nu s-a realizat acest proiect. Am aflat că este la Ministerul Transporturilor, sunt ministru interimar la Transporturi și era și responsabilitatea mea să aflu măcar ce-i cu acel proiect”, a spus Miruță.

Potrivit ministrului, proiectul a luat toate avizele, inclusiv pe cele de mediu, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și trebuia doar scos la licitație, dar „nu s-a mai întâmplat nimic din luna aprilie a anului 2024”.

„De ce nu s-a întâmplat? Pot să intuiesc: alte priorități, dezinteres, nu a mai fost debitul scăzut ca să mai usture subiectul ăsta”, a afirmat Radu Miruță, la emisiunea În fața ta, care va fi difuzată integral sâmbătă, 8 august, de la ora 14:00.

Ministrul Transporturilor a mai atras atenția că Reactoarele 3 și 4 nu pot fi făcute fără acest plan.

„Uitându-mă în aceste zile pe diverse documente care s-au mai scris pe marginea acestui subiect, am găsit cu bold (n.r. îngroșat) menționat că o precondiție pentru reactoarele trei și patru este realizarea acestui proiect al rebalansării volumului de apă dintre brațe, tocmai pentru a putea fi suficient la Cernavodă, de unde dacă două reactoare aspiră 80 de metri cubi pe secundă, patru reactoare aspiră dublu”, a explicat Radu Miruță.

Editor : Ș.R.